Выставки в выходные – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Выставки в выходные» в Москве, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000 за всё до 5 чел.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
Дом-мастерская русского иконописца
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650 за человека
Экскурсия по галереям Винзавода
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000 за всё до 10 чел.
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Мини-группа
1 час
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Поговорить о роли любви в искусстве в окружении подлинных работ двух испанских гениев
Начало: возле метро «Красные ворота»
1 400 за человека
Маленький СССР в центре большой Москвы
Билеты
1 час
Маленький СССР в центре большой Москвы
Перенестись в культуру повседневности в музее советского быта
Начало: У музея СССР
Завтра в 16:00
9 июня в 13:00
1 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
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    но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍

    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
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    окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию!

  • И
    Илья
    25 ноября 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Дом-мастерская русского иконописца
    Мне очень понравилось, я рекомендую эту экскурсию всем интересующимся. Думаю, что Игорь Юрьевич учтет запрос любой аудитории.
  • Л
    Леонид
    26 сентября 2023
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Все было замечательно. Особенно - дом- музей Танеева (до посещения у нас было катострофически мало информации об этом композиторе). Очень удобно, что гид забрал нас в городе и привез назад. Спасибо.
  • С
    Светлана
    4 июня 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
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    на то, что мы с мужем москвичи, и неплохо знаем район Курского вокзала, но без Кати мы бы точно не нашли эти объекты, и очень правильным было решение взять экскурсию. Я от души советую гостям столицы и её жителям съездить на эту экскурсию, получите массу положительных эмоций и впечатлений, а мы вернёмся сюда обязательно ещё летом. Ещё раз огромное спасибо Екатерине.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в выходные»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Выставки в выходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 650 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 560 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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