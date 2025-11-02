На экскурсии «И снова о любви» участники узнают о романтических и драматичных историях из жизни известных москвичей.
Путешествие начнется с усадьбы графа Шереметева, где разворачивалась история любви с Прасковьей Жемчуговой.
Затем гости увидят особняк Арсения Морозова, вдохновленный Португалией, и храм Фёдора Студита, где молился Суворов. Завершит маршрут дом-музей Горького. Экскурсия подарит новые впечатления и знания о Москве
Путешествие начнется с усадьбы графа Шереметева, где разворачивалась история любви с Прасковьей Жемчуговой.
Затем гости увидят особняк Арсения Морозова, вдохновленный Португалией, и храм Фёдора Студита, где молился Суворов. Завершит маршрут дом-музей Горького. Экскурсия подарит новые впечатления и знания о Москве
5 причин купить эту экскурсию
- 💕 Истории любви знаменитых москвичей
- 🏛 Уникальная архитектура Москвы
- 🕍 Посещение исторических усадеб и храмов
- 📚 Интересные факты о Пушкине и Гоголе
- 🎨 Открытие новых ракурсов города
Что можно увидеть
- Усадьба графа Шереметева
- Особняк Арсения Морозова
- Храм Фёдора Студита
- Дом-музей Горького
Описание экскурсии
- Усадьба графа Шереметева, которая связана с одной из самых трогательных историй любви 18 века — романом графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой
- Особняк Арсения Морозова — архитектурное признание в любви к солнечной Португалии. Мы рассмотрим похожие на морскую пену ажурные завитки экстравагантного особняка на Воздвиженке
- Храм Фёдора Студита — я покажу небольшой храм на Малой Никитской улице, в котором молился перед военными походами и благодарил за победы Александр Суворов
- Дом-музей Горького — роскошный особняк в стиле модерн, ставший последним московским приютом писателя
А также на прогулке вы услышите о неудавшемся сватовстве Гоголя, свадьбе Пушкина и многом другом. Прекрасные старомосковские здания перестанут для вас быть немыми свидетелями давних событий — проходя мимо них в следующий раз, вы услышите их негромкий рассказ о прошлом.
Организационные детали
- Программе рассчитана на возрастную категорию 16+
в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 162 туристов
Добрый день, меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод и гид-переводчик в Москве. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, замечать детали и читать их. Считаю, что Москва, а в особенности её центр-настоящий учебник истории, архитектуры, искусства. Люблю нашу столицу и мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Москвы с желанием обязательно вернуться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Олег
2 ноя 2025
Анна отличный экскурсовод, грамотная и интересная подача материала. Программа экскурсии была разноплановой и тщательно продуманной. Узнали много интересного о казалось бы хорошо известных всем личностях.
Эту экскурсию рекомендую всем!
Эту экскурсию рекомендую всем!
Юлия
23 окт 2025
Экскурсия понравилась, посмеялись над некоторыми историями от души)) Анна интересно рассказывала истории особняков, их жителей, их судьбы, там были и известные персонажи, и неизвестные, но не менее интересные. По времени прямо отлично около 2ч получилось пешей прогулки. Рекомендую!
Ирина
9 окт 2025
Восхитительная экскурсия! Анна не просто рассказывает заученный текст, она беседует с экскурсантами. Очень интересные истории и факты, которые не встретишь в рекламных буклетах. В ходе этой экскурсии Вы посмотрите на Москву иначе…. Очень рекомендую!
О
Ольга
21 сен 2025
Очень понравился и материал и сама Анна! очень легко преподносит информацию, все запомнилось, все истории были интересные и до этого не известные! классный маршрут, время вообще незаметно пролетело, ходили с мамой зашло одинаково и мне и ей! буду рекомендовать друзьям обязательно, классная возможность узнать о городе в котором ты живешь больше, замедлиться и посмотреть вокруг, рекомендую!
Татьяна
24 авг 2025
Экскурсия супер! Посетили много мест, которых не замечаешь, пробегая в спешке, с интересной историей о известных людях, которые там жили. Анна интересно рассказывает, увлекает, что в конце экскурсии я ответила
Светлана
21 июл 2025
Замечательная прогулка и очень располагающий экскурсовод Анна. Рассказала очень много интересных историй, о которых я даже не знала. Старинные дома, особняки и храмы раскрылись по новому. Это очень здорово узнать красивые истории о нашем любимом городе!
Е
Елена
21 июл 2025
Очень душевная и интересная экскурсия. Я первый раз попала в такую атмосферу, где ты гулчешь по Москве, как со знакомой, а она рассказывает интересные истории. Можно задавать вопросы, они не останутся без ответа. Рекомендую всем.
Анна
24 апр 2025
Лёгкая, приятная прогулка по красивым местам Москвы. Истории о известных людях, их жизни, их любви. Анна интересно преподносит информацию: красивые истории и стихи. Ты вовлекаешься в жизнь героев рассказа. Рекомендую экскурсию, кто хочет приятно провести время и узнать новое и красивое о Москве.
В
Влада
20 апр 2025
Очень классная экскурсия. Действительно, о любви и про любовь. Аня- очень милая девушка, влюблённая в наш город, так проникновенно, интересно и душевно рассказывает об интересных фактах и легендах, вплетенных в
Е
Елена
8 апр 2025
Спасибо большое Анне за интересную экскурсию. Была ужасная погода, записалась я одна, но Аня согласилась провести экскурсию, было познавательно, я осталась довольна.
Д
Дегтярев
23 мар 2025
Отличная экскурсия, мы ходили вдвоем, нам все понравилось! Благодаря экскурсоводу Анне, грамотно составленному маршруту и лаконичной и интересной программе, время пролетело незаметно и оставило приятное послевкусие!
К посещению обязательно!
Будем рекомендовать друзьям и знакомым
К посещению обязательно!
Будем рекомендовать друзьям и знакомым
М
Мария
23 мар 2025
Решили весной сходить на экскурсию про любовь. В Москве живём всю жизнь, но не знали практически ничего из того, что рассказала Анна. Было очень интересно. Понравилось, что не было долгих
С
Светлана
22 фев 2025
Два часа промелькнули незаметно! Экскурсия превзошла ожидания. С экскурсоводом просто повезло! Было очень интересно. Заряд бодрости и хорошего настроения! Спасибо огромное Анне за подбор и подачу материала, чувствуется что она профессионал своего дела. Узнала много интересных фактов из жизни известных людей. Спасибо большое! 😍👍🙂
В
Валерий
18 фев 2025
Огромное спасибо Анне за необычную экскурсию. Тот случай, когда всего хватило… и информации, и истории, и интересных фактов из жизни знаменитых людей. Анна показала несколько локаций, про которые и не знал. Рекомендую, человек точно на своем месте!
В
Виктория
17 фев 2025
Потрясающая экскурсия 🔥 Грамотно составлен маршрут - не длинный, по очень красивым местам Москвы. Приятная экскурсовод Анна с хорошо поставленной речью, легко подает материал и этот материал очень интересен 👍🙌🥰
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
12 ноя в 15:00
13 ноя в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
11 ноя в 15:00
12 ноя в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.