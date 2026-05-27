Едем в древний стольный град Ярославль с дивными изразцовыми храмами и дворцами! Заглянем на видовые площадки и пройдём по историческому центру, где повсюду прячутся бронзовые медведи. Интересно, сколько из них вы найдёте. В кремле послушаем концерт колокольных звонов — его устроят только для нас. И прокатимся на теплоходе по Волге в Толгский монастырь, где молился ещё Иван Грозный.

Описание экскурсии

Дорога из Москвы в Ярославль (~4 часа)

В пути вы услышите рассказы гида об истории города и региона.

Ярославль — обзорная прогулка по центру (~2 ч 30 мин)

Вы увидите:

Ярославский кремль — древний Спасо-Преображенский монастырь. Специально для нашей группы здесь прозвучит концерт волшебных колокольных звонов. Также вы сможете подняться на самую высокую ярославскую колокольню (с доплатой на месте)

Стрелку — место слияния Волги и Которосли с панорамными видами

парк Тысячелетия и церковь Илии Пророка

Прогулка по Волге на теплоходе (~50 мин)

Прокатитесь по реке до Толгского монастыря и рассмотрите Ярославль и обитель с воды.

Свято-Введенский Толгский монастырь (~30 мин)

Побываете в уютном городке древних храмов, которые утопают в садах и розариях. Здесь пекут знаменитые толгские пряники, варят сыр и собирают травы и мёд с монастырской пасеки.

Возвращение в Москву

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на теплоходе, входные билеты в музеи и радиогиды с одноразовыми наушниками

Дополнительно по желанию оплачивается обед — 1200 ₽ за чел.

С вами будет один из гидов нашей команды

