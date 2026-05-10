Приглашаем в Ярославль — один из древнейших городов Золотого кольца, где медведя не боятся, а почитают. А также в уютный Тутаев — в прошлом Романов-Борисоглебск. В Ярославле вы увидите Стрелку, где две реки сливаются в единый поток. А в Тутаеве откроете удивительный феномен: как два волжских берега много лет были разными городами.
Описание экскурсии
Ярославль
Вы увидите исторический центр города, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ключевые объекты:
- Стрелка — место слияния Волги и Которосли, где когда-то стоял Ярославский кремль
- панорамные виды на реки
- храмы, музеи, старинные особняки — всего в городе насчитывается 785 памятников истории и архитектуры
У вас будет возможность заглянуть в сувенирные магазины и приобрести знаменитые ярославские напитки, конфеты, сыры и другие вкусности.
Тутаев
Мы отправимся на живописный берег Волги и посетим нарядный Воскресенский собор.
Ключевые объекты:
- Воскресенский собор (вторая половина 17 века) — важнейшая доминанта Борисоглебской стороны
- трёхметровая икона Спаса Всемилостивого работы Дионисия Глушицкого
- золотой венец над ликом Спасителя, признанный произведением искусства
Примерный тайминг
Выезд из Москвы — 7:00
Дорога до Ярославля — 4 часа
Экскурсия по центру Ярославля (Стрелка, исторический центр) — 2 часа
Свободное время / сувениры — 1 час
Переезд в Тутаев — 1 час
Посещение Воскресенского собора — 1,5 часа
Чайная (самостоятельно) — 1 час
Дорога до Москвы — 4 часа
Ориентировочное возвращение — 23:00
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
- Дополнительно оплачивается услуга «Выбор места» — 500 ₽
- При бронировании вам потребуется предоставить паспортные данные для регистрации на междугороднюю поездку (экскурсия проводится в другом регионе)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 29 туристов
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
Е
Очень мало времени в Ярославле. Было заявлено 3 часа, но получилось 2, так как надо было успеть к 14:00 в Тутаев, там ждал гид к этому времени. В Тутаеве в
