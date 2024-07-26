Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Приготовьте свой уникальный бенто-тортик с северными ягодами на мастер-классе в Мурманске. Дегустация продукции из морошки включена
Начало: На ул. Марата
19 авг в 11:00
21 авг в 11:00
5 800 за всё до 3 чел.
По берегам Кольского фьорда
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 14 000 за всё до 4 чел.
Муральная одиссея Мурманска
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 11:30
11 авг в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Выбрали данную программу ради детей, в итоге, понравилось всем членам семьи. Не только приготовили по бенто-тортику, но и узнали много
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    всего интересного про дикорастущие северные ягоды, да и в целом про природу севера. Также очень понравилась дегустация, купили потом продукцию фабрики-соусы, варенье, настойку в подарок близким. Программу проводила Марина, большое ей спасибо за интересный мастер-класс, приятное общение, комфортную атмосферу.

  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    По берегам Кольского фьорда
    Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда. Мы увидели город с самых разных красивых сторон, узнали много интересного, получили море впечатлений!!! 💫
    Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьордаАлександр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда
  • С
    Сергей
    4 февраля 2024
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации
  • А
    Алина
    29 января 2024
    По берегам Кольского фьорда
    Спасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и Кольский залив с разных локаций, где открываются красивые виды.
    Спасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и Кольский
  • М
    Мария
    17 января 2024
    По берегам Кольского фьорда
    Я в Мурманске была впервые, хотелось именно обзорную экскурсию по городу и окрестностям на авто - с этим экскурсоводы справились
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    на "отлично". из плюсов выделяю: интересная беседа, невероятно насыщенная прогулка, много приведенных исторических справок, очень веселые и позитивные экскурсоводы (за что отдельное спасибо!), я получила ответы на все свои вопросы (а я та еще почемучка), было сделано много фото мной и меня (за что снова отдельное спасибо экскурсоводам, т. к. я в путешествии была одна). из минусов могу выделить только один - не продумали сан. остановку. но это было не особо критично) на всю экскурсию ушло около 3ч, что было достаточно для ознакомления с окрестностями небольшого городка +Кола и местные достопримечательности. по итогу остались только положительные впечатления от города и беседы.

  • С
    Светлана
    25 декабря 2023
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали
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    и попробовали ягоды, произрастающие в Мурманской области и продукцию из этих ягод. Ну и конечно же тортик! Все прошло прекрасно, всем рекомендую!

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Нескучные экскурсии»

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  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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