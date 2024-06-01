Встретимся в Москве и отправимся к жемчужине Золотого кольца — Ростову Великому, богатому памятниками каменной и деревянной архитектуры. Пообедаем в старинной усадьбе мецената Плешанова, чтобы погрузиться во времена русского купечества.

Затем посетим старейшее здание города — знаменитый Ростовский кремль, созданный в соответствии с библейским описанием райского сада. Побываем за работой мастеров по росписи украшения финифтью, за доплату желающие смогут сами взять в руки кисти и краски и поучиться этому искусству на практике. Заглянем в заведение купцов Смысловых и увидим интерактивное костюмированное шоу о роли пряников в семейных и свадебных традициях.

После поедем в следующий пункт Золотого кольца России — Ярославль. Полюбуемся многовековыми церквями, ажурной резьбой по дереву на старинных особняках, увидим храм, изображённый на 1000-рублёвой купюре, и любимый монастырь Ивана Грозного. Вечером прибудем в Вятское и отдохнём после дороги.