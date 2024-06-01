Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Вы увидите жемчужину древнерусского зодчества — Ростовский кремль, окажетесь среди многовековых храмов и особняков, бережно отреставрированных в наши дни.
Посетите мастер-класс по изготовлению украшения с финифтью и костюмированную интерактивную программу в пряничном заведении купцов Смысловых, а трапезничать будете национальными блюдами.
июн
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сен
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
|Детский билет (младше 14 лет)
|15 700 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Вятское» 3*, расположенном в бывшем купеческом особняке. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт», одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Ростов Великий и Ярославль
Встретимся в Москве и отправимся к жемчужине Золотого кольца — Ростову Великому, богатому памятниками каменной и деревянной архитектуры. Пообедаем в старинной усадьбе мецената Плешанова, чтобы погрузиться во времена русского купечества.
Затем посетим старейшее здание города — знаменитый Ростовский кремль, созданный в соответствии с библейским описанием райского сада. Побываем за работой мастеров по росписи украшения финифтью, за доплату желающие смогут сами взять в руки кисти и краски и поучиться этому искусству на практике. Заглянем в заведение купцов Смысловых и увидим интерактивное костюмированное шоу о роли пряников в семейных и свадебных традициях.
После поедем в следующий пункт Золотого кольца России — Ярославль. Полюбуемся многовековыми церквями, ажурной резьбой по дереву на старинных особняках, увидим храм, изображённый на 1000-рублёвой купюре, и любимый монастырь Ивана Грозного. Вечером прибудем в Вятское и отдохнём после дороги.
Село Вятское
Позавтракав, отправимся в готический замок Понизовкина. Основатель этой династии был крестьянином, сказочно разбогатевшим на производстве патоки и получившим вольную задолго до отмены крепостного права.
Позже поближе познакомимся с Вятским. Первые упоминания о нём относятся к 15-му веку, а в наши дни село называют одним из красивейших в России. Пообедаем русскими блюдами: в меню будет борщ, бефстроганов, солёные огурцы и толчёный картофель, пирожки. Желающие смогут посетить дегустацию разносолов в купеческой лавке.
Подкрепившись, заглянем в Музей русской предприимчивости, где собраны диковинные предметы быта. Затем вернёмся в Москву и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Ужин
- Дегустация вятских разносолов - 980 руб
- Мастер-класс по изготовлению украшения с финифтью - 600 руб
- Доплата за одноместное размещение - 3000 руб