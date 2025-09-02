«Как чудесно гулять по Солянке и переулкам вокруг Хитровской площади!» — можете воскликнуть вы. И действительно, этот тихий уголок старой Москвы навевает спокойствие и уют. Но жители дореволюционной эпохи с вами бы не согласились: «Вы просто не знаете всей правды». Вы окажетесь в местах, где происходили громкие истории, возмущавшие здешнюю знать. И поймёте, почему Хитровка заслужила репутацию криминального района.

Описание экскурсии

Погружение в криминальное прошлое Хитровки

Хитровка — это район вокруг одноимённой площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес так и не смогли.

Что вы увидите и узнаете

Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», «Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»;

Как чеховская «Попрыгунья» связаны с Хитровкой

Что за соляной двор и «биржа труда» располагались здесь

При каких обстоятельствах и где чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»

Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»

Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зелёному уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого написал свои лучшие картины Исаак Левитан. Ещё я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят: вход в секретное «Метро-2», андеграундные площадки, дворы-колодцы, храмы и палаты 15-16 вв.

Организационные детали