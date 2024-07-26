1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Приготовьте свой уникальный бенто-тортик с северными ягодами на мастер-классе в Мурманске. Дегустация продукции из морошки включена
Начало: На ул. Марата
19 авг в 11:00
21 авг в 11:00
5 800₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 11:30
11 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 июля 2024Выбрали данную программу ради детей, в итоге, понравилось всем членам семьи. Не только приготовили по бенто-тортику, но и узнали много
- ООльга9 марта 2024Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда. Мы увидели город с самых разных красивых сторон, узнали много интересного, получили море впечатлений!!! 💫
- ССергей4 февраля 2024Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
- ААлина29 января 2024Спасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и Кольский залив с разных локаций, где открываются красивые виды.
- ММария17 января 2024Я в Мурманске была впервые, хотелось именно обзорную экскурсию по городу и окрестностям на авто - с этим экскурсоводы справились
- ССветлана25 декабря 2023Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Нескучные экскурсии»
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