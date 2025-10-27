читать дальше уменьшить помешало. Нас забрали у отеля на комфортабельном автомобиле (что тоже организовали по нашей просьбе), в дороге были небольшие остановки, с чаем и пирогом. Гид прекрасный рассказчик. В Кировске мы пересели на внедорожник. В горах уже лежал снег. Но наш прекрасный водитель смог по рекам, льду и снегу провезти нас по всем точкам и даже больше. На память теперь теплые воспоминания и миллион фотографий.

Спасибо большое всем за эту прекрасную экскурсию! Мы мечтали доехать до северных гор и эта мечта сбылась. Тк мы были в конце октября погода очень непредсказуема. Но это абсолютно не