Мои заказы

Индивидуальный квест по Старой Москве

В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Отправляйтесь гулять по центру Москвы — всей семьёй, дружеской компанией, парой или даже в одиночку! Маршрут вы построите сами, двигаясь от загадки к разгадке о кино и архитектуре, а я
читать дальше

буду рядом.

Всего будет 9 заданий и множество подсказок, чтобы найти дом из сериала «Моя прекрасная няня», переулок, по которому катались герои фильма «Покровские ворота», храм, в котором якобы венчалась Елизавета Петровна. В квесте ещё масса интересных и малоизвестных локаций с богатой историей. Уверена, вы откроете город таким, каким не видели раньше, даже если живёте в столице!

5
6 отзывов
Индивидуальный квест по Старой Москве
Индивидуальный квест по Старой МосквеФото из отзыва от Анна
Индивидуальный квест по Старой МосквеФото из отзыва от Анна

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Будем гулять пешком, транспорт не потребуется.

Возраст участников. Справятся все. Можно с детьми старше 10 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. При необходимости можно разбить программу на разные дни с перерывом.

Программа тура по дням

1 день

"Моя прекрасная няня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперёд!", дома и храмы с историей

Отправляемся по улочкам столицы в поисках интересных локаций.

Найдём дом из сериала «Моя прекрасная няня», переулок, по которому катались счастливые герои фильма «Покровские ворота», и место съёмок одной из самых романтичных сцен картины «Гардемарины, вперёд!».

Отыщем жильё учёного, о котором сняли кино, а неподалёку — дом детства знаменитого актёра, сыгравшего его ученика. Обнаружим площадь в виде звезды и тут же можем сделать перерыв на чай и кофе с вкуснейшими пирожными.

Среди «находок» квеста будут и святыни с собственными легендами — церковь, где якобы венчалась Елизавета Петровна, и храм, неким образом связанный с чилийским Сантьяго и испанским Сантьяго-де-Компостела. Также вычислим жуткий дом, с которым связано тройное самоубийство.

"Моя прекрасная няня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперёд!", дома и храмы с историей"Моя прекрасная няня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперёд!", дома и храмы с историей"Моя прекрасная няня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперёд!", дома и храмы с историей"Моя прекрасная няня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперёд!", дома и храмы с историей
2 день

"Склифосовский", "Крепостная актриса", наследие Шереметевых

Продолжим искать уникальные точки на столичной карте, разговаривая о Шереметевых, горе и радости, детях и внуках, родственном размене и наследии, которое пережило всё.

Вспомним фильм «Крепостная актриса» и увидим, где жила крепостная графиня. Поищем истоки «Склифа» из сериала «Склифосовский». А ещё найдём: два дворца, именной переулок, целый квартал доходных домов, церковь точь-в-точь как в фильме «Место встречи изменить нельзя».

"Склифосовский", "Крепостная актриса", наследие Шереметевых"Склифосовский", "Крепостная актриса", наследие Шереметевых"Склифосовский", "Крепостная актриса", наследие Шереметевых"Склифосовский", "Крепостная актриса", наследие Шереметевых

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Задания и подсказки
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Проезд до/от места старта/финиша
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
Завершение: Станция метро «Арбатская», около 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
О
Ол
27 авг 2025
Экскурсовод Ольга показала мост 15 века, мимо которого мы много раз ходили и не замечали его. Башню, у которой нет "талии". А вы знаете, где находится Сапожковская площадь? Вот и мы, всю жизнь живя в этом городе, не знали 😁
Рассказала про дома и истории их владельцев.
А ресторан заслуживает особого внимания. Атмосфера - а-ля историческая, под интересные рассказы.
Хорошая, познавательная экскурсия. Рекомендуем.
Э
Эльмира
20 авг 2025
Большое спасибо, Ольге.
Очень увлекательное мини путешествие по истории Москвы и центру Москвы.
Даже для коренного москвича, много нового и познавательного.
Узнали много любопытных фактов из истории великих исторических личностей! Очень приятно, что
читать дальше

Ольга шла навстречу по времени и дате проводимой экскурсии. В процессе экскурсии, постоянно показывала, старые карты, фото на телефоне, что давало более понятное восприятие исторических фактов и действий.
Единственно, на планшете лучше видно))) Но это я уже капризничаю)))

А
Анна
13 июл 2025
Очень понравился формат квеста-экскурсии, классная идея добавить вовлеченности в процесс! Приятно было пройтись по знакомым местам с вниманием к деталям и узнать что-то новое о них. Спасибо Ольге за интересный рассказ и ответы на вопросы про другие здания по пути маршрута!
Очень понравился формат квеста-экскурсии, классная идея добавить вовлеченности в процесс! Приятно было пройтись по знакомым местамОчень понравился формат квеста-экскурсии, классная идея добавить вовлеченности в процесс! Приятно было пройтись по знакомым местам
Светлана
Светлана
12 июл 2025
Маршрут квеста пролегает по любимым и исторически значимым местам столицы. Время пролетело незаметно:) Планирую повторить прогулку в менее жаркую погоду:)
С
Софья
11 июл 2025
Ольга — замечательный гид! Во-первых, когда я подошла к назначенному месту, она уже меня ожидала. Во-вторых, заботилась обо мне в эту адскую жару, спрашивала, не нужно ли передохнуть или зайти
читать дальше

в магазин за водой. Это очень приятно!

Что касается самого квеста, то для меня он был и интересным, и познавательным. К примеру, оказалось, что граф Шереметев привез свою жену, которая была актрисой крепостного театра, не куда-нибудь, а в соседний с моей работой дом. Теперь каждый раз хожу и думаю об этом. Мол вот что значит из грязи в князи)))

В общем, мероприятие мне понравилось, если у Ольги будут еще новые программы, пойду не раздумывая)))

Анжелика
Анжелика
10 июл 2025
Хочу поблагодарить Ольгу за уникальную прогулку! Было очень информативно, интересно и впечатлительно, мы все остались довольны. Всем советую!

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 35 250 ₽ за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
На автобусе
7 дней
2 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 32 700 ₽ за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 49 590 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы