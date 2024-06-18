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пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!