Откройте для себя Хамовники! С прошлым и настоящим района вас познакомят истории женщин, которые в разные времена здесь жили, работали, развивали бизнес. Вы увидите памятники архитектуры 17 века, а также шедевры промышленной застройки.
Узнаете, как царицы, купчихи и меценатки сформировали облик района, и проникнетесь духом прошлых столетий через мелодии и ароматы.
Узнаете, как царицы, купчихи и меценатки сформировали облик района, и проникнетесь духом прошлых столетий через мелодии и ароматы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Храм Николая Чудотворца (уникальное Дивное узорочье)
- Палаты 17 века — образец допетровской каменной архитектуры
- Корпуса фабрики 19 века
- Усадебный дом 18 века — деревянный особняк в стиле ампир, таких домов почти не осталось в Москве
- Здания университетских клиник конца 19 — начала 20 века
- Аудиторный корпус высших женских курсов — масштабное здание в стиле классицизм
- Усадебный парк, где сохранилась планировка 18 века: по его аллеям когда-то гулял А. С. Пушкин
Вы узнаете:
- Какое ремесло дало название району Хамовники
- Что означает слово «хам» и чем занимались эти люди
- Какие истории хранят Хамовники
- Где находилась московская усадьба Л. Н. Толстого, в которой писатель провёл 19 зим
- Как деревянная дворянская усадьба стала текстильной империей
- Почему уникальный клинический городок возник именно на Девичьем поле
- Что объединяет цариц, купчих, меценаток и муз, как они повлияли на развитие района и какое наследие оставили
Также у вас будет уникальная возможность подержать в руках предметы второй половины 17 века, услышать мелодии, вдохновлявшие женщин прошлых столетий, и познакомиться с духами, которые создали московские парфюмеры.
Организационные детали
- Программа будет интересна путешественникам старше 14 лет
- Экскурсия проходит на улице с радиогидами
- По желанию можем посетить парк усадьбы Л. Н. Толстого — 100 ₽ с чел. На маршруте также будет интересное кафе, где можно взять чай/кофе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 159 туристов
Дипломированный экскурсовод, выпускница «Школы гида» Музея Москвы. Влюблена в свой город и рассказываю о нём на нескучных экскурсиях. Вы не только увидите и узнаете, но ещё и ощутите город на вкус и запах, услышите его и прикоснетесь к прошлому.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
19 сен 2025
Благодарим Марию за замечательную экскурсию, в ходе которой она продемонстрировала особое мастерство в создании атмосферы сопричастности и эмоциональной связи с историей. Благодаря ей прошлое района стало ближе и понятнее современному
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Хитровка: криминальная аристократия Москвы
Путешествие по следам Эраста Фандорина и Сеньки Скорика перенесет вас в Москву конца 19 века. Узнайте тайны Хитровки и Китай-города
Начало: Метро Китай-город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9350 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
От Китай-города до советского дворца
Прогулка по Москве с осмотром архитектурных шедевров: от доходного дома с Атлантами до сталинской высотки и современного парка Горка
Начало: У метро Китай-город
12 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Женские истории Москвы
Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
14 ноя в 18:00
21 ноя в 18:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.