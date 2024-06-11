У Пабло Пикассо было множество любовных связей. У Сальвадора Дали была Гала. Яркие встречи и трагичные расставания, ревность, страсть и разрушенные судьбы были необходимы одному художнику. Эпатаж, мистификации и та, что превращала все чудачества в золото — другому. Вы узнаете, кем были музы двух великих испанцев, как влияли на их творчество и чем за это платили.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На выставке представлено более 260 подлинных работ Дали и Пикассо — графика, керамика, скульптура. Мы остановимся на ключевых экспонатах, связанных с главными музами художников.

В залах с работами Пабло Пикассо обсудим:

Кто вдохновлял художника на создание шедевров

Какую цену приходилось платить женщинам за его любовь

Чем для них была жизнь с Пикассо и без него

В залах с работами Сальвадора Дали вы узнаете:

Кем была мистическая жена Дали, вокруг которой витало много тайн и недосказанностей

Какие роли в своей жизни отводил ей живописец

Как Гала сделала из чудака мировую звезду

Что об этом думал сам гений

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия проходит под цензом 18+, так как освещаются пикантные подробности из жизни Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Она подойдёт всем взрослым посетителям: как поклонникам творчества великих испанцев, так и тем, кто хотел бы познакомиться с ними поближе.

Организационные детали