Предлагаем бросить себе вызов: укротить мощный канадский снегоход и увидеть зимние пейзажи, недоступные жителям мегаполиса! Вы проедете лесным маршрутом, маневрируя между деревьями, и разгонетесь на открытых участках. Почувствуете свежее дыхание зимы и приятный согревающий адреналин.

Описание экскурсии

Перед поездкой — краткий курс по управлению и технике безопасности от профессионального инструктора.

Поедем на новых канадских снегоходах BRP Lynx Xtrim LX 600 ACE. Мощность двигателя — 62 л. с. Снегоход манёвренный и отлично управляемый, шустрый и удобный: понравится всем — и новичкам, и опытным драйверам.

Для комфорта водителя предусмотрен подогрев ног и ручек руля, для пассажира установлено сидение с удобными ручками и высокой спинкой для лучшей фиксации

Организационные детали

В стоимость включены: аренда снегохода, экипировка, инструктаж

Дополнительно и по желанию оплачивается: аренда специальной обуви — 400 ₽ и тёплых варежек — 200 ₽

До места старта можно добраться без пересадок от ст. метро «Алтуфьево» или на личном авто — есть парковка, но въезд платный — 500 ₽

С вами будет инструктор из нашей команды

Детали поездки