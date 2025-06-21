Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьтесь отправиться в незабываемое паломничество, где встретятся вера, надежда и исцеление.



Наша экскурсия объединяет два удивительных монастыря в Серпухове, расположенные в окружении величественной природы и наполненные духовной энергией. 5 1 отзыв

Габриэль Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 6 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Серпуховские монастыри в объятиях духовной силы Экскурсия совмещает паломничество в два монастыря Серпухова: Высоцкий Зачатьевский мужской монастырь, куда направляются паломники помолиться о своих зависимостях (алкоголь, наркомания, табакокурение), так и помолиться о близких и Введенский Владычний женский монастырь, где мироточили свыше 30 чудотворных икон. Святителю Алексию явилась Божия Матерь и указала место строительства своей обители, как оплот «для спасения душ человеческих». Две древние обители XIV века. Совмещение моей психологической практики и мест силы дают синергетический эффект для результативной работы над собой. Мы посетим: 1. Высоцкий Зачатьевский монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским в 1374 году. Чудотворный образ Божией Матери Неупиваемая Чаша с частицей пояса Богородицы. Икона помогает молящимся победить винопитие, наркоманию и табакокурение. Монастырь становится источником вдохновения и силы для всех, кто ищет пути к освобождению от этих оков. 2. Введенский Владычний женский монастырь, основанный святителем Алексием. Монастырские храмы и часовни украшены иконами, каждая из которых несет в себе особое духовное послание. Мы сможем преклониться перед этими святынями, помолиться о здоровье и благополучии своих близких, обрести душевное облегчение и вдохновение для нашего собственного духовного пути. Обеденное время в местной трапезной и посещение пекарни, где можно приобрести собой монастырскую выпечку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Высоцкий Зачатьевский монастырь

Введенский Владычний женский монастырь Что включено Услуги гида

Транспортные услуги Что не входит в цену Обед Место начала и завершения? Москва, Кировоградская д. 13А Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.