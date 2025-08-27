В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Отправляйтесь гулять по центру Москвы — всей семьёй, дружеской компанией, парой или даже в одиночку! Маршрут вы построите сами, двигаясь от загадки к разгадке о кино и архитектуре, а я читать дальше
буду рядом.
Всего будет 9 заданий и множество подсказок, чтобы найти дом из сериала «Моя прекрасная няня», переулок, по которому катались герои фильма «Покровские ворота», храм, в котором якобы венчалась Елизавета Петровна. В квесте ещё масса интересных и малоизвестных локаций с богатой историей. Уверена, вы откроете город таким, каким не видели раньше, даже если живёте в столице!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Будем гулять пешком, транспорт не потребуется.
Возраст участников. Справятся все. Можно с детьми старше 10 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. При необходимости можно разбить программу на разные дни с перерывом.
Программа тура по дням
1 день
"Моя прекрасная няня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперёд!", дома и храмы с историей
Отправляемся по улочкам столицы в поисках интересных локаций.
Найдём дом из сериала «Моя прекрасная няня», переулок, по которому катались счастливые герои фильма «Покровские ворота», и место съёмок одной из самых романтичных сцен картины «Гардемарины, вперёд!».
Отыщем жильё учёного, о котором сняли кино, а неподалёку — дом детства знаменитого актёра, сыгравшего его ученика. Обнаружим площадь в виде звезды и тут же можем сделать перерыв на чай и кофе с вкуснейшими пирожными.
Среди «находок» квеста будут и святыни с собственными легендами — церковь, где якобы венчалась Елизавета Петровна, и храм, неким образом связанный с чилийским Сантьяго и испанским Сантьяго-де-Компостела. Также вычислим жуткий дом, с которым связано тройное самоубийство.
Продолжим искать уникальные точки на столичной карте, разговаривая о Шереметевых, горе и радости, детях и внуках, родственном размене и наследии, которое пережило всё.
Вспомним фильм «Крепостная актриса» и увидим, где жила крепостная графиня. Поищем истоки «Склифа» из сериала «Склифосовский». А ещё найдём: два дворца, именной переулок, целый квартал доходных домов, церковь точь-в-точь как в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Что включено
Задания и подсказки
Что не входит в цену
Проживание
Питание
Проезд до/от места старта/финиша
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
Завершение: Станция метро «Арбатская», около 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Ольга — ваш гид в Москве
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.
27 авг 2025
Экскурсовод Ольга показала мост 15 века, мимо которого мы много раз ходили и не замечали его. Башню, у которой нет "талии". А вы знаете, где находится Сапожковская площадь? Вот и мы, всю жизнь живя в этом городе, не знали 😁 Рассказала про дома и истории их владельцев. А ресторан заслуживает особого внимания. Атмосфера - а-ля историческая, под интересные рассказы. Хорошая, познавательная экскурсия. Рекомендуем.
Эльмира
20 авг 2025
Большое спасибо, Ольге. Очень увлекательное мини путешествие по истории Москвы и центру Москвы. Даже для коренного москвича, много нового и познавательного. Узнали много любопытных фактов из истории великих исторических личностей! Очень приятно, что читать дальше
Ольга шла навстречу по времени и дате проводимой экскурсии. В процессе экскурсии, постоянно показывала, старые карты, фото на телефоне, что давало более понятное восприятие исторических фактов и действий. Единственно, на планшете лучше видно))) Но это я уже капризничаю)))
Анна
13 июл 2025
Очень понравился формат квеста-экскурсии, классная идея добавить вовлеченности в процесс! Приятно было пройтись по знакомым местам с вниманием к деталям и узнать что-то новое о них. Спасибо Ольге за интересный рассказ и ответы на вопросы про другие здания по пути маршрута!
Светлана
12 июл 2025
Маршрут квеста пролегает по любимым и исторически значимым местам столицы. Время пролетело незаметно:) Планирую повторить прогулку в менее жаркую погоду:)
Софья
11 июл 2025
Ольга — замечательный гид! Во-первых, когда я подошла к назначенному месту, она уже меня ожидала. Во-вторых, заботилась обо мне в эту адскую жару, спрашивала, не нужно ли передохнуть или зайти читать дальше
в магазин за водой. Это очень приятно!
Что касается самого квеста, то для меня он был и интересным, и познавательным. К примеру, оказалось, что граф Шереметев привез свою жену, которая была актрисой крепостного театра, не куда-нибудь, а в соседний с моей работой дом. Теперь каждый раз хожу и думаю об этом. Мол вот что значит из грязи в князи)))
В общем, мероприятие мне понравилось, если у Ольги будут еще новые программы, пойду не раздумывая)))
Анжелика
10 июл 2025
Хочу поблагодарить Ольгу за уникальную прогулку! Было очень информативно, интересно и впечатлительно, мы все остались довольны. Всем советую!