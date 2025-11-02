Олег Анна отличный экскурсовод, грамотная и интересная подача материала. Программа экскурсии была разноплановой и тщательно продуманной. Узнали много интересного о казалось бы хорошо известных всем личностях.

Эту экскурсию рекомендую всем!

Юлия Экскурсия понравилась, посмеялись над некоторыми историями от души)) Анна интересно рассказывала истории особняков, их жителей, их судьбы, там были и известные персонажи, и неизвестные, но не менее интересные. По времени прямо отлично около 2ч получилось пешей прогулки. Рекомендую!

Ирина Восхитительная экскурсия! Анна не просто рассказывает заученный текст, она беседует с экскурсантами. Очень интересные истории и факты, которые не встретишь в рекламных буклетах. В ходе этой экскурсии Вы посмотрите на Москву иначе…. Очень рекомендую!

О Ольга Очень понравился и материал и сама Анна! очень легко преподносит информацию, все запомнилось, все истории были интересные и до этого не известные! классный маршрут, время вообще незаметно пролетело, ходили с мамой зашло одинаково и мне и ей! буду рекомендовать друзьям обязательно, классная возможность узнать о городе в котором ты живешь больше, замедлиться и посмотреть вокруг, рекомендую!

Татьяна читать дальше на все ее вопросы про фамилии, о которых говорили, для меня это редкость, чтобы все запомнить) Отмечу, что на все вопросы, которые я задавала, получила ответ, это очень приятно, так как не всегда так бывает на других экскурсиях. И еще нас было всего двое и экскурсия все равно состоялась. Экскурсия супер! Посетили много мест, которых не замечаешь, пробегая в спешке, с интересной историей о известных людях, которые там жили. Анна интересно рассказывает, увлекает, что в конце экскурсии я ответила

Светлана Замечательная прогулка и очень располагающий экскурсовод Анна. Рассказала очень много интересных историй, о которых я даже не знала. Старинные дома, особняки и храмы раскрылись по новому. Это очень здорово узнать красивые истории о нашем любимом городе!

Е Елена Очень душевная и интересная экскурсия. Я первый раз попала в такую атмосферу, где ты гулчешь по Москве, как со знакомой, а она рассказывает интересные истории. Можно задавать вопросы, они не останутся без ответа. Рекомендую всем.

Анна Лёгкая, приятная прогулка по красивым местам Москвы. Истории о известных людях, их жизни, их любви. Анна интересно преподносит информацию: красивые истории и стихи. Ты вовлекаешься в жизнь героев рассказа. Рекомендую экскурсию, кто хочет приятно провести время и узнать новое и красивое о Москве.

В Влада читать дальше историю нашего города. Прошлись, казалось бы, по знакомым улочкам, но сколько интересного может открыться, если задержаться у того или иного дома и послушать о судьбах любдей, в них когда-то живших. Потрясающе интересно! Спасибо! Очень классная экскурсия. Действительно, о любви и про любовь. Аня- очень милая девушка, влюблённая в наш город, так проникновенно, интересно и душевно рассказывает об интересных фактах и легендах, вплетенных в

Е Елена Спасибо большое Анне за интересную экскурсию. Была ужасная погода, записалась я одна, но Аня согласилась провести экскурсию, было познавательно, я осталась довольна.

Д Дегтярев Отличная экскурсия, мы ходили вдвоем, нам все понравилось! Благодаря экскурсоводу Анне, грамотно составленному маршруту и лаконичной и интересной программе, время пролетело незаметно и оставило приятное послевкусие!

К посещению обязательно!

Будем рекомендовать друзьям и знакомым

М Мария читать дальше нудных рассказов, все по делу) долго на одном месте не стояли! Узнали новое про давно знакомые здания, про их жильцов. Прошлись по центральным улицам Москвы, открыли для себя новые места, получилась отличная прогулка! Анна ответила на все вопросы, экскурсия супер Решили весной сходить на экскурсию про любовь. В Москве живём всю жизнь, но не знали практически ничего из того, что рассказала Анна. Было очень интересно. Понравилось, что не было долгих

С Светлана Два часа промелькнули незаметно! Экскурсия превзошла ожидания. С экскурсоводом просто повезло! Было очень интересно. Заряд бодрости и хорошего настроения! Спасибо огромное Анне за подбор и подачу материала, чувствуется что она профессионал своего дела. Узнала много интересных фактов из жизни известных людей. Спасибо большое! 😍👍🙂

В Валерий Огромное спасибо Анне за необычную экскурсию. Тот случай, когда всего хватило… и информации, и истории, и интересных фактов из жизни знаменитых людей. Анна показала несколько локаций, про которые и не знал. Рекомендую, человек точно на своем месте!