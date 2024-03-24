Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм «Брат-2». Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века. Посмотрим на Москву Гиляровского. Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко. Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени. Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века, а также многое другое.

Описание

Что вас ждет: Прогуляемся по старинному аутентичному району Москвы, побываем в тайных двориках, увидим места съёмок кино, необычные бары и детали города. Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм «Брат-2». Также спустимся в подвалы Соляного дома и увидим необычный паб-музей. Далее мы побываем в самом криминальном районе Москвы девятнадцатого века. Именно его описывал Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи». Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени. Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века. В следующей части экскурсии мы переместимся в атмосферный арт-квартал Хохловка. Здесь собираются творческие и креативные ребята, открываются модные рестораны и шоурумы. В одном из двориков мы зайдём в самый лучший книжный магазин Москвы «Гиперион», увидим скульптурную мастерскую и необычные бары. Также в ходе экскурсии увидим Лютеранский Кафедральный собор святых Петра и Павла, Ивановский монастырь, познакомимся с местами, связанными с Петром Чайковским и Петром Юргенсоном.