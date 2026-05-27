Едем в древний стольный град Ярославль с дивными изразцовыми храмами и дворцами! Заглянем на видовые площадки и пройдём по историческому центру, где повсюду прячутся бронзовые медведи. Интересно, сколько из них вы найдёте. В кремле послушаем концерт колокольных звонов — его устроят только для нас. И прокатимся на теплоходе по Волге в Толгский монастырь, где молился ещё Иван Грозный.
Описание экскурсии
Дорога из Москвы в Ярославль (~4 часа)
В пути вы услышите рассказы гида об истории города и региона.
Ярославль — обзорная прогулка по центру (~2 ч 30 мин)
Вы увидите:
- Ярославский кремль — древний Спасо-Преображенский монастырь. Специально для нашей группы здесь прозвучит концерт волшебных колокольных звонов. Также вы сможете подняться на самую высокую ярославскую колокольню (с доплатой на месте)
- Стрелку — место слияния Волги и Которосли с панорамными видами
- парк Тысячелетия и церковь Илии Пророка
Прогулка по Волге на теплоходе (~50 мин)
Прокатитесь по реке до Толгского монастыря и рассмотрите Ярославль и обитель с воды.
Свято-Введенский Толгский монастырь (~30 мин)
Побываете в уютном городке древних храмов, которые утопают в садах и розариях. Здесь пекут знаменитые толгские пряники, варят сыр и собирают травы и мёд с монастырской пасеки.
Возвращение в Москву
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на теплоходе, входные билеты в музеи и радиогиды с одноразовыми наушниками
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — 1200 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обращаем ваше внимание!
- Прогулка по Волге проходит на рейсовом теплоходе, который курсирует в режиме городского парома. Бронирование мест заранее невозможно
- При желании вы можете поехать нашим автобусом, который параллельно будет следовать по суше
- Мы оставляем за собой право изменять направление прогулки — «Толгский монастырь — Ярославль» или «Ярославль — Толгский монастырь»
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4980 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
