Древние обители XIV века: экскурсия в Высоцкий и Введенский монастыри Серпухова
Приготовьтесь отправиться в незабываемое паломничество, где встретятся вера, надежда и исцеление.
Наша экскурсия объединяет два удивительных монастыря в Серпухове, расположенные в окружении величественной природы и наполненные духовной энергией.
Наша экскурсия объединяет два удивительных монастыря в Серпухове, расположенные в окружении величественной природы и наполненные духовной энергией.
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:
- Высоцкий Зачатьевский монастырь
- Введенский Владычний женский монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Серпуховские монастыри в объятиях духовной силы.
- Экскурсия совмещает паломничество в два монастыря Серпухова: Высоцкий Зачатьевский мужской монастырь, куда направляются паломники помолиться о своих зависимостях (алкоголь, наркомания, табакокурение), так и помолиться о близких и Введенский Владычний женский монастырь, где мироточили свыше 30 чудотворных икон. Святителю Алексию явилась Божия Матерь и указала место строительства своей обители, как оплот «для спасения душ человеческих».
Две древние обители XIV века. Совмещение моей психологической практики и мест силы дают синергетический эффект для результативной работы над собой. Мы посетим:
- Высоцкий Зачатьевский монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским в 1374 году. Чудотворный образ Божией Матери Неупиваемая Чаша с частицей пояса Богородицы. Икона помогает молящимся победить винопитие, наркоманию и табакокурение. Монастырь становится источником вдохновения и силы для всех, кто ищет пути к освобождению от этих оков.
- Введенский Владычний женский монастырь, основанный святителем Алексием. Монастырские храмы и часовни украшены иконами, каждая из которых несет в себе особое духовное послание. Мы сможем преклониться перед этими святынями, помолиться о здоровье и благополучии своих близких, обрести душевное облегчение и вдохновение для нашего собственного духовного пути. Обеденное время в местной трапезной и посещение пекарни, где можно приобрести собой монастырскую выпечку.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Москва, Кировоградская д. 13А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Встречаемся в 11.00 у входа в ТРЦ Колумбус, м. Пражская
- Адрес: ул Кировоградская д. 13А.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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