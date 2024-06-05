Экскурсии про женщин

Найдено 14 экскурсий в категории «Экскурсии про женщин» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Женские истории Новодевичьего монастыря
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2 часа
52 отзыва
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700 за человека
Женские истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670 за всё до 6 чел.
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 20 чел.
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом
Начало: На ул. Неглинная
Завтра в 16:00
12 июня в 19:00
1200960 за человека
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175 за всё до 4 чел.
Фаина Раневская и её московские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Красавицы не умирают: 7 удивительных историй москвичек в декорациях города
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
17 отзывов
Красавицы не умирают: 7 удивительных историй москвичек в декорациях города
Открыть женский характер столицы на прогулке по городу
Начало: в районе метро Театральная
9 июня в 15:00
12 июня в 12:00
15001 350 за человека
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
Начало: У метро Арбатская
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 11:00
10 июня в 15:00
3 000 за всё до 5 чел.
Женщины Тверского бульвара
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Женщины Тверского бульвара
Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500 за всё до 10 чел.
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Прогулка по Москве с рассказом о музах, подругах, вдохновительницах
Начало: В районе метро «Баррикадная»
9 июня в 17:30
16 июня в 17:30
4 670 за всё до 10 чел.
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Мини-группа
1 час
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Поговорить о роли любви в искусстве в окружении подлинных работ двух испанских гениев
Начало: возле метро «Красные ворота»
1 400 за человека
Девичники дореволюционной России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Невероятно насыщенная познавательная экскурсия. Сергей - профессионал с большой буквы. Рассказывает динамично, живо, интересно. Надеюсь попасть на его экскурсию в Переделкино!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!
    Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Мне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом был Сергей Крюков! Я хотела
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    бы выразить благодарность нашему доброму экскурсоводу за эту экскурсию: сама организация мероприятия,пунктуальность гида, великолепное повествование расска́зчика с иллюстрациями, глубокое знание темы, полный ответ на дополнительные вопросы, и конечно прекрасный юмор Сергея, все это сделало наш день незабываемым, а экскурсию запоминающейся!) Спасибо огромное, Сергей!!!

    Мне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом былМне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом былМне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом былМне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом был
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Женские истории Москвы
    Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
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    совершенно другими глазами, привычные места открываются с новой стороны. Видно, как Вы любите свою работу и с какой радостью делитесь своими знаниями с окружающими! Мы в восторге!

  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная,
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    Светлана раскрыла много удивительных фактов, 2 часа пролетели, как одно мгновение. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, приятно и с пользой провести время.

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    19.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
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    донести любопытный материал до туриста. Подача материала сопровождается фото, видео отрывками, викториной и даже призами. Проходит в формате живого, непринужденного общения-диалога, иногда уходит более глубже в смежные темы в моментах пересечения с ними. Живо, интересно, познавательно и конструктивно-мое мнение.

  • В
    Варвара
    16 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    Большое спасибо Марие за замечательную прогулку! Узнали интересные факты о Фаине Георгиевне, вспомнили замечательные фильмы и её искрометные цитаты! Прогулка не утомительная по пройденному расстоянию, но насыщенная по информации.
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Все было на высшем уровне.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    Мы в восторге 👍 Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии про женщин»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
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