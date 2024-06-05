Экскурсии по Москве Гиляровского

Найдено 11 экскурсий в категории «Москва Гиляровского» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты Ивановской горки
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи»»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750 за человека
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
«Заглянете к Гиляровскому в Столешников переулок, узнаете о доходном доме Депре и отыщете среди «каменных джунглей» зеленые дворы»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
12 отзывов
Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии
Начало: В районе метро Китай-город
«Экскурсия проходит по улицам, переулкам и дворам Хитровки, района, воспетого в произведениях Гиляровского»
26 июля в 18:30
2 авг в 18:30
1 300 за человека
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
«На прогулке поговорим о произведении, в котором Гиляровский показал не только внешнюю красоту города, но и его обратную сторону»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Любовные истории Ивановской горки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
«Популярность этого места связана с его историей, описанной Гиляровским и многими другими москвоведами, а также с огромным количеством интересных объектов, которые погружают путешественников в атмосферу старой Москвы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
«Хитровская площадь — место, воспетое Гиляровским»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500 за всё до 10 чел.
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600 за человека
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района
Начало: в районе метро Китай-город
«Оттуда рукой подать до района, «прославленного» Гиляровским как разбойное логово каторжников, воров, нищих, бродяг и прочих лихих людей»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Ивановская горка: темная сторона Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Исследовать переулки некогда криминального района и понять, чем жили его обитатели
Начало: Выход из метро Новокузнецкая
«Вспомним персонажей Гиляровского, обсудим, в каких условиях жили их посетители, чем промышляли»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад...
«К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Узнать, какие секреты хранят здания и улицы исторического района столицы
Начало: у станции метро «Трубная»
«Мы вспомним Гиляровского и перенесёмся в те дни, когда здесь члены кружка Каракозова готовили заговор против царя»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Секреты Ивановской горки
    Прекрасный экскурсовод. Полноценная интересная экскурсия по району. Получили только положительные эмоции!
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Петровка - душа Москвы
    Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Секреты Ивановской горки
    Спасибо большое Надежде, за очень интересную экскурсию, рекомендую очень и гостям столицы, и жителям. Много интересного из истории.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Секреты Ивановской горки
    Экскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявила страсть к рассказу о
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    прошлом Ивановской горки, делая каждый момент интересным и запоминающимся. Мы посетили не только исторические памятники, но и узнали много интересных фактов. Маршрут был организован логично, позволяя нам максимально погрузиться в атмосферу этого уникального места. Экскурсия оставила яркие впечатления и много полезной информации. Рекомендую всем, кто хочет расширить свой кругозор и окунуться в историю Ивановской горки, присоединиться к этому увлекательному путешествию.

    Экскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявилаЭкскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявила
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
    Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской
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    горке. Благодаря Дмитрию я увидела то, что никогда бы не увидела самостоятельно: скрытый от всеобщий глаз сад усадьбы Морозова, дворики Хитровки, усадьбу Мазепы и остатки Соляного двора. В неприметных местах старой Москвы прячутся удивительные здания прошлого, прекрасные и необычные, а Дмитрий мне рассказал об истории их появления и современном состоянии. Я получила огромное удовольствие!!!! Спасибо!!!!

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Петровка - душа Москвы
    Незабываемая прогулка! Столько нового и интересного узнала! Большое спасибо Ирине! Просто вау!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
    На экскурсии были с подругой, нам всё очень понравилось, время экскурсии пролетело незаметно. Узнали много интересных историй, увидели совсем другую,
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    непривычную Москву. Валентина завела нас в такие дворики Хитровки, куда мы никогда не попали бы самостоятельно. У Валентины были с собой иллюстрации, которые дополняли рассказ и помогали визуализировать услышанное. Спасибо большое!!

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
    Посетила экскурсию «Секреты Хитровки…», очень понравилось, узнала много нового об этом районе. Прекрасный, знающий историю и свое дело- экскурсовод Валентина,
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    рассказала много интересных фактов и историй этого места, с начала основания Хитровки, до наших дней, показала интересные, скрытые локации, которые самостоятельно не найдешь. За увлекательным рассказом 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую. Обязательно посещу другие экскурсии, которые проводит Валентина.

  • С
    Савва
    12 мая 2024
    Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
    Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но и большую часть Китай-города,
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    вместе с потаенными, но очень красивыми дворами. Подаваемый материал оказался очень интересным и нетривиальным. Очень сильно рекомендую как людям только знакомящихся с Москвой, так и коренным москвичам, желающих лучше узнать родной город:)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Гиляровского»

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  2. Красная площадь
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