Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
Совсем неважно, вы приехали в столицу первый раз или живёте тут с рождения, — мы собрали столько увлекательных и необычных фактов, что будет интересно всем.
Беседуя об истории, легендах, загадках, людях,
мы обойдём визитные карточки от самого сердца — Красной площади — до древнего предместья через реку от Кремля — Заречья.
Вы узнаете, при каких царях стали покрывать золотом купола православных храмов, превратившиеся в символ города.
Увидите тракт, по которому русские князья возили дань хану Золотой Орды, и бронзовую фигуру Анны Ахматовой, отлитую по эскизу её поклонника, итальянского художника Амедео Модильяни. Будет ещё много любопытных преданий, сокровенных тайн, громких имён — откроем их вместе!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Не входит в стоимость. При необходимости и за доплату предоставим трансфер.
Возраст участников. 6–75.
Уровень сложности. Средний. Пешеходный тур. Продолжительность маршрута комфортна для людей с обычной физической подготовкой.
Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании. Стоимость указана для группы до 10 человек. При большем количестве участников стоимость рассчитывается персонально, при необходимости и за доплату предоставим беспроводные наушники.
Программа тура по дням
1 день
Главные символы златоглавой Москвы
Сегодня вы раскроете самые сокровенные тайны древней Москвы. Например, узнаете, почему её назвали златоглавой, как возник и на протяжении столетий развивался город и другие факты.
Увидите визитные карточки столицы: Красную, Манежную и Театральную площади, собор Василия Блаженного, церковь Святой Варвары, дом-усадьбу Романовых, ГУМ, «Зарядье», парк Победы, смотровую площадку Воробьёвых гор. Пройдёте по старинным улочкам — Тверской, Никольской, Варварке, Ильинке. А также разгадаете секреты и получите призы за правильные ответы.
2 день
Все тайны Замоскворечья
Продолжим знакомство со старой частью города, но уже на правом берегу Москвы-реки. Вы разберётесь, как в прошлом называли эти территории, кто населял замоскворецкие заливные луга и какие льготы имел. Узнаете, зачем на месте Новой Третьяковки построили плотину, с какими тревожными событиями связаны названия улиц, какую церковь снесли при проектировании Генплана, какие известные поэты и писатели здесь проживали и что создали именно тут.
Увидите улицу, по которой в течение 240 лет возили дань Золотой Орде, памятник известной поэтессе, выполненный по рисунку Модильяни, дом писателей и палаты времён царя Алексея Михайловича, историческое здание Третьяковской галереи и другие интересные строения. На нашем пути сегодня встретится и множество святынь: церкви, возведённые на месте ремесленных слобод, патриарший собор, над которым работали Василий Баженов и Осип Бове, храмы князей Черниговских и Воскресения Христова в Кадашах.
Евгения — ваш гид в Москве
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ.
Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья.
Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное.
Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу.
Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.