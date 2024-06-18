Р Роман Водопады Мурманска круглый год Поездка по водопадам Мурманской области оказалась настоящим путешествием в мир волшебства и красоты. Шум воды, мощь природы и великолепие окружающих пейзажей заставили нашу семью забыть обо всем на свете и провести это время в созерцании природы Кольского полуострова.

Е Елена Водопады Мурманска круглый год Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!

Л Людмила Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе) читать дальше зашкаливают, попробовала морского зелёного ежа, гребешок, Мурманскую уху из кеты,трески,зубатки. Я рада,что побывала в Териберке и увидела всю красоту севера,это нужно видеть своими глазами, океан,море, пляж,горы, озера,водапад,птичью гавань и многое другое. Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции

Л Людмила Водопады Мурманска круглый год Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!

Е Екатерина Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе Всё понятно объяснили. Отлично покатались. Хочется еще.

С Сергей Прогулка на снегоходах в мини-группе Прекрасная была прогулка. Инструкторы и техника супер. До места можно легко добраться на такси. Ребята - молодцы, рекомендую!

Е Екатерина Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе) Интересная экскурсия. Все понравилось.

Е Елизавета Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе Боялась, что не понравится, так как боюсь скорости и езды. Но это очень круто оказалось. Всем рекомендую)

Ю Юлия Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе Поездка была прекрасно организована и полна исключительно положительными эмоциями! Первый раз за рулём, но трудностей в освоении не было. Красивая дорога и надёжное сопровождение. Рекомендую.