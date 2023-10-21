По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы

Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской

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Обычно, когда речь заходит о знаменитых жителях Москвы, большинство имён — мужские. Надо это исправлять! Главными героинями экскурсии будут женщины прошлого и позапрошлого веков. Они возводили памятники, эпатировали публику и вдохновляли на великие свершения. Я раскрою вам историю их жизни, расскажу о мистических совпадениях и фатальных моментах.
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
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Описание

Что вас ожидает

В первую очередь мы будем говорить о тех, кто вдохновлял, поддерживал и поражал в самое сердце, проносясь по судьбам известных мужчин. Главные героини этой экскурсии — женщины. Мы прогуляемся по центру Москвы в районе Тверской улицы и одноимённого бульвара, а затем переулками выйдем к Большой Никитской. Всё это время будем знакомиться с жительницами домов и особняков. Каждая из них оставила свой след в истории нашего города — где-то яркий, а где-то едва заметный.

На экскурсии вы узнаете:

  • о даме, которая стала «царицей муз и красоты» с лёгкой руки Пушкина, вскружила голову Александу I (и не только!);
  • о неизвестных большинству женщинах, повлиявших на ход истории,
  • о фаворите Екатерины II, выбравшем любовь, не испугавшись гнева императрицы, и о его избраннице,
  • об иронии судьбы и удивительных стечениях обстоятельств,
  • об актрисах и балеринах, ставших носительницами славных фамилий.
Во время неспешной прогулки мы увидим изящные особняки, древние палаты и то, что сохранилось до наших дней, пережив нелёгкие времена, а где-то осталось лишь в фотографиях и воспоминаниях очевидцев.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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