Приглашаем в Ярославль — один из древнейших городов Золотого кольца, где медведя не боятся, а почитают. А также в уютный Тутаев — в прошлом Романов-Борисоглебск. В Ярославле вы увидите Стрелку, где две реки сливаются в единый поток. А в Тутаеве откроете удивительный феномен: как два волжских берега много лет были разными городами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ярославль

Вы увидите исторический центр города, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ключевые объекты:

Стрелка — место слияния Волги и Которосли, где когда-то стоял Ярославский кремль

панорамные виды на реки

храмы, музеи, старинные особняки — всего в городе насчитывается 785 памятников истории и архитектуры

У вас будет возможность заглянуть в сувенирные магазины и приобрести знаменитые ярославские напитки, конфеты, сыры и другие вкусности.

Тутаев

Мы отправимся на живописный берег Волги и посетим нарядный Воскресенский собор.

Ключевые объекты:

Воскресенский собор (вторая половина 17 века) — важнейшая доминанта Борисоглебской стороны

трёхметровая икона Спаса Всемилостивого работы Дионисия Глушицкого

золотой венец над ликом Спасителя, признанный произведением искусства

Примерный тайминг

Выезд из Москвы — 7:00

Дорога до Ярославля — 4 часа

Экскурсия по центру Ярославля (Стрелка, исторический центр) — 2 часа

Свободное время / сувениры — 1 час

Переезд в Тутаев — 1 час

Посещение Воскресенского собора — 1,5 часа

Чайная (самостоятельно) — 1 час

Дорога до Москвы — 4 часа

Ориентировочное возвращение — 23:00

Организационные детали