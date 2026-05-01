Всего 4 часа от Москвы, и мы окажемся на зеленых просторах Центральной России, вдали от забот и суеты мегаполиса.
Программа тура по дням
Старт похода и первые перекаты
Встречаемся в 07:00 у метро «Орехово». Садимся в трансфер и уже в пути знакомимся с группой и инструктором. В дороге проведём около 4-х часов, в зависимости от дорожной ситуации
Прибываем на старт, где нас уже ждёт горячий обед, распределяемся по экипажам и внимательно слушаем инструктаж по гребле и технике безопасности. Лишние вещи на время похода можно оставить в машине доставки и забрать на финише.
На сегодня у нас уже большие планы, так что сходим на воду — и в путь по Красивой Мече! Река не дает нам скучать своими видами и перекатами. Иногда будем выходить размять ноги и насладиться природой.
К вечеру найдем живописную стоянку недалеко от Ведьминой горы и поставим лагерь. Ужинаем на закате и делимся новыми впечатлениями. День был насыщенный, так что сон в палатках будет крепким!
- 4 часа в трансфере.
- На байдарке 18 км.
- Ночевка в палатке.
Ведьмина гора
Просыпаемся, завтракаем, делаем зарядку и отправляемся на пешую прогулку. Сегодня поднимемся на Ведьмину гору и обойдем долину мегалитов. Здесь расположены скопления, которые даже называют русским Стоунхенджем.
Попросим у местных духов и божеств хорошей погоды и попутного ветра. Соберём камней и построим свои знаковые пирамидки.
В лагерь возвращаемся к обеду, нужно как следует подкрепиться перед водным переходом.
Снова грузимся в лодки и продолжаем путь — нам предстоит активная гребля до вечерней стоянки. Впереди несколько перекатов, а к вечеру нас ждет обнос непроходимого моста.
Ночуем рядом с берегом на просторной поляне и ставим походную баньку. А вечернее купание и ужин у костра станут прекрасным завершением дня.
- Пешком 7 км.
- На байдарке 19 км.
- Можно купаться.
- Ночевка в палатке.
Ишутинское городище
Сегодня весь день на воде! После плотного завтрака и бодрой зарядки интенсивно гребем к финишу. На пути снова попадаются перекаты и низкие мосты, под которыми весело кричать «аууу!».
Финишируем в месте под названием Ишутинское городище. Это и природный памятник с уникальной растительностью, и древнее поселение. Ученые датируют найденные следы этнокультурной эпохи II-III веком!
На прогулке наберем еще сувенирных камней, а после как следует перекусим и радостно встретим наш трансфер.
Возвращаемся в вечернюю Москву ближе к 20 часам, все еще пахнущие костром. Обнимаемся и прощаемся до новых приключений!
- На байдарке 18 км.
- Пешком 3 км.
- На трансфере 4 часа.
Важно! Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Клуб предоставит общественные палатки бесплатно.
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов Normal Zero и Red Fox.
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно:
- семьи или компании из 3–4 человек размещаются вместе;
- трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих;
- парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения;
- незнакомых участников селим с учётом пола.
Мы постоянно обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
Мы сами привезём палатку к месту старта и заберём обратно на финише. Вам останется только выбрать ровное место с красивым видом!
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам: подбор снаряжения, аренда, подготовка к походу
- Трансфер от метро «Орехово» к старту маршрута и обратно
- Доставка всего снаряжения, еды и воды к месту старта маршрута
- Прокат двухместных байдарок с веслами, спасжилетами и гермомешками
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, тенты, костровое снаряжение, рации, газ, горелки и т. д.)
- Вкусное походное питание на всем маршруте (готовим на газовых горелках)
- Инструктаж и обучение технике гребли (предварительный опыт не требуется)
- Групповая аптечка
- Сопровождение опытных инструкторов
- Регистрация группы на маршруте в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личная бутылка питьевой воды на выходные (лучше взять 2-2,5 литра)
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальный мешок, коврик и пр.) - всё необходимое вы можете заказать у нас в прокате
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведённому ниже, но всегда делайте поправку на погоду. Если жарко, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно — дополнительный слой сухой одежды. Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который мы, скорее всего, намочим, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождения на берегу.
Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды — кроксы, сандалии, коралловые тапочки. Перед погрузкой упаковываем вещи в гермомешки, можно привезти их с собой в рюкзаке или спортивной сумке, дорожный чемодан не подойдёт.
До места старта пешком пройдем совсем немного — около 1 км пути.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5 С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- шерстяные носки;
- термос;
- внешний аккумулятор (power bank);
- гермочехол для телефона/документов.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушёнка высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3–5 человек и готовить по дежурствам.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.).
Какие будут байдарки?
В этом походе мы используем трехместные надувные байдарки с элементами каркаса (рассадка по двое). Байдарки обладают большой вместительностью и грузоподъёмностью, что делает их максимально удобными и безопасными на небольших порогах и перекатах.
Если вы хотите принципиально идти только втроём, то эти байдарки позволят вместиться компании взрослых при условии небольшого объёма снаряжения. Двое взрослых с ребёнком помещаются комфортно.
Будет связь на маршруте?
Мобильная связь на маршруте практически везде отсутствует. Для экстренной связи у инструктора будет с собой спутниковый коммуникатор.
Могу ли я приехать самостоятельно на авто?
Да, можете приехать самостоятельно на машине. Оставить машину получится либо на обочине недалеко от старта похода, и после похода до нее доехать со всеми на трансфере. Либо на автостоянке в г. Ефремов и далее добираться на такси до старта и обратно от финиша.
За сохранность автомобиля несет ответственность только её хозяин.
Точные координаты старта пришлем перед выездом.
Какая будет погода? Если начнется дождь?
Сплав проходит южнее Москвы на 300 км, уже в мае здесь теплее на 5-10 градусов. А дождь никогда не был помехой сплаву, главное — прихватить дождевик и правильно подобрать одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.