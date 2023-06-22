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Последние отзывы на туры
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ростов Великий»
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