1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Поговорить о роли любви в искусстве в окружении подлинных работ двух испанских гениев
Начало: возле метро «Красные ворота»
1 400₽ за человека
Билеты
1 час
Маленький СССР в центре большой Москвы
Перенестись в культуру повседневности в музее советского быта
Начало: У музея СССР
Завтра в 16:00
9 июня в 13:00
1 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
- ИИван2 июня 2024Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
- ИИлья25 ноября 2023Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
- ООльга15 ноября 2023Мне очень понравилось, я рекомендую эту экскурсию всем интересующимся. Думаю, что Игорь Юрьевич учтет запрос любой аудитории.
- ЛЛеонид26 сентября 2023Все было замечательно. Особенно - дом- музей Танеева (до посещения у нас было катострофически мало информации об этом композиторе). Очень удобно, что гид забрал нас в городе и привез назад. Спасибо.
- ССветлана4 июня 2023Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
- ННаталья7 февраля 2023Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в выходные»
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