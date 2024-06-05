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прошлом Ивановской горки, делая каждый момент интересным и запоминающимся. Мы посетили не только исторические памятники, но и узнали много интересных фактов. Маршрут был организован логично, позволяя нам максимально погрузиться в атмосферу этого уникального места. Экскурсия оставила яркие впечатления и много полезной информации. Рекомендую всем, кто хочет расширить свой кругозор и окунуться в историю Ивановской горки, присоединиться к этому увлекательному путешествию.