Жемчужина подмосковья - Красногорск

Москва-Красногорск: прогулка на теплоходе с видом на природу Подмосковья
Речная прогулка на теплоходе — это отличный способ провести время на природе и насладиться красивыми видами Подмосковья. Маршрут пройдет по Павшинской пойме в границах города Красногорска.

С теплохода вам откроются живописные виды зелёных уголков города, а также многие исторические и современные достопримечательности.
Жемчужина подмосковья - Красногорск
Жемчужина подмосковья - Красногорск
Жемчужина подмосковья - Красногорск
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)800 ₽
Детский (с 5 до 12 лет)600 ₽
Детский (до 5 лет)0 ₽

Что вас ожидает:

  • Собор святителя Николая
  • Администрация Московской области
  • Павшинский Мост
  • Владимирская церковь
  • ЖК Алые Паруса
  • ЖК Level
  • Стадион Спартак

Описание экскурсии

Что вас ждет: Вас ожидает часовая прогулка по Павшинской пойме от Собора святителя Николая. Откройте для себя новые виды с борта теплохода на одну из лучших набережных Подмосковья. Вы увидите: Собор святителя Николая, Администрацию Московской области, Павшинский мост, Владимирскую церковь с уникальной колокольней, жилые комплексы Алые Паруса, Level, стадион Спартак. И, конечно, природа по берегам никого не оставит равнодушным!

В 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор святителя Николая
  • Администрация Московской области
  • Павшинский Мост
  • Владимирская церковь
  • ЖК Алые Паруса
  • ЖК Level
  • Стадион Спартак
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Красногорск (Собор святителя Николая)
Когда и сколько длится?
Когда: В 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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