У Пабло Пикассо было множество любовных связей. У Сальвадора Дали была Гала.
Яркие встречи и трагичные расставания, ревность, страсть и разрушенные судьбы были необходимы одному художнику. Эпатаж, мистификации и та, что превращала все чудачества в золото — другому. Вы узнаете, кем были музы двух великих испанцев, как влияли на их творчество и чем за это платили.
Яркие встречи и трагичные расставания, ревность, страсть и разрушенные судьбы были необходимы одному художнику. Эпатаж, мистификации и та, что превращала все чудачества в золото — другому. Вы узнаете, кем были музы двух великих испанцев, как влияли на их творчество и чем за это платили.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На выставке представлено более 260 подлинных работ Дали и Пикассо — графика, керамика, скульптура. Мы остановимся на ключевых экспонатах, связанных с главными музами художников.
В залах с работами Пабло Пикассо обсудим:
- Кто вдохновлял художника на создание шедевров
- Какую цену приходилось платить женщинам за его любовь
- Чем для них была жизнь с Пикассо и без него
В залах с работами Сальвадора Дали вы узнаете:
- Кем была мистическая жена Дали, вокруг которой витало много тайн и недосказанностей
- Какие роли в своей жизни отводил ей живописец
- Как Гала сделала из чудака мировую звезду
- Что об этом думал сам гений
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия проходит под цензом 18+, так как освещаются пикантные подробности из жизни Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Она подойдёт всем взрослым посетителям: как поклонникам творчества великих испанцев, так и тем, кто хотел бы познакомиться с ними поближе.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и входные билеты на выставку
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Москве
Мы проводим экскурсии и мастер-классы на выставке подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо в Москве. Расскажем вам о том, что думали два гения о женщинах, великих творцах, современниках и родной стране. Подарим возможность сравнить мировосприятие художников и взглянуть на окружающее их глазами. С радостью встретим гостей и жителей города в нашем дружелюбном пространстве!Задать вопрос
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