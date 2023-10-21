Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Обычно, когда речь заходит о знаменитых жителях Москвы, большинство имён — мужские. Надо это исправлять! Главными героинями экскурсии будут женщины прошлого и позапрошлого веков. Они возводили памятники, эпатировали публику и вдохновляли на великие свершения. Я раскрою вам историю их жизни, расскажу о мистических совпадениях и фатальных моментах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В первую очередь мы будем говорить о тех, кто вдохновлял, поддерживал и поражал в самое сердце, проносясь по судьбам известных мужчин. Главные героини этой экскурсии — женщины. Мы прогуляемся по центру Москвы в районе Тверской улицы и одноимённого бульвара, а затем переулками выйдем к Большой Никитской. Всё это время будем знакомиться с жительницами домов и особняков. Каждая из них оставила свой след в истории нашего города — где-то яркий, а где-то едва заметный.
На экскурсии вы узнаете:
- о даме, которая стала «царицей муз и красоты» с лёгкой руки Пушкина, вскружила голову Александу I (и не только!);
- о неизвестных большинству женщинах, повлиявших на ход истории,
- о фаворите Екатерины II, выбравшем любовь, не испугавшись гнева императрицы, и о его избраннице,
- об иронии судьбы и удивительных стечениях обстоятельств,
- об актрисах и балеринах, ставших носительницами славных фамилий.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 840 туристов
Мне 55 лет, получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю все, что связано с историей Москвы, ее архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать не подтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но прежде всего как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим.
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