Речная прогулка на теплоходе — это отличный способ провести время на природе и насладиться красивыми видами Подмосковья. Маршрут пройдет по Павшинской пойме в границах города Красногорска.
С теплохода вам откроются живописные виды зелёных уголков города, а также многие исторические и современные достопримечательности.
С теплохода вам откроются живописные виды зелёных уголков города, а также многие исторические и современные достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|800 ₽
|Детский (с 5 до 12 лет)
|600 ₽
|Детский (до 5 лет)
|0 ₽
Что вас ожидает:
- Собор святителя Николая
- Администрация Московской области
- Павшинский Мост
- Владимирская церковь
- ЖК Алые Паруса
- ЖК Level
- Стадион Спартак
Описание экскурсии
Что вас ждет: Вас ожидает часовая прогулка по Павшинской пойме от Собора святителя Николая. Откройте для себя новые виды с борта теплохода на одну из лучших набережных Подмосковья. Вы увидите: Собор святителя Николая, Администрацию Московской области, Павшинский мост, Владимирскую церковь с уникальной колокольней, жилые комплексы Алые Паруса, Level, стадион Спартак. И, конечно, природа по берегам никого не оставит равнодушным!
В 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор святителя Николая
- Администрация Московской области
- Павшинский Мост
- Владимирская церковь
- ЖК Алые Паруса
- ЖК Level
- Стадион Спартак
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Красногорск (Собор святителя Николая)
Когда и сколько длится?
Когда: В 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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