Яркое советское искусство 1920-1960-х годов в Новой Третьяковке

Большевики вместо купчих, суровый стиль и столичное метро
Советское искусство, как правило, ассоциируется с соцреализмом, но на этой экскурсии вы поймёте, что оно намного шире. Помимо реализма, вас ждут романтизм, импрессионизм и брутализм.

Я покажу картины именитых авторов и расскажу, как дореволюционные художники реагировали на новую реальность.
5
1 отзыв
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Вы оцените ярких и мощных строительниц коммунизма от Александра Дейнеки.

Я покажу, как Юрий Пименов задаёт жару тяжёлой индустрией, а потом остужает лирикой в духе французских импрессионистов.

Вы познакомитесь с придворным сталинским искусством и разберётесь в брутальном и суровом стиле 1960-х.

Выясните, как Кустодиев перешёл от купчих к большевикам, а Нестеров — от отрока Варфоломея к советской интеллигенции.

Мы поговорим о советской скульптуре и не забудем о главном проекте пропаганды СССР — великом и могучем московском метро.

Организационные детали

  • Дополнительно вы покупаете билет в музей: взрослые — 600 ₽ за чел., льготные категории — от 0 до 350 ₽ за чел.
  • Вы можете взять с собой детей, но программа рассчитана на взрослую аудиторию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крымском Валу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 391 туриста
Я родился и вырос в Москве. Люблю рассказывать о ней. Но сначала — пару слов обо мне. Гид-переводчик, экскурсовод, искусствовед, окончил магистратуру по истории искусств РГГУ. Подготовил много маршрутов, например
вокруг Кремля и внутри него, по Китай-городу, вокруг Арбата, в метрополитене, на Новодевичьем кладбище, Третьяковке, ГМИИ им. Пушкина. Везде, где нужно, получил аккредитацию. Буду рад открыть для вас Москву, её музеи и интереснейшие районы.

О
Оксана
17 мар 2025
Замечательная экскурсия, Никита множеством деталей и увлекательным рассказом помогает погрузиться в эпоху, понять её противоречия, проникнуться судьбами художников, которые жили и творили в это время. Рекомендую!

