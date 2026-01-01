Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
«Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии»
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 19 900 ₽ за человека
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Начало: Г. Мценск
«Если Вы любите проводить выходные дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, этот тур именно для Вас»
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 20 900 ₽ за человека
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
«Вас ждут живописные лыжные прогулки по заснеженным полям и лесам Орловщины, весёлые колядки в деревенских традициях и душевные посиделки у костра»
4 янв в 10:00
25 900 ₽ за человека
