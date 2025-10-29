Отправимся в путешествие по дореволюционной Москве и заглянем в таинство жизни известных женщин. Представим себя в роли бизнес-леди той эпохи, поговорим о моде, театральных представлениях и покупках до революции. Вы узнаете, как Маяковская, Фирсанова и другие дамы меняли мир — и получилось ли это у них.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Пассажи — Сандуновский (доходный дом Веры Фирсановой) и Петровский.

«Мюр и Мерилиз» — первый в России универсальный магазин. Вы узнаете, как универмаг проводил выставки белья и парфюмерии по удешевлённой цене и как московские отцы и мужья относились к ежегодной распродаже.

Я расскажу о жизни известных женщин, которые:

Создавали бизнес и управляли большими капиталами

Осваивали новые технологии с помощью аэрографа

Расставались с нелюбимыми мужьями

Ради любви жертвовали свободой

Покоряли мир моды и театра

И все они — наши великие соотечественницы: Вера Фирсанова, Людмила Маяковская, Вера Аралова и другие.

Организационные детали