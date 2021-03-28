Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Очарование Старой Москвы

Божедомку не найти на карте современной столицы ⭐️. Однако именно здесь родился Достоевский, ее часто упоминает в очерках Гиляровский, на ее тихих улочках жила героиня Натальи Фатеевой в фильме 🎥 «Место встречи изменить нельзя». Вы услышите историю 📖 этого старинного колоритного района, расшифруете его название и узнаете, где построили особняк «резинового короля Москвы 19 века».

Божедомка изнутри

Вы полюбуетесь храмом Пимена Великого в Новых Воротниках, рассмотрите памятник Суворову, впечатлитесь красотой и мощью театра Российской армии. Кроме того, я раскрою историю 📖 знаменитых Селезневских бань, покажу дома адвоката Мануйлова и архитектора Геппенера. А также расскажу, где находилось одно из первых женских учебных заведений России и кто позировал для памятника Достоевскому.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.