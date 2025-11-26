Мои заказы

Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья

Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
Совсем неважно, вы приехали в столицу первый раз или живёте тут с рождения, — мы собрали столько увлекательных и необычных фактов, что будет интересно всем.

Беседуя об истории, легендах, загадках, людях,
читать дальше

мы обойдём визитные карточки от самого сердца — Красной площади — до древнего предместья через реку от Кремля — Заречья.

Вы узнаете, при каких царях стали покрывать золотом купола православных храмов, превратившиеся в символ города.

Увидите тракт, по которому русские князья возили дань хану Золотой Орды, и бронзовую фигуру Анны Ахматовой, отлитую по эскизу её поклонника, итальянского художника Амедео Модильяни. Будет ещё много любопытных преданий, сокровенных тайн, громких имён — откроем их вместе!

Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Не входит в стоимость. При необходимости и за доплату предоставим трансфер.

Возраст участников. 6–75.

Уровень сложности. Средний. Пешеходный тур. Продолжительность маршрута комфортна для людей с обычной физической подготовкой.

Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании. Стоимость указана для группы до 10 человек. При большем количестве участников стоимость рассчитывается персонально, при необходимости и за доплату предоставим беспроводные наушники.

Программа тура по дням

1 день

Главные символы златоглавой Москвы

Сегодня вы раскроете самые сокровенные тайны древней Москвы. Например, узнаете, почему её назвали златоглавой, как возник и на протяжении столетий развивался город и другие факты.

Увидите визитные карточки столицы: Красную, Манежную и Театральную площади, собор Василия Блаженного, церковь Святой Варвары, дом-усадьбу Романовых, ГУМ, «Зарядье», парк Победы, смотровую площадку Воробьёвых гор. Пройдёте по старинным улочкам — Тверской, Никольской, Варварке, Ильинке. А также разгадаете секреты и получите призы за правильные ответы.

Главные символы златоглавой МосквыГлавные символы златоглавой МосквыГлавные символы златоглавой МосквыГлавные символы златоглавой Москвы
2 день

Все тайны Замоскворечья

Продолжим знакомство со старой частью города, но уже на правом берегу Москвы-реки. Вы разберётесь, как в прошлом называли эти территории, кто населял замоскворецкие заливные луга и какие льготы имел. Узнаете, зачем на месте Новой Третьяковки построили плотину, с какими тревожными событиями связаны названия улиц, какую церковь снесли при проектировании Генплана, какие известные поэты и писатели здесь проживали и что создали именно тут.

Увидите улицу, по которой в течение 240 лет возили дань Золотой Орде, памятник известной поэтессе, выполненный по рисунку Модильяни, дом писателей и палаты времён царя Алексея Михайловича, историческое здание Третьяковской галереи и другие интересные строения. На нашем пути сегодня встретится и множество святынь: церкви, возведённые на месте ремесленных слобод, патриарший собор, над которым работали Василий Баженов и Осип Бове, храмы князей Черниговских и Воскресения Христова в Кадашах.

Все тайны ЗамоскворечьяВсе тайны ЗамоскворечьяВсе тайны ЗамоскворечьяВсе тайны Замоскворечья

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Призы за правильные ответы
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Транспорт
  • Входные билеты (по желанию):
  • Канатная дорога - взрослый 570-830 ₽ (зависит от дня недели), ребёнок старше 6 лет 380 ₽, младше 6 лет бесплатно
  • Подъём на колокольню церкви Воскресения Господня в Кадашах - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, точное место по договорённости, 11:00. По договорённости возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Москва, станция метро «Третьяковская», 13:00. По договорённости возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Москве
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ. Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
читать дальше

взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья. Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное. Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу. Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Индивидуальный квест по Старой Москве
Пешая
2 дня
-
10%
6 отзывов
Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
Завтра в 12:00
27 ноя в 12:00
10 800 ₽11 999 ₽ за всё до 10 чел.
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 100 ₽ за человека
В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
На автобусе
4 дня
1 отзыв
В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
28 ноя в 10:30
5 дек в 10:30
15 470 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы