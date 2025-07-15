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времени на купание в этих озерах. Поездки по храмам отличные, но я не религиозный человек. Поэтому была за компанию со всеми! Группа у нас была дисциплинированная 👍Гид суперская! Водителю Респект 👍Дима вы молодец! Профессионал ❤️Рекомендую