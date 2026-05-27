Будем гулять по уютному столичному району, заходить в храмы, читать их архитектуру и разглядывать православные святыни.
Увидим эволюцию церковной архитектуры и духовной жизни Москвы с 15 по 20 века — и каждая обитель на нашем пути раскроется через свои детали и смыслы.
Описание экскурсии
Вы увидите образцы русского узорочья, барокко, классицизма и ампира.
Узнаете, как менялись стили и традиции церковного строительства и какое влияние оказывали разные события на облик замоскворецких церквей.
Познакомитесь с легендарными образами и услышите истории об их чудесах.
На нашем пути:
- Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи и Храм Великомучеников Черниговских — место, где начинали молиться путники, переходя Москву-реку
- Храм иконы «Всех скорбящих Радость», где хранится уникальная икона с Пушкиным
- Храм Воскресения Христова в Кадашах — памятник московского барокко
- Покровский собор Марфо-Мариинской обители — православный модерн
- Храм Николы в Пыжах — один из четырёх сохранившихся стрелецких храмов в столице
- Храм Климента Папы Римского — шикарное петербургское барокко в Москве
Организационные детали
Для посещения храмов женщинам нужно прикрыть голову и быть в скромной одежде.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3705 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Люблю делиться любовью к Москве. И делаю это красиво. Аттестованный гид и гид-переводчик, провожу экскурсии на русском и английском языках. Профессиональная ведущая и режиссёр. Мои экскурсии — увлекательные исторические сюжеты с реальными героями и гениями, которые создавали и меняли этот город. Во время прогулки мы изучаем и читаем Москву через архитектуру. Вдохновляю на новые путешествия по столице!
