Экскурсии из центра Мурманска

Найдено 10 экскурсий в категории «Из центра» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
🚗 На машине
Групповая
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
Прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
68 отзывов
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
7 500 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Яркая и скоростная прогулка на снегоходах по живописным трассам Мурманска
Любите скорость и яркие эмоции? Присоединяйтесь к часовой прогулке на снегоходах в Мурманске! Управляйте снегоходом и наслаждайтесь северной природой
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
4 000 за человека
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
4 июля в 09:00
23 июля в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
19 отзывов
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
4 500 за человека
Северное сияние: ищем и фотографируемся
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000 за всё до 10 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    18 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Поездка по водопадам Мурманской области оказалась настоящим путешествием в мир волшебства и красоты. Шум воды, мощь природы и великолепие окружающих пейзажей заставили нашу семью забыть обо всем на свете и провести это время в созерцании природы Кольского полуострова.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции
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    зашкаливают, попробовала морского зелёного ежа, гребешок, Мурманскую уху из кеты,трески,зубатки. Я рада,что побывала в Териберке и увидела всю красоту севера,это нужно видеть своими глазами, океан,море, пляж,горы, озера,водапад,птичью гавань и многое другое.

    Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не
  • Л
    Людмила
    17 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
    Всё понятно объяснили. Отлично покатались. Хочется еще.
  • С
    Сергей
    27 апреля 2024
    Прогулка на снегоходах в мини-группе
    Прекрасная была прогулка. Инструкторы и техника супер. До места можно легко добраться на такси. Ребята - молодцы, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Интересная экскурсия. Все понравилось.
  • Е
    Елизавета
    12 апреля 2024
    Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
    Боялась, что не понравится, так как боюсь скорости и езды. Но это очень круто оказалось. Всем рекомендую)
  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
    Поездка была прекрасно организована и полна исключительно положительными эмоциями! Первый раз за рулём, но трудностей в освоении не было. Красивая дорога и надёжное сопровождение. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
    Большое спасибо гиду Алексею за классную охоту за сиянием, интересный и познавательный рассказ о северном сиянии, терпение, позитив и комфортные условия ожидания сияния во время охоты. Фото отличные!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Водопады Мурманска круглый год
  2. Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
  3. Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
  4. Прогулка на снегоходах в мини-группе
  5. Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
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