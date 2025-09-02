Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству (в группе)
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
«Как чудесно гулять по Солянке и переулкам вокруг Хитровской площади!» — можете воскликнуть вы. И действительно, этот тихий уголок старой Москвы навевает спокойствие и уют. Но жители дореволюционной эпохи с вами бы не согласились: «Вы просто не знаете всей правды». Вы окажетесь в местах, где происходили громкие истории, возмущавшие здешнюю знать. И поймёте, почему Хитровка заслужила репутацию криминального района.
Погружение в криминальное прошлое Хитровки
Хитровка — это район вокруг одноимённой площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес так и не смогли.
Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», «Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»;
Как чеховская «Попрыгунья» связаны с Хитровкой
Что за соляной двор и «биржа труда» располагались здесь
При каких обстоятельствах и где чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»
Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»
Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зелёному уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого написал свои лучшие картины Исаак Левитан. Ещё я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят: вход в секретное «Метро-2», андеграундные площадки, дворы-колодцы, храмы и палаты 15-16 вв.
Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
Для посещения храмов женщинам рекомендуется взять с собой платки
Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 8014 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом читать дальше
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.
Ирина
2 сен 2025
Отличная экскурсия, прошла динамично и информативно. Жаль, что нет возможности пройтись по подвалам, расположенным по Солянкой, это бы сделало экскурсию еще более интересной. Валерии благодарность за рассказ.
Евгения
29 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Потрясающий экскурсовод, время пролетело быстро, много новой захватывающей информации о центре Москвы и его завораживающих двориках.
Анна
26 апр 2025
Отличная экскурсия! Интересная прогулка по одному из самых ярких районов Москвы. Валерия отличный гид, информация интересная, программа прогулки составлена отлично - зашли и в храм, и в ресторан, посмотрели бывшие "ночлежки" и фэшенебельные дома. 2 часа пролетели незаметно. Группа была 8 человек, очень комфортно. Экскурсию рекомендую!
