Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Веселый и активный отдых на севере Каякинг — всегда особенное приключение, а на Кольском полуострове 🏝️ это еще и способ взглянуть на здешние красоты с новых ракурсов. Из Мурманска вы отправитесь на реку Ура или озеро Килпъявр и после инструктажа приступите к главному. Мы научим вас работать веслами, преодолевать страх и идти вперед, проходя все водные препятствия. В завершение будет время для короткого отдыха на берегу, а если погода позволит, вы сможете развести костер и попить чая в дружеской компании.
Строгие правила для всех участников
максимальная адекватность и дисциплинированность на воде
беспрекословное выполнение требований инструктора как на воде, так и на суше
желание работать в команде
умение плавать
готовность к физическим нагрузкам в течение 3-4 часов
Организационные детали
Сезон проведения — с конца мая по октябрь
Трансфер туда обратно — 1, 5 часа; инструктаж — 30 минут; нахождение на воде — 3-4 часа
Не лишним будет взять с собой перекус и термос с чаем
Начало и место завершения
🚩 в центре Мурманска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.