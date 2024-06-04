Е Евгения Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻

И Ирина Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство читать дальше но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍 Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,

Т Татьяна Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!

И Иван По Царской дороге - к храмам Звенигорода читать дальше окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию! Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и

И Илья Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)

О Ольга Дом-мастерская русского иконописца Мне очень понравилось, я рекомендую эту экскурсию всем интересующимся. Думаю, что Игорь Юрьевич учтет запрос любой аудитории.

Л Леонид По Царской дороге - к храмам Звенигорода Все было замечательно. Особенно - дом- музей Танеева (до посещения у нас было катострофически мало информации об этом композиторе). Очень удобно, что гид забрал нас в городе и привез назад. Спасибо.

С Светлана Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!