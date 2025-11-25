Маршрут начнётся в Китай-городе — здесь вы узнаете, как были построены его укрепления и кто стал инициатором второго оборонного пояса столицы.
Увидите
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется одеваться по погоде и взять с собой воду.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется пешком. Транспорт не включён.
Возраст участников. 6-75.
Уровень сложности. Средний. Пешеходный маршрут подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми. Продолжительность — около 2,5–3 часов каждый день.
Тур проводится только для вашей компании до 6 человек.
Программа тура по дням
Прогулка по Китай-городу
В этот день мы совершим прогулку по историческим улицам Москвы вблизи Кремля. Маршрут начнётся от Славянской площади и продолжится до Старой и Новой площадей. По пути мы увидим фасады Политехнического музея, здание в стиле модерн на Театральной площади и знаменитое здание Большого театра. Бродя по древним улицам, узнаем, как в 16 веке итальянские мастера возвели стены Китай-города, и как центральные площади Москвы — словно жемчужины в ожерелье — окружают центр города, придавая ему особое очарование.
Вы узнаете, что находилось на месте церкви на Кулишках и почему она получила такое название, кто спроектировал гостиницу «Боярский двор» и какой титул получил архитектор за эту работу. Мы обсудим, где проходили стены Китай-города и что означают «бастеи», поговорим о памятнике у Ильинских ворот, а также о знаменитом майоликовом панно «Принцесса Грёза».
Во время экскурсии увидим памятник Кириллу и Мефодию, мемориал Героям Плевны, сохранившуюся башню Китайгородской стены, здание бывшего Московского купеческого общества, сталинскую высотку, в которой жили известные личности, а также старинные улочки и скверы, создающие облик центра Москвы.
Архитектурные тайны «Царицыно»
Побываем в одном из самых романтичных мест столицы — дворцово-парковом ансамбле «Царицыно». Прогулявшись по его аллеям и лужайкам, узнаете, какие театрализованные представления с фейерверками устраивались на пейзажных площадках и почему «Царицыно» стало местом особого значения для Екатерины II. Мы обсудим творчество великих зодчих, особенности архитектурных решений и расскажем об архитектурных обманках, используемых при строительстве комплекса.
Вы узнаете, какое историческое событие повлияло на стиль резиденции, какие мифологические персонажи охраняют Верхний Царицынский пруд, где находилась земляная пирамида и какую роль она играла в общем ансамбле, а также кто были дачниками в Царицыне и как развивался посёлок Ленино в советский период.
Во время экскурсии увидим крупнейший в Москве музыкальный фонтан, фигурный мост, Виноградные ворота, Большой мост через овраг, Большой дворец, Кавалерские корпуса, Оперный дом и Земляную пирамиду. Также посетим храм на месте старинной церкви Кантемира, Верхний и Средний пруды и искусственный остров.
ВДНХ и макет Москвы
Отправимся на ВДНХ — один из самых масштабных и значимых выставочных комплексов страны. Прогулка по его территории станет возможностью открыть для себя скрытые смыслы архитектурных символов и узнать малоизвестные факты. Мы поговорим о сортах сирени, украшающих сады от Америки до Австралии, и их связи с историей выставки, разберёмся, почему тракторист больше не обнимает колхозницу на центральной арке, выясним, действительно ли двери бывшего павильона «Латвия» украшены настоящим янтарём и как прошла выставка-форум «Россия» в 2023–2024 годах.
В завершение экскурсии посетим макет Москвы — грандиозную и детализированную миниатюру столицы, дающую возможность увидеть город как будто с высоты птичьего полёта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
- Исторический квиз с призами
Что не входит в цену
- Переезд/перелёт до Москвы и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Трансфер
- Входные билеты:
- На смотровую площадку - 400 ₽ с человека (1-й день)
- Комплексный билет в Большой дворец и Хлебный дом - 750 ₽ или 5 зданий музея и Оранжерея - 1250 ₽ (2-й день)
- Стоимость каждого дня программы: 8850 ₽ - 1-й день, 9850 ₽ - 2-й и 9850 ₽ - 3-й день