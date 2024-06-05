1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
2 часа
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом
Начало: На ул. Неглинная
Завтра в 16:00
12 июня в 19:00
1200960₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Красавицы не умирают: 7 удивительных историй москвичек в декорациях города
Открыть женский характер столицы на прогулке по городу
Начало: в районе метро Театральная
9 июня в 15:00
12 июня в 12:00
15001 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
Начало: У метро Арбатская
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 11:00
10 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женщины Тверского бульвара
Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Прогулка по Москве с рассказом о музах, подругах, вдохновительницах
Начало: В районе метро «Баррикадная»
9 июня в 17:30
16 июня в 17:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Поговорить о роли любви в искусстве в окружении подлинных работ двух испанских гениев
Начало: возле метро «Красные ворота»
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Невероятно насыщенная познавательная экскурсия. Сергей - профессионал с большой буквы. Рассказывает динамично, живо, интересно. Надеюсь попасть на его экскурсию в Переделкино!
- ЕЕлена2 июня 2024Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!
- ППавел2 июня 2024Мне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом был Сергей Крюков! Я хотела
- ИИрина1 июня 2024Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏
- ННаталья31 мая 2024Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
- ССветлана21 мая 2024Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная,
- ТТатьяна20 мая 202419.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
- ВВарвара16 мая 2024Большое спасибо Марие за замечательную прогулку! Узнали интересные факты о Фаине Георгиевне, вспомнили замечательные фильмы и её искрометные цитаты! Прогулка не утомительная по пройденному расстоянию, но насыщенная по информации.
- ССветлана28 апреля 2024Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Все было на высшем уровне.
- ВВиктория13 марта 2024Мы в восторге 👍 Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии про женщин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии про женщин" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 700 до 7 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Экскурсии про женщин», 158 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август