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на "отлично". из плюсов выделяю: интересная беседа, невероятно насыщенная прогулка, много приведенных исторических справок, очень веселые и позитивные экскурсоводы (за что отдельное спасибо!), я получила ответы на все свои вопросы (а я та еще почемучка), было сделано много фото мной и меня (за что снова отдельное спасибо экскурсоводам, т. к. я в путешествии была одна). из минусов могу выделить только один - не продумали сан. остановку. но это было не особо критично) на всю экскурсию ушло около 3ч, что было достаточно для ознакомления с окрестностями небольшого городка +Кола и местные достопримечательности. по итогу остались только положительные впечатления от города и беседы.