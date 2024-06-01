Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Речная прогулка на теплоходе — это отличный способ провести время на природе и насладиться красивыми видами Подмосковья. Маршрут пройдет по Павшинской пойме в границах города Красногорска.



С теплохода вам откроются живописные виды зелёных уголков города, а также многие исторические и современные достопримечательности.

Teplohod Ваш гид в Москве Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-30 человек На чём проводится На теплоходе Можно с детьми Да Когда В 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15 800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Ближайшие даты: Время начала: 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Взрослый (12+) 800 ₽ Детский (с 5 до 12 лет) 600 ₽ Детский (до 5 лет) 0 ₽

Что вас ожидает: Собор святителя Николая

Администрация Московской области

Павшинский Мост

Владимирская церковь

ЖК Алые Паруса

ЖК Level

Стадион Спартак

Описание экскурсии Что вас ждет: Вас ожидает часовая прогулка по Павшинской пойме от Собора святителя Николая. Откройте для себя новые виды с борта теплохода на одну из лучших набережных Подмосковья. Вы увидите: Собор святителя Николая, Администрацию Московской области, Павшинский мост, Владимирскую церковь с уникальной колокольней, жилые комплексы Алые Паруса, Level, стадион Спартак. И, конечно, природа по берегам никого не оставит равнодушным!

В 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15 Выбрать дату

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