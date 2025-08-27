Отправляемся по улочкам столицы в поисках интересных локаций.

Найдём дом из сериала «Моя прекрасная няня», переулок, по которому катались счастливые герои фильма «Покровские ворота», и место съёмок одной из самых романтичных сцен картины «Гардемарины, вперёд!».

Отыщем жильё учёного, о котором сняли кино, а неподалёку — дом детства знаменитого актёра, сыгравшего его ученика. Обнаружим площадь в виде звезды и тут же можем сделать перерыв на чай и кофе с вкуснейшими пирожными.

Среди «находок» квеста будут и святыни с собственными легендами — церковь, где якобы венчалась Елизавета Петровна, и храм, неким образом связанный с чилийским Сантьяго и испанским Сантьяго-де-Компостела. Также вычислим жуткий дом, с которым связано тройное самоубийство.