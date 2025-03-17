Советское искусство, как правило, ассоциируется с соцреализмом, но на этой экскурсии вы поймёте, что оно намного шире. Помимо реализма, вас ждут романтизм, импрессионизм и брутализм. Я покажу картины именитых авторов и расскажу, как дореволюционные художники реагировали на новую реальность.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Никита Ваш гид в Москве

Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Вы оцените ярких и мощных строительниц коммунизма от Александра Дейнеки.

Я покажу, как Юрий Пименов задаёт жару тяжёлой индустрией, а потом остужает лирикой в духе французских импрессионистов.

Вы познакомитесь с придворным сталинским искусством и разберётесь в брутальном и суровом стиле 1960-х.

Выясните, как Кустодиев перешёл от купчих к большевикам, а Нестеров — от отрока Варфоломея к советской интеллигенции.

Мы поговорим о советской скульптуре и не забудем о главном проекте пропаганды СССР — великом и могучем московском метро.

Организационные детали