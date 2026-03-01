Когда речь заходит о знаменитых москвичах, чаще вспоминают мужчин. Но и женщины играли ключевые роли в истории города.На этой экскурсии вы узнаете о дамах, которые вдохновляли великих мужчин, оставили след

в истории Москвы и даже эпатировали публику. Прогулка по центру города раскроет вам их судьбы, от ярких до едва заметных. Вы услышите о царице муз и красоты, избраннице фаворита Екатерины II и других выдающихся личностях. Погрузитесь в атмосферу прошлого и позапрошлого веков, гуляя по Тверской и Большой Никитской улицам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться прогулкой без суеты и толп. В октябре и апреле погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться атмосферой города. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и укутаться потеплее.

Сейчас август — это идеальное время.