Найдено 3 тура в категории « Зарядье » в Москве, цены от 12 285 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 4 дня В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30 «Прогуляемся по Старому Арбату, «Зарядью» и Замоскворечью, где в каждом переулке оживает прошлое» 15 470 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 3 дня Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои Начало: Гостиница «Космос», 10:30 12 285 ₽ за человека На машине 4 дня Родные просторы вблизи Златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости «Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье»» 42 900 ₽ за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зарядье»

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