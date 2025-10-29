Отправимся в путешествие по дореволюционной Москве и заглянем в таинство жизни известных женщин.
Представим себя в роли бизнес-леди той эпохи, поговорим о моде, театральных представлениях и покупках до революции. Вы узнаете, как Маяковская, Фирсанова и другие дамы меняли мир — и получилось ли это у них.
Описание экскурсии
Пассажи — Сандуновский (доходный дом Веры Фирсановой) и Петровский.
«Мюр и Мерилиз» — первый в России универсальный магазин. Вы узнаете, как универмаг проводил выставки белья и парфюмерии по удешевлённой цене и как московские отцы и мужья относились к ежегодной распродаже.
Я расскажу о жизни известных женщин, которые:
- Создавали бизнес и управляли большими капиталами
- Осваивали новые технологии с помощью аэрографа
- Расставались с нелюбимыми мужьями
- Ради любви жертвовали свободой
- Покоряли мир моды и театра
И все они — наши великие соотечественницы: Вера Фирсанова, Людмила Маяковская, Вера Аралова и другие.
Организационные детали
- Экскурсия для взрослых
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 238 туристов
Я дипломированный гид-экскурсовод. Моя семья более 100 лет проживает на Пресне, и я готова поделиться с вами интересной информацией и воспоминаниями о той уже ушедшей Москве и познакомить вас с современным городом в разрезе эпох. Записывайтесь на экскурсии, буду рада знакомству. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
29 окт 2025
Экскурсия получилась насыщенной и интересной, заставила по новому взглянуть на знакомые здания. Любопытно было послушать про женщин живших и творивших здесь, узнать про их судьбы. Оказалось многие места можно посмотреть
В
Валерия
21 сен 2025
Экскурсия рчень понравилась, рекомендую.
