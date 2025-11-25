Мои заказы

Индивидуальный мини-тур по Москве с пешеходными экскурсиями: от Китай-города до ВДНХ

Погрузиться в историю центра столицы, посетить ансамбль «Царицыно» и увидеть макет Москвы
Вы отправитесь по местам, где история встречается с городской эстетикой.

Маршрут начнётся в Китай-городе — здесь вы узнаете, как были построены его укрепления и кто стал инициатором второго оборонного пояса столицы.

Увидите
памятники, старинные фасады, сталинские высотки и панораму башен Кремля с одной из лучших смотровых площадок.

Во время прогулки по ВДНХ откроете неожиданные факты об архитектуре, символах павильонов и выставке «Россия».

Вас ждёт знакомство с Царицыно — резиденцией Екатерины II: осмотрим дворцы, романтические мосты и живописные пруды. Впереди не только визуальное наслаждение, но и невероятные открытия, а также квиз с призами.





Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется одеваться по погоде и взять с собой воду.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется пешком. Транспорт не включён.

Возраст участников. 6-75.

Уровень сложности. Средний. Пешеходный маршрут подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми. Продолжительность — около 2,5–3 часов каждый день.

Тур проводится только для вашей компании до 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Китай-городу

В этот день мы совершим прогулку по историческим улицам Москвы вблизи Кремля. Маршрут начнётся от Славянской площади и продолжится до Старой и Новой площадей. По пути мы увидим фасады Политехнического музея, здание в стиле модерн на Театральной площади и знаменитое здание Большого театра. Бродя по древним улицам, узнаем, как в 16 веке итальянские мастера возвели стены Китай-города, и как центральные площади Москвы — словно жемчужины в ожерелье — окружают центр города, придавая ему особое очарование.

Вы узнаете, что находилось на месте церкви на Кулишках и почему она получила такое название, кто спроектировал гостиницу «Боярский двор» и какой титул получил архитектор за эту работу. Мы обсудим, где проходили стены Китай-города и что означают «бастеи», поговорим о памятнике у Ильинских ворот, а также о знаменитом майоликовом панно «Принцесса Грёза».

Во время экскурсии увидим памятник Кириллу и Мефодию, мемориал Героям Плевны, сохранившуюся башню Китайгородской стены, здание бывшего Московского купеческого общества, сталинскую высотку, в которой жили известные личности, а также старинные улочки и скверы, создающие облик центра Москвы.

Прогулка по Китай-городуПрогулка по Китай-городу
2 день

Архитектурные тайны «Царицыно»

Побываем в одном из самых романтичных мест столицы — дворцово-парковом ансамбле «Царицыно». Прогулявшись по его аллеям и лужайкам, узнаете, какие театрализованные представления с фейерверками устраивались на пейзажных площадках и почему «Царицыно» стало местом особого значения для Екатерины II. Мы обсудим творчество великих зодчих, особенности архитектурных решений и расскажем об архитектурных обманках, используемых при строительстве комплекса.

Вы узнаете, какое историческое событие повлияло на стиль резиденции, какие мифологические персонажи охраняют Верхний Царицынский пруд, где находилась земляная пирамида и какую роль она играла в общем ансамбле, а также кто были дачниками в Царицыне и как развивался посёлок Ленино в советский период.

Во время экскурсии увидим крупнейший в Москве музыкальный фонтан, фигурный мост, Виноградные ворота, Большой мост через овраг, Большой дворец, Кавалерские корпуса, Оперный дом и Земляную пирамиду. Также посетим храм на месте старинной церкви Кантемира, Верхний и Средний пруды и искусственный остров.

Архитектурные тайны «Царицыно»Архитектурные тайны «Царицыно»Архитектурные тайны «Царицыно»Архитектурные тайны «Царицыно»
3 день

ВДНХ и макет Москвы

Отправимся на ВДНХ — один из самых масштабных и значимых выставочных комплексов страны. Прогулка по его территории станет возможностью открыть для себя скрытые смыслы архитектурных символов и узнать малоизвестные факты. Мы поговорим о сортах сирени, украшающих сады от Америки до Австралии, и их связи с историей выставки, разберёмся, почему тракторист больше не обнимает колхозницу на центральной арке, выясним, действительно ли двери бывшего павильона «Латвия» украшены настоящим янтарём и как прошла выставка-форум «Россия» в 2023–2024 годах.

В завершение экскурсии посетим макет Москвы — грандиозную и детализированную миниатюру столицы, дающую возможность увидеть город как будто с высоты птичьего полёта.

ВДНХ и макет МосквыВДНХ и макет МосквыВДНХ и макет МосквыВДНХ и макет Москвы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Исторический квиз с призами
Что не входит в цену
  • Переезд/перелёт до Москвы и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер
  • Входные билеты:
  • На смотровую площадку - 400 ₽ с человека (1-й день)
  • Комплексный билет в Большой дворец и Хлебный дом - 750 ₽ или 5 зданий музея и Оранжерея - 1250 ₽ (2-й день)
  • Стоимость каждого дня программы: 8850 ₽ - 1-й день, 9850 ₽ - 2-й и 9850 ₽ - 3-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Китай-город» Арбатско-Покровской линии, у выхода №10, 11:00
Завершение: Москва, Театральная площадь, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Москве
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ. Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья. Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное. Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу. Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.

Тур входит в следующие категории Москвы

