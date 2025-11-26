Сегодня вы раскроете самые сокровенные тайны древней Москвы. Например, узнаете, почему её назвали златоглавой, как возник и на протяжении столетий развивался город и другие факты.

Увидите визитные карточки столицы: Красную, Манежную и Театральную площади, собор Василия Блаженного, церковь Святой Варвары, дом-усадьбу Романовых, ГУМ, «Зарядье», парк Победы, смотровую площадку Воробьёвых гор. Пройдёте по старинным улочкам — Тверской, Никольской, Варварке, Ильинке. А также разгадаете секреты и получите призы за правильные ответы.