Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм «Брат-2». Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века. Посмотрим на Москву Гиляровского. Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко. Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени.
Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века, а также многое другое.
Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века, а также многое другое.
Ближайшие даты:
24
мар
мар
14
апр
апр
21
апр
апр
Что вас ожидает:
- Храм Всех Святых на Кулишках
- Соляной дом
- Храм Рождения Пресвятой Богородицы на Кулишках
- Хитровская площадь
- Дом Ярошенко
- Храм Николая Чудотворца в Подкопаях
- Морозовский сад
- Палаты Украинцева и нотопечатня Юргенсона
- Арт-квартал Хохловка
- Особняк Юргенсона и особняк Снигиревой
- Палаты Мазепа
- Евангелическо-Лютеранский Кафедральный собор Святых Петра и Павла
- Ивановский монастырь
Описание
Что вас ждет: Прогуляемся по старинному аутентичному району Москвы, побываем в тайных двориках, увидим места съёмок кино, необычные бары и детали города. Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм «Брат-2». Также спустимся в подвалы Соляного дома и увидим необычный паб-музей. Далее мы побываем в самом криминальном районе Москвы девятнадцатого века. Именно его описывал Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи». Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени. Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века. В следующей части экскурсии мы переместимся в атмосферный арт-квартал Хохловка. Здесь собираются творческие и креативные ребята, открываются модные рестораны и шоурумы. В одном из двориков мы зайдём в самый лучший книжный магазин Москвы «Гиперион», увидим скульптурную мастерскую и необычные бары. Также в ходе экскурсии увидим Лютеранский Кафедральный собор святых Петра и Павла, Ивановский монастырь, познакомимся с местами, связанными с Петром Чайковским и Петром Юргенсоном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Кириллу и Мефодию. Метро Китай-городЗавершение: Метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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