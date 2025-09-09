Мои заказы

Смотровая площадка на Воробьёвых горах

Найдено 3 тура в категории «Смотровая площадка на Воробьёвых горах» в Москве, цены от 12 250 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Столица в праздничном наряде: отпуск в Москве в канун Нового года
На машине
5 дней
Столица в праздничном наряде: отпуск в Москве в канун Нового года
Изучить главное от Красной площади до ВДНХ, посетить сталинскую высотку и дом Булгакова
Начало: Красная площадь, 13:00
15 дек в 13:00
42 000 ₽ за человека
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
На машине
4 дня
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
20 сен в 10:00
11 окт в 10:00
42 900 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Пешая
2 дня
-
30%
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
Начало: Москва, точное место по договорённости, 11:00. По ...
11 сен в 11:00
26 сен в 11:00
12 250 ₽17 500 ₽ за всё до 10 чел.

