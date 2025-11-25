В этот день мы совершим прогулку по историческим улицам Москвы вблизи Кремля. Маршрут начнётся от Славянской площади и продолжится до Старой и Новой площадей. По пути мы увидим фасады Политехнического музея, здание в стиле модерн на Театральной площади и знаменитое здание Большого театра. Бродя по древним улицам, узнаем, как в 16 веке итальянские мастера возвели стены Китай-города, и как центральные площади Москвы — словно жемчужины в ожерелье — окружают центр города, придавая ему особое очарование.

Вы узнаете, что находилось на месте церкви на Кулишках и почему она получила такое название, кто спроектировал гостиницу «Боярский двор» и какой титул получил архитектор за эту работу. Мы обсудим, где проходили стены Китай-города и что означают «бастеи», поговорим о памятнике у Ильинских ворот, а также о знаменитом майоликовом панно «Принцесса Грёза».

Во время экскурсии увидим памятник Кириллу и Мефодию, мемориал Героям Плевны, сохранившуюся башню Китайгородской стены, здание бывшего Московского купеческого общества, сталинскую высотку, в которой жили известные личности, а также старинные улочки и скверы, создающие облик центра Москвы.