Столица в праздничном наряде: отпуск в Москве в канун Нового года
Изучить главное от Красной площади до ВДНХ, посетить сталинскую высотку и дом Булгакова
Начало: Красная площадь, 13:00
15 дек в 13:00
42 000 ₽ за человека
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
20 сен в 10:00
11 окт в 10:00
42 900 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
Начало: Москва, точное место по договорённости, 11:00. По ...
11 сен в 11:00
26 сен в 11:00
12 250 ₽
17 500 ₽ за всё до 10 чел.
