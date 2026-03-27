О них говорили: «Выше только цари!». История рода Строгановых неотделима от истории Российского Отечества. Главный девиз «империи» Строгановых звучал так: «Отечеству — богатство, себе — имя». С эксклюзивной экскурсией в Музей декоративно-прикладного искусства при МГХПА им.
Строганова, посещением территории усадьбы Братцево и обедом «по-строгановски» в ресторане Юлии Высоцкой.
Описание экскурсииО них говорили: «Выше только цари!» Из столетия в столетие семья Строгановых дарила России сильные характеры, широкие натуры, мощные и неординарные личности. Они покоряли Сибирь, основывали города и поселения, возводили крепости, снаряжали армии и выступали в военные походы. Москва хранит память о Строгановых — собирателях и коллекционерах, меценатах и основателях художественного направления в иконописи, живописи, архитектуре, об открывателях пути в искусство талантливым учащимся всех сословий. Мы побываем у многих из сохранившихся памятников истории и культуры, связанных с именами представителей этой великой династии: на месте древнего языческого капища на Болвановке, в Заяузье у дачи А. С. Строганова, на Тверском бульваре, Мясницкой и улице Рождественке, где познакомимся с училищем рисования, а затем и Институтом, основанным графом С. Г. Строгановым, посетим музей декоративно-прикладного искусства при современной «Строгановке» и побываем на территории роскошнейшей усадьбы Братцево. Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при МГХПА им. Строганова Один из лучших московских художественных музеев, о котором мало кто знает. Попасть сюда не так-то просто, а вам сегодня представится эта редкая возможность! «Строгановский» музей был открыт еще в 1864 году, а его коллекция началась с «царского подарка» Александра II. Сегодня в двух залах музея хранятся драгоценные и во многом уникальные коллекции работ учеников «Строгановки» разных эпох и поколений, антикварная мебель всех стилей и направлений, начиная с эпохи Возрождения, уникальные старинные коллекции русских эмальеров и экспозиция русского художественного металла с XVII века, коллекция драгоценного западноевропейского фарфора XVII-XIX веков, роскошная керамика от греческой античной керамики до фарфоровых вазочек, вылепленных Врубелем! Гордость собрания – коллекция рисунков и эскизов выдающихся художников и архитекторов России: Шехтеля, Врубеля, Новаковского, Ягужинского… Усадьба Братцева Экскурсия по территории усадьбы Братцево. Одна из самых малоизвестных подмосковных усадеб и вместе с тем одна из самых древних и самых красивых. Эта древнейшая подмосковная усадьба, входящая ныне в черту города, принадлежала на протяжении столетий самым выдающимся аристократическим фамилиям России, в числе которых были бояре Хитрово, градоначальник Москвы Нарышкин, граф Шереметев. В 1780 году усадьбу Братцево приобрел граф С. А. Строганов как «отступное жилье» для своей жены Екатерины Петровны. Здесь вы познакомитесь с историей жизни графини Строгановой. Вы полюбуетесь Братцевским дворцом, возведенным в XIX веке в лучших палладианских традициях и расположенным на живописном холме, полого спускающимся к долине реки Сходни. Усадьба Братцево —«звезда» российского кинематографа! За необыкновенную «атмосферность» и красоту пейзажей барские угодья в Южном Тушине выбрали для съемок кинофильмов «О бедном гусаре замолвите слово» и «Барышня-крестьянка». Обед «по-строгановски» С именем Строгановых связано и блюдо русской кухни, широко известное не только в России, но и в Америке, во Франции и даже в Аргентине! Это знаменитая говядина по-строгановски или «бефстроганов». Логичным и очень вкусным завершением нашего путешествия по империи Строгановых станет обед «по-строгановски» в ресторане «Дом 8А», в знаменитом поселке художников на Соколе (оплачивается по желанию, дополнительно, при покупке тура). В меню обеда:
• домашний форшмак из слабосоленой сельди с яблоком и картофельными драниками, • бефстроганов с картофельным пюре, • десерт (яблочный штрудель с ягодным соусом), • чай. Важная информация:
- При бронировании обязательно указывать полностью ФИО на каждого туриста и паспортные данные. Паспорт обязательно иметь с собой на экскурсии!
- На дату 21 декабря сбор будет в 10:45, отправление в 11:00. Окончание программы у метро «Сокол».
- В интерьерах усадебного дома иногда проводятся закрытие мероприятия, съемки художественных фильмов, свадьбы, посещение дворца гарантируется не всегда.
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Экскурсия в музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при МГХПА им. Строганова
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
