Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Каякинг по рекам и озерам Кольского

Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в теплой компании

Антон
Антон – Гид из Мурманска
В 40 минутах езды от Мурманска вы проведете день среди чистых пейзажей Заполярья.

Научитесь работать веслами, пройдете все отмели и изгибы рек, сопротивляясь ветру и разрезая волну острым килем.

А причалив к гостеприимному берегу, отдохнете и сможете обменяться впечатлениями с командой.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.

Экскурсия

5 000 ₽ за человека

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Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского

Что вас ожидает

Веселый и активный отдых на севере
Каякинг — всегда особенное приключение, а на Кольском полуострове 🏝️ это еще и способ взглянуть на здешние красоты с новых ракурсов. Из Мурманска вы отправитесь на реку Ура или озеро Килпъявр и после инструктажа приступите к главному. Мы научим вас работать веслами, преодолевать страх и идти вперед, проходя все водные препятствия. В завершение будет время для короткого отдыха на берегу, а если погода позволит, вы сможете развести костер и попить чая в дружеской компании.

Строгие правила для всех участников

  • максимальная адекватность и дисциплинированность на воде
  • беспрекословное выполнение требований инструктора как на воде, так и на суше
  • желание работать в команде
  • умение плавать
  • готовность к физическим нагрузкам в течение 3-4 часов

Организационные детали

  • Сезон проведения — с конца мая по октябрь
  • Трансфер туда обратно — 1, 5 часа; инструктаж — 30 минут; нахождение на воде — 3-4 часа
  • Не лишним будет взять с собой перекус и термос с чаем
Начало и место завершения
🚩 в центре Мурманска
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского
Каякинг по рекам и озерам Кольского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Привет, друзья! Меня зовут Антон, я дипломированный учитель истории и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами.
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