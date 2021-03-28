Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Загадочный район Божедомка

Погулять по тихим улицам, полюбоваться старинной архитектурой и услышать интересные факты о столице

5
1 отзыв
Анна
Анна – Гид из Москвы
Божедомка — название таинственное и интригующее.

Многие его слышали, но не все представляют, где эта местность находится.

Я расскажу, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди жили.

А также покажу сохранившиеся необычные здания: комплекс Селезневских бань 19 века, театр Российской армии в форме пятиконечной звезды и Екатерининский институт благородных девиц.
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Загадочный район Божедомка
Загадочный район Божедомка

Что вас ожидает

Очарование Старой Москвы
Божедомку не найти на карте современной столицы ⭐️. Однако именно здесь родился Достоевский, ее часто упоминает в очерках Гиляровский, на ее тихих улочках жила героиня Натальи Фатеевой в фильме 🎥 «Место встречи изменить нельзя». Вы услышите историю 📖 этого старинного колоритного района, расшифруете его название и узнаете, где построили особняк «резинового короля Москвы 19 века».

Божедомка изнутри
Вы полюбуетесь храмом Пимена Великого в Новых Воротниках, рассмотрите памятник Суворову, впечатлитесь красотой и мощью театра Российской армии. Кроме того, я раскрою историю 📖 знаменитых Селезневских бань, покажу дома адвоката Мануйлова и архитектора Геппенера. А также расскажу, где находилось одно из первых женских учебных заведений России и кто позировал для памятника Достоевскому.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у м. Достоевская
Загадочный район Божедомка
Загадочный район Божедомка
Загадочный район Божедомка
Загадочный район Божедомка

Экскурсия проводится в пятницу и субботу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Аккредитованный гид, влюбленный в Москву. С увлечением открываю для себя её разные грани и щедро делюсь своими открытиями с теми, кто также неравнодушен к столице.
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1 реальный отзыв

28 мар 2021
Была у Анны на экскурсии Загадочный район Божедомка. Для меня этот район был абсолютно не изучен до экскурсии, поэтому с большим интересом слушала Анну. Экскурсия прошла очень душевно, в формате- прогулка. Анна интересный рассказчик, много знает и с удовольствием отвечает на все вопросы. Очень рекомендую,

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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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