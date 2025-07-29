Идём, шагаем по Москве: индивидуальный тур от Кремля до государевых дворцов
Изучить Китай-город и Арбат, найти вид из паспорта, рассмотреть архитектуру Коломенского и Царицына
Начало: Александровский сад, 12:00
«От самого сердца столицы — Красной площади и Кремля — мы проследуем по улочкам и переулочкам Китай-города»
29 июл в 12:00
30 июл в 12:00
29 900 ₽ за всё до 10 чел.
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
«Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье»»
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
42 900 ₽ за человека
По пути императоров: из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород
Увидеть два кремля, побывать в Третьяковской галерее и Эрмитаже и погулять по паркам Петергофа
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
11 авг в 10:30
56 626 ₽ за человека
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