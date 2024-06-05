1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи»»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
«Заглянете к Гиляровскому в Столешников переулок, узнаете о доходном доме Депре и отыщете среди «каменных джунглей» зеленые дворы»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии
Начало: В районе метро Китай-город
«Экскурсия проходит по улицам, переулкам и дворам Хитровки, района, воспетого в произведениях Гиляровского»
26 июля в 18:30
2 авг в 18:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
«На прогулке поговорим о произведении, в котором Гиляровский показал не только внешнюю красоту города, но и его обратную сторону»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
«Популярность этого места связана с его историей, описанной Гиляровским и многими другими москвоведами, а также с огромным количеством интересных объектов, которые погружают путешественников в атмосферу старой Москвы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
«Хитровская площадь — место, воспетое Гиляровским»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района
Начало: в районе метро Китай-город
«Оттуда рукой подать до района, «прославленного» Гиляровским как разбойное логово каторжников, воров, нищих, бродяг и прочих лихих людей»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Исследовать переулки некогда криминального района и понять, чем жили его обитатели
Начало: Выход из метро Новокузнецкая
«Вспомним персонажей Гиляровского, обсудим, в каких условиях жили их посетители, чем промышляли»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад...
«К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Узнать, какие секреты хранят здания и улицы исторического района столицы
Начало: у станции метро «Трубная»
«Мы вспомним Гиляровского и перенесёмся в те дни, когда здесь члены кружка Каракозова готовили заговор против царя»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ООльга3 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Полноценная интересная экскурсия по району. Получили только положительные эмоции!
- ВВладимир2 июня 2024Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.
- ООльга28 мая 2024Спасибо большое Надежде, за очень интересную экскурсию, рекомендую очень и гостям столицы, и жителям. Много интересного из истории.
- ТТатьяна27 мая 2024Экскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявила страсть к рассказу о
- ВВера25 мая 2024Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской
- ААнна24 мая 2024Незабываемая прогулка! Столько нового и интересного узнала! Большое спасибо Ирине! Просто вау!
- ООльга20 мая 2024На экскурсии были с подругой, нам всё очень понравилось, время экскурсии пролетело незаметно. Узнали много интересных историй, увидели совсем другую,
- ЛЛюдмила12 мая 2024Посетила экскурсию «Секреты Хитровки…», очень понравилось, узнала много нового об этом районе. Прекрасный, знающий историю и свое дело- экскурсовод Валентина,
- ССавва12 мая 2024Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но и большую часть Китай-города,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Гиляровского»
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