Предлагаем бросить себе вызов: укротить мощный канадский снегоход и увидеть зимние пейзажи, недоступные жителям мегаполиса! Вы проедете лесным маршрутом, маневрируя между деревьями, и разгонетесь на открытых участках. Почувствуете свежее дыхание зимы и приятный согревающий адреналин.
Описание экскурсии
Перед поездкой — краткий курс по управлению и технике безопасности от профессионального инструктора.
Поедем на новых канадских снегоходах BRP Lynx Xtrim LX 600 ACE. Мощность двигателя — 62 л. с. Снегоход манёвренный и отлично управляемый, шустрый и удобный: понравится всем — и новичкам, и опытным драйверам.
Для комфорта водителя предусмотрен подогрев ног и ручек руля, для пассажира установлено сидение с удобными ручками и высокой спинкой для лучшей фиксации
Организационные детали
- В стоимость включены: аренда снегохода, экипировка, инструктаж
- Дополнительно и по желанию оплачивается: аренда специальной обуви — 400 ₽ и тёплых варежек — 200 ₽
- До места старта можно добраться без пересадок от ст. метро «Алтуфьево» или на личном авто — есть парковка, но въезд платный — 500 ₽
- С вами будет инструктор из нашей команды
Детали поездки
- К управлению допускаются только трезвые водители с 18 лет, в качестве пассажиров — с 6 лет
- Ограничение по весу — не более 180 кг
- Необходимо прибыть за 15-30 минут до начала катания на инструктаж и заключение договора аренды. При себе иметь оригинал паспорта, водительские права любой категории (А, В, С, D) и залог 10 000 ₽ наличными за каждую единицу техники
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мытищах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2605 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
