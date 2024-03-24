Загадочные переулки Хитровки и Хохловки

Групповая экскурсия в Москве
Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм «Брат-2». Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века. Посмотрим на Москву Гиляровского. Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко. Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени.

Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века, а также многое другое.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Ближайшие даты:
24
мар
14
апр
21
апр

Что вас ожидает:

  • Храм Всех Святых на Кулишках
  • Соляной дом
  • Храм Рождения Пресвятой Богородицы на Кулишках
  • Хитровская площадь
  • Дом Ярошенко
  • Храм Николая Чудотворца в Подкопаях
  • Морозовский сад
  • Палаты Украинцева и нотопечатня Юргенсона
  • Арт-квартал Хохловка
  • Особняк Юргенсона и особняк Снигиревой
  • Палаты Мазепа
  • Евангелическо-Лютеранский Кафедральный собор Святых Петра и Павла
  • Ивановский монастырь

Описание

Что вас ждет: Прогуляемся по старинному аутентичному району Москвы, побываем в тайных двориках, увидим места съёмок кино, необычные бары и детали города. Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм «Брат-2». Также спустимся в подвалы Соляного дома и увидим необычный паб-музей. Далее мы побываем в самом криминальном районе Москвы девятнадцатого века. Именно его описывал Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи». Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени. Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже граффити девятнадцатого века. В следующей части экскурсии мы переместимся в атмосферный арт-квартал Хохловка. Здесь собираются творческие и креативные ребята, открываются модные рестораны и шоурумы. В одном из двориков мы зайдём в самый лучший книжный магазин Москвы «Гиперион», увидим скульптурную мастерскую и необычные бары. Также в ходе экскурсии увидим Лютеранский Кафедральный собор святых Петра и Павла, Ивановский монастырь, познакомимся с местами, связанными с Петром Чайковским и Петром Юргенсоном.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию. Метро Китай-город
Завершение: Метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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