Приготовьтесь отправиться в незабываемое паломничество, где встретятся вера, надежда и исцеление.
Наша экскурсия объединяет два удивительных монастыря в Серпухове, расположенные в окружении величественной природы и наполненные духовной энергией.
Наша экскурсия объединяет два удивительных монастыря в Серпухове, расположенные в окружении величественной природы и наполненные духовной энергией.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Серпуховские монастыри в объятиях духовной силы Экскурсия совмещает паломничество в два монастыря Серпухова: Высоцкий Зачатьевский мужской монастырь, куда направляются паломники помолиться о своих зависимостях (алкоголь, наркомания, табакокурение), так и помолиться о близких и Введенский Владычний женский монастырь, где мироточили свыше 30 чудотворных икон. Святителю Алексию явилась Божия Матерь и указала место строительства своей обители, как оплот «для спасения душ человеческих». Две древние обители XIV века. Совмещение моей психологической практики и мест силы дают синергетический эффект для результативной работы над собой. Мы посетим: 1. Высоцкий Зачатьевский монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским в 1374 году. Чудотворный образ Божией Матери Неупиваемая Чаша с частицей пояса Богородицы. Икона помогает молящимся победить винопитие, наркоманию и табакокурение. Монастырь становится источником вдохновения и силы для всех, кто ищет пути к освобождению от этих оков. 2. Введенский Владычний женский монастырь, основанный святителем Алексием. Монастырские храмы и часовни украшены иконами, каждая из которых несет в себе особое духовное послание. Мы сможем преклониться перед этими святынями, помолиться о здоровье и благополучии своих близких, обрести душевное облегчение и вдохновение для нашего собственного духовного пути. Обеденное время в местной трапезной и посещение пекарни, где можно приобрести собой монастырскую выпечку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высоцкий Зачатьевский монастырь
- Введенский Владычний женский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Москва, Кировоградская д. 13А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Замечательная экскурсия. Очень умный, тактичный гид.
Рекомендую!
Рекомендую!
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