Пешком по страницам истории Москвы: персональное погружение в тайны Кремля и легенды авиации
Узнать, почему начался Чумной бунт и посетить парк на месте первого московского аэродрома
В этом туре вы отправитесь в историческое путешествие по Москве, в котором прошлое предстанет во всём своём величии.
Вы увидите Красную площадь и узнаете о событиях Чумного бунта 18 века, раскроете
тайны Варварских ворот и послушаете о том, как эпидемия привела к созданию первого московского водопровода.
На следующий день вас ждёт прогулка по территории первого московского аэродрома — месту, где зарождалась отечественная авиация.
Здесь, среди современных холмов и панорамных качелей, вы услышите истории о лётчиках и инженерах, стоявших у истоков воздухоплавания.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную обувь и одежду по погоде, бутылку воды.
Питание. Не включено в стоимость тура. Рекомендуется взять с собой лёгкий перекус и воду.
Транспорт. Пешеходные экскурсии.
Возраст участников. 6-75.
Уровень сложности. Средний. Пешеходный тур. Продолжительность маршрута комфортна для людей с обычной физической подготовкой.
Тур проводится только для вашей компании до 10 человек. При большем количестве участников предусмотрена доплата за каждого человека.
Программа тура по дням
1 день
Тайны Красной площади и история Чумного бунта
Начнём с прогулки по главной площади страны — Красной площади. Сегодня трудно представить, что когда-то здесь стояли боевые орудия, звучали пушечные залпы, а среди них возвышалась 40-тонная Царь-пушка. Мы перенесёмся в 18 век, чтобы понять причины одного из самых страшных городских восстаний — Чумного бунта. Прогуливаясь мимо кремлёвских башен и исторических зданий, вы узнаете, кто жил в Варварских воротах в 16 веке, какую икону размещали над этими воротами и почему колокол Набатной башни оказался под запретом. Мы обсудим, какую роль в событиях сыграл Григорий Орлов, какую медаль отчеканили в его честь и кому её вручали. Завершим день рассказом о том, как эпидемия и бунт привели к неожиданным последствиям для Москвы — включая создание первого городского водопровода.
2 день
Авиационный маршрут
На второй день нас ждёт путешествие по менее туристическим, но не менее значимым местам — туда, где в начале 20 века начиналась история российской авиации. Мы отправимся в пейзажный парк на месте первого московского аэродрома и прогуляемся по бывшей взлётно-посадочной полосе, где когда-то взлетали первые отечественные самолёты.
В ходе маршрута вы узнаете, где именно был открыт аэродром, какие авиационные предприятия его окружали, кто стал его первыми пассажирами и как его называл известный поэт-футурист. Мы увидим здание, где с 1923 года размещался Дворец Красной авиации, узнаем, что находится в нём сегодня, и почувствуем атмосферу места, где история тесно переплетается с современностью. В парке расположены гамаки, панорамные качели, искусственные холмы и даже детский городок в виде самолёта.
Завершим маршрут у памятника легендарным лётчикам Валерию Чкалову и Михаилу Водопьянову. Мы поговорим о судьбах женщин-пилотов, проектах авиаконструкторов и вспомним строки легендарного марша советских авиаторов, узнаем его название, историю создания и значение как символа эпохи.
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Экскурсии
Работа с группами от 1 до 10 человек включительно
Что не входит в цену
Переезд/перелёт до Москвы и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Трансфер
Беспроводные наушники - 500 ₽ с человека за 1 экскурсию при предварительном заказе за 48 часов
Доплата за группу свыше 10 человек - 500 ₽ с человека за 1 экскурсию
Комплект наушников для групп до 20 человек - по предварительному запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, точное место вам сообщат дополнительно, 11:00
Завершение: Москва, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Москве
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ.
Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья.
Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное.
Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу.
Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.