На второй день нас ждёт путешествие по менее туристическим, но не менее значимым местам — туда, где в начале 20 века начиналась история российской авиации. Мы отправимся в пейзажный парк на месте первого московского аэродрома и прогуляемся по бывшей взлётно-посадочной полосе, где когда-то взлетали первые отечественные самолёты.

В ходе маршрута вы узнаете, где именно был открыт аэродром, какие авиационные предприятия его окружали, кто стал его первыми пассажирами и как его называл известный поэт-футурист. Мы увидим здание, где с 1923 года размещался Дворец Красной авиации, узнаем, что находится в нём сегодня, и почувствуем атмосферу места, где история тесно переплетается с современностью. В парке расположены гамаки, панорамные качели, искусственные холмы и даже детский городок в виде самолёта.

Завершим маршрут у памятника легендарным лётчикам Валерию Чкалову и Михаилу Водопьянову. Мы поговорим о судьбах женщин-пилотов, проектах авиаконструкторов и вспомним строки легендарного марша советских авиаторов, узнаем его название, историю создания и значение как символа эпохи.