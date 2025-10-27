Эта поездка — для тех, кто хочет увидеть настоящие Хибины: суровые и прекрасные.
На полноприводном автомобиле вы отправитесь в труднодоступные уголки Кольского полуострова, где природа удивляет на каждом шагу.
Мы покажем то, что обычно остаётся за кадром: бирюзовые озёра, артезианские фонтаны и долину реки Поач, где когда-то составляли первые маршруты и карты Хибин.
На полноприводном автомобиле вы отправитесь в труднодоступные уголки Кольского полуострова, где природа удивляет на каждом шагу.
Мы покажем то, что обычно остаётся за кадром: бирюзовые озёра, артезианские фонтаны и долину реки Поач, где когда-то составляли первые маршруты и карты Хибин.
Описание экскурсии
8:30 — старт из Мурманска
10:00 — остановка в Оленегорске, у знаменитого «БелАЗа»
12:00 — прибытие в Кировск
12:30 — старт активной программы, в которую входят:
- Артезианские фонтаны
- Перевал Географов
- Проезд вброд реки Вудьяврйок
- Озёра Длинное и Сердцевидное
- Горная долина Кукис и подъём к водопаду на реке Рисйок
- Экспериментальная штольня «Куэльпор»
- Река Кунийок
Организационные детали
- Мы подбираем транспорт в зависимости от размера группы или погодных условий. Поездка в Кировск осуществляется на легковом автомобиле для комфорта на трассе, на внедорожной части экскурсии мы пересаживаемся на полноприводный спецтранспорт NIVA Travel 2024, Mitsubishi Pajero, Land Cruiser или подготовленный УАЗ
- Маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий
- Есть возможность проведения на транспорте повышенного класса комфорта (по запросу за доп. плату), детали уточняйте в переписке
- Ограничений по физической подготовке нет. Экскурсия подойдёт тем, кому нравится любоваться видами, не затрачивая силы на длительные походы
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1253 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое всем за эту прекрасную экскурсию! Мы мечтали доехать до северных гор и эта мечта сбылась. Тк мы были в конце октября погода очень непредсказуема. Но это абсолютно не
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Поверьте, туристы прекрасно видят, когда гид отбывает повинность, а когда ему самому нравится то, чем он занимается. Необычайно приятно видеть, как человек любит родной край, знает его и готов делиться
+2
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Спасибо Максиму за крутейшую экскурсию по Кировску, а Вячеславу по Хибинам! Посмотрели кучу красивейших локаций и вся наша группа осталась под впечатлением. Это было незабываемо!
+2
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Прекрасно провели время в компании замечательного гида Максима. Получили огромное удовольствие от поездки и общения, Максим замечательный человек, который любит свой край, знает о нем много интересных фактов и исторических событий, отвечал на все наши многочисленные вопросы)))) Большое спасибо Максиму и водителю Вячеславу за идеальную организацию нашего путешествия в Хибинах и комфортную дружескую атмосферу!!!
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