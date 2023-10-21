Обычно, когда речь заходит о знаменитых жителях Москвы, большинство имён — мужские. Надо это исправлять! Главными героинями экскурсии будут женщины прошлого и позапрошлого веков. Они возводили памятники, эпатировали публику и вдохновляли на великие свершения. Я раскрою вам историю их жизни, расскажу о мистических совпадениях и фатальных моментах.

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Описание

Что вас ожидает

В первую очередь мы будем говорить о тех, кто вдохновлял, поддерживал и поражал в самое сердце, проносясь по судьбам известных мужчин. Главные героини этой экскурсии — женщины. Мы прогуляемся по центру Москвы в районе Тверской улицы и одноимённого бульвара, а затем переулками выйдем к Большой Никитской. Всё это время будем знакомиться с жительницами домов и особняков. Каждая из них оставила свой след в истории нашего города — где-то яркий, а где-то едва заметный.

На экскурсии вы узнаете:

о даме, которая стала «царицей муз и красоты» с лёгкой руки Пушкина, вскружила голову Александу I (и не только!);

о неизвестных большинству женщинах, повлиявших на ход истории,

о фаворите Екатерины II, выбравшем любовь, не испугавшись гнева императрицы, и о его избраннице,

об иронии судьбы и удивительных стечениях обстоятельств,

об актрисах и балеринах, ставших носительницами славных фамилий.

Организационные детали

Во время неспешной прогулки мы увидим изящные особняки, древние палаты и то, что сохранилось до наших дней, пережив нелёгкие времена, а где-то осталось лишь в фотографиях и воспоминаниях очевидцев.

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.