Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Авторский тур в Москве

Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью

Приглашаем вас проникнуться очарованием русской культуры: прогуляться по двум городам Золотого кольца — Ростову Великому и Ярославлю — и селу Вятскому, входящему в число самых красивых деревень России.

Вы увидите жемчужину древнерусского зодчества — Ростовский кремль, окажетесь среди многовековых храмов и особняков, бережно отреставрированных в наши дни.

Посетите мастер-класс по изготовлению украшения с финифтью и костюмированную интерактивную программу в пряничном заведении купцов Смысловых, а трапезничать будете национальными блюдами.
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Ближайшие даты:
1
июн
13
июл
24
авг
28
сен
3
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Детский билет (младше 14 лет)15 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Вятское» 3*, расположенном в бывшем купеческом особняке. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт», одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Ростов Великий и Ярославль

Встретимся в Москве и отправимся к жемчужине Золотого кольца — Ростову Великому, богатому памятниками каменной и деревянной архитектуры. Пообедаем в старинной усадьбе мецената Плешанова, чтобы погрузиться во времена русского купечества.

Затем посетим старейшее здание города — знаменитый Ростовский кремль, созданный в соответствии с библейским описанием райского сада. Побываем за работой мастеров по росписи украшения финифтью, за доплату желающие смогут сами взять в руки кисти и краски и поучиться этому искусству на практике. Заглянем в заведение купцов Смысловых и увидим интерактивное костюмированное шоу о роли пряников в семейных и свадебных традициях.

После поедем в следующий пункт Золотого кольца России — Ярославль. Полюбуемся многовековыми церквями, ажурной резьбой по дереву на старинных особняках, увидим храм, изображённый на 1000-рублёвой купюре, и любимый монастырь Ивана Грозного. Вечером прибудем в Вятское и отдохнём после дороги.

Ростов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и Ярославль
2 день

Село Вятское

Позавтракав, отправимся в готический замок Понизовкина. Основатель этой династии был крестьянином, сказочно разбогатевшим на производстве патоки и получившим вольную задолго до отмены крепостного права.

Позже поближе познакомимся с Вятским. Первые упоминания о нём относятся к 15-му веку, а в наши дни село называют одним из красивейших в России. Пообедаем русскими блюдами: в меню будет борщ, бефстроганов, солёные огурцы и толчёный картофель, пирожки. Желающие смогут посетить дегустацию разносолов в купеческой лавке.

Подкрепившись, заглянем в Музей русской предприимчивости, где собраны диковинные предметы быта. Затем вернёмся в Москву и попрощаемся.

Село ВятскоеСело ВятскоеСело ВятскоеСело Вятское

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Ужин
  • Дегустация вятских разносолов - 980 руб
  • Мастер-класс по изготовлению украшения с финифтью - 600 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 3000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 07:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыРостовский кремльПопулярные местаЯрославльВыездныеРостов ВеликийУсадьбы и дворцыБилеты на шоу

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