Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Что вас ожидает

Веселый и активный отдых на севере

Каякинг — всегда особенное приключение, а на Кольском полуострове 🏝️ это еще и способ взглянуть на здешние красоты с новых ракурсов. Из Мурманска вы отправитесь на реку Ура или озеро Килпъявр и после инструктажа приступите к главному. Мы научим вас работать веслами, преодолевать страх и идти вперед, проходя все водные препятствия. В завершение будет время для короткого отдыха на берегу, а если погода позволит, вы сможете развести костер и попить чая в дружеской компании.

Строгие правила для всех участников

максимальная адекватность и дисциплинированность на воде

беспрекословное выполнение требований инструктора как на воде, так и на суше

желание работать в команде

умение плавать

готовность к физическим нагрузкам в течение 3-4 часов

Организационные детали