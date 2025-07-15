Групповая
до 16 чел.
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
10 400 ₽ за человека
Групповая
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: В районе ст. м Каширская
2 авг в 07:00
9 авг в 07:00
3870 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
29 июл в 07:00
30 июл в 07:00
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 июля 2025Классная экскурсия! Пещера, озера, и потом Кондуки - это все уместилось в один длинный, но очень насыщенный день! Спасибо организаторам за такой маршрут, где в течение дня можно побывать в самых разных местах Тульской области!
- ААлександр11 мая 2025Отличная экскурсия. Интересные места, отлично организована, но запастись терпением, начало в 7 утра, в Москву вернётесь в 20-21 час. Плюс рассчитывайте свои силы, лазить придется по Романовским горам.
- ММария15 сентября 2024Очень круто,рекомендую! Отдельная благодарность гиду Наталье 😍😘🙂
- ССветлана1 сентября 2024Мне понравилось все! Купалась в озере! Вода супер. Жаль что нет раздевалок, мусорных контейнеров. В туалет большая очередь. Очень мало
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Тула»
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