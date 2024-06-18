1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Яркая и скоростная прогулка на снегоходах по живописным трассам Мурманска
Любите скорость и яркие эмоции? Присоединяйтесь к часовой прогулке на снегоходах в Мурманске! Управляйте снегоходом и наслаждайтесь северной природой
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
4 июля в 09:00
23 июля в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман18 июня 2024Поездка по водопадам Мурманской области оказалась настоящим путешествием в мир волшебства и красоты. Шум воды, мощь природы и великолепие окружающих пейзажей заставили нашу семью забыть обо всем на свете и провести это время в созерцании природы Кольского полуострова.
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции
- ЛЛюдмила17 мая 2024Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Всё понятно объяснили. Отлично покатались. Хочется еще.
- ССергей27 апреля 2024Прекрасная была прогулка. Инструкторы и техника супер. До места можно легко добраться на такси. Ребята - молодцы, рекомендую!
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Интересная экскурсия. Все понравилось.
- ЕЕлизавета12 апреля 2024Боялась, что не понравится, так как боюсь скорости и езды. Но это очень круто оказалось. Всем рекомендую)
- ЮЮлия1 апреля 2024Поездка была прекрасно организована и полна исключительно положительными эмоциями! Первый раз за рулём, но трудностей в освоении не было. Красивая дорога и надёжное сопровождение. Рекомендую.
- ССветлана30 марта 2024Большое спасибо гиду Алексею за классную охоту за сиянием, интересный и познавательный рассказ о северном сиянии, терпение, позитив и комфортные условия ожидания сияния во время охоты. Фото отличные!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из центра»
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