Женщины в Хамовниках: от цариц до бизнесвумен 21 века

Отыскать след женских судеб в архитектуре и культуре Москвы
Откройте для себя Хамовники! С прошлым и настоящим района вас познакомят истории женщин, которые в разные времена здесь жили, работали, развивали бизнес. Вы увидите памятники архитектуры 17 века, а также шедевры промышленной застройки.

Узнаете, как царицы, купчихи и меценатки сформировали облик района, и проникнетесь духом прошлых столетий через мелодии и ароматы.
Описание экскурсии

  • Храм Николая Чудотворца (уникальное Дивное узорочье)
  • Палаты 17 века — образец допетровской каменной архитектуры
  • Корпуса фабрики 19 века
  • Усадебный дом 18 века — деревянный особняк в стиле ампир, таких домов почти не осталось в Москве
  • Здания университетских клиник конца 19 — начала 20 века
  • Аудиторный корпус высших женских курсов — масштабное здание в стиле классицизм
  • Усадебный парк, где сохранилась планировка 18 века: по его аллеям когда-то гулял А. С. Пушкин

Вы узнаете:

  • Какое ремесло дало название району Хамовники
  • Что означает слово «хам» и чем занимались эти люди
  • Какие истории хранят Хамовники
  • Где находилась московская усадьба Л. Н. Толстого, в которой писатель провёл 19 зим
  • Как деревянная дворянская усадьба стала текстильной империей
  • Почему уникальный клинический городок возник именно на Девичьем поле
  • Что объединяет цариц, купчих, меценаток и муз, как они повлияли на развитие района и какое наследие оставили

Также у вас будет уникальная возможность подержать в руках предметы второй половины 17 века, услышать мелодии, вдохновлявшие женщин прошлых столетий, и познакомиться с духами, которые создали московские парфюмеры.

Организационные детали

  • Программа будет интересна путешественникам старше 14 лет
  • Экскурсия проходит на улице с радиогидами
  • По желанию можем посетить парк усадьбы Л. Н. Толстого — 100 ₽ с чел. На маршруте также будет интересное кафе, где можно взять чай/кофе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 159 туристов
Дипломированный экскурсовод, выпускница «Школы гида» Музея Москвы. Влюблена в свой город и рассказываю о нём на нескучных экскурсиях. Вы не только увидите и узнаете, но ещё и ощутите город на вкус и запах, услышите его и прикоснетесь к прошлому.
Кристина
Кристина
19 сен 2025
Благодарим Марию за замечательную экскурсию, в ходе которой она продемонстрировала особое мастерство в создании атмосферы сопричастности и эмоциональной связи с историей. Благодаря ей прошлое района стало ближе и понятнее современному
читать дальше

человеку, обогатив наше восприятие действительности.

Все успешные вехи в развитии района Хамовники (ключевая тема нашей экскурсии) в разные годы были связаны с выдающимися женщинами. От духовных наставниц до проницательных предпринимательниц, эти русские женщины обладали стальной волей, но при этом сохраняли доброе, отзывчивое и понимающее сердце.

Сегодня мы узнали о них:

Евдокия Стрешнева
Майя Сантимирова
Наринэ Тютчева
Шарлотта Брокар
София Берс
Людмила Маяковская и еще…

Эти женщины воплощают в себе сочетание сильной воли, мудрости и искреннего стремления к улучшению района. Их дела оставили заметный след в истории Хамовников, а их наследие продолжает жить в сердцах жителей и гостей района.

Мария успешно провела нас от осознания роли выдающихся женщин прошлого к пониманию их влияния на настоящее. Она достигла этого, в том числе, благодаря:

Использованию предметов и артефактов, создавших эффект непосредственного соприкосновения с историей.
Акцентированию внимания на изменениях местности с течением времени и демонстрации преемственности традиций и ценностей.
Посещению современных объектов, например, редакции журнала «Московские новости», что стало приятной неожиданностью.
Демонстрации исторических фотографий, которые оживляли образы героинь, раскрывая их личные качества, переживания и мотивацию.

Мария, спасибо, уехали вдохновленными на продолжение! Рекомендую!

