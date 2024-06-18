3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
25 000₽ за человека
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
3 ноя в 07:15
4 ноя в 08:00
12 890₽ за человека
6 дней
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
12 авг в 09:15
9 сен в 09:15
37 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрек18 июня 2024Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ипатьевский монастырь»
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