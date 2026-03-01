Когда речь заходит о знаменитых москвичах, чаще вспоминают мужчин. Но и женщины играли ключевые роли в истории города.
На этой экскурсии вы узнаете о дамах, которые вдохновляли великих мужчин, оставили след
На этой экскурсии вы узнаете о дамах, которые вдохновляли великих мужчин, оставили след
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать о знаменитых москвичках
- 🏛 Прогулка по историческому центру
- 🎭 Истории о великих женщинах
- 📜 Мистические совпадения и судьбы
- 🏰 Увидеть изящные особняки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться прогулкой без суеты и толп. В октябре и апреле погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться атмосферой города. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и укутаться потеплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тверская улица
- Большая Никитская улица
Описание экскурсии
В первую очередь мы будем говорить о тех, кто вдохновлял, поддерживал и поражал в самое сердце, проносясь по судьбам известных мужчин. Главные героини этой экскурсии — женщины. Мы прогуляемся по центру Москвы в районе Тверской улицы и одноимённого бульвара, а затем переулками выйдем к Большой Никитской. Всё это время будем знакомиться с жительницами домов и особняков. Каждая из них оставила свой след в истории нашего города — где-то яркий, а где-то едва заметный.
На экскурсии вы узнаете:
- о даме, которая стала «царицей муз и красоты» с лёгкой руки Пушкина, вскружила голову Александу I (и не только!);
- о неизвестных большинству женщинах, повлиявших на ход истории,
- о фаворите Екатерины II, выбравшем любовь, не испугавшись гнева императрицы, и о его избраннице,
- об иронии судьбы и удивительных стечениях обстоятельств,
- об актрисах и балеринах, ставших носительницами славных фамилий.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1777 туристов
Я получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю всё, что связано с историей Москвы, её архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать неподтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но, прежде всего, как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Замечательная экскурсия от замечательной Елены.
Сразу видно когда человек действительно любит свое дело. Елена с душой и интересом рассказывает историй. Было очень познавательно. Узнали много новых фактов. Особенно интересно про сплетение судеб.
Спасибо Елене за замечательный первый весенний день и погружение в судьбы таких выдающихся женщин
Сразу видно когда человек действительно любит свое дело. Елена с душой и интересом рассказывает историй. Было очень познавательно. Узнали много новых фактов. Особенно интересно про сплетение судеб.
Спасибо Елене за замечательный первый весенний день и погружение в судьбы таких выдающихся женщин
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Прекрасная экскурсия по центру Москвы. Немного углубились в переулке и увидели старинную Москву, узнали много нового. Экскурсовод рассказывала очень увлекательно! Полтора часа пролетели незаметно. Обязательно ещё придём к Елене на экскурсии.
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Замечательная экскурсия: интереснейшие факты, отличный маршрут, который вдохновляет на дальнейшую прогулку по любимому городу. Рекомендую 👍
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Елена - отличный экскурсовод!
Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового о наших прекрасных дамах России!
Елена, благодарю Вас!
Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового о наших прекрасных дамах России!
Елена, благодарю Вас!
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А
Экскурсия очень понравилась! Тема такая завораживающая, оправдала все наши ожидания. Узнали много информации, которую вряд ли удалось бы где-то прочитать. Елена прекрасный экскурсовод, очень знающая, интересно рассказывающая. Ответила на все наши вопросы. Рекомендуем!
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Л
Очень интересная экскурсия, экскурсовод внимательная и с удовольствием отвечала на все наши вопросы
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