В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
«Прогуляемся по Старому Арбату, «Зарядью» и Замоскворечью, где в каждом переулке оживает прошлое»
23 мая в 10:30
30 мая в 10:30
15 470 ₽ за человека
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
23 мая в 10:30
30 мая в 10:30
12 285 ₽ за человека
Родные просторы вблизи Златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
«Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье»»
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
42 900 ₽ за человека
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