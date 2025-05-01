На металлическом быстроходном катере Rib AMG PRO, оснащённом спасательными средствами и радиосвязью, отправляйтесь на морскую прогулку по Баренцеву морю. Капитан с многолетним опытом гарантирует безопасность и комфорт. Включены удочки и снасти для рыбалки, а также профессиональная норвежская экипировка. Экскурсия длится 3 часа, во время которых вы сможете увидеть китов и других морских животных. Прогулка начинается от безопасного причала в Териберке
6 причин купить эту прогулку
- 🐋 Возможность увидеть китов
- 🎣 Рыбалка в открытом море
- 🚤 Быстроходный катер
- 👨✈️ Опытный капитан
- 🧥 Качественная экипировка
- 🌊 Прогулка по Баренцеву морю
Что можно увидеть
- Киты
- Морские животные
Описание водной прогулки
К Вашим услугам Новый Скоростной Катер с мощным мотором длиной 11 метров С ТЁПЛОЙ ПРОСТОРНОЙ КАЮТОЙ И ТУАЛЕТОМ!!! . ВАЖНО!!!:
в каюте может ОДНОВРЕМЕННО разместиться компания до 11 человек. . Судно стоит на Учете В Мооском Государственном Регистре для коммерческой эксплуатации. Скоростные Характеристики катера позволяют ходить дальше и быстрее конкурентов —- но БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! Исходя из многолетнего опыта четко определена длительность прогулки— 3 ЧАСА!!!
—в каюте может ОДНОВРЕМЕННО разместиться компания до 11 человек. . Судно стоит на Учете В Мооском Государственном Регистре для коммерческой эксплуатации. Скоростные Характеристики катера позволяют ходить дальше и быстрее конкурентов —- но БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! Исходя из многолетнего опыта четко определена длительность прогулки— 3 ЧАСА!!!
это чистое время нахождения в море, На экипировку и переодевание выделяется дополнительно 20 мин «ДО» и 20 мин«ПОСЛЕ» прогулки. Мое предложение подойдёт тем, кто действительно готов ощутить со мной дыхание Северного Ледовитого океана, найти и максимально близко подойти к китам и другим морским представителям животного мира, при желании в полной мере ощутить трудовую морскую рыбалку. . Удочки, снасти для рыбалки, верхняя Норвежская профессиональная одежда от дождя и ветра, сапожки с гигиеническими носочками, перчатки — ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ. Перед прогулкой переодеваетесь в теплом помещении —все чистое и опрятное. Обязательны спасжилеты. В море отходим от безопасного и комфортного для посадки причала. Важная информация: К морской прогулке допускаются лица старше 5 лет!!! Перед поездкой в Териберку преобретите в аптеке препарат драмина от укачивания и если есть сомнения примите за 30 минут до прогулки! Важно!!! Лето на севере совершенно другое чем даже в средней полосе России –Даже когда на берегу жарко, в море зябко и прохладно. Обязательно возьмите в поездку тёплый спортивный костюм шерстяные носки и шапку, об остальном я позаботился – верхняя одежда норвежские дождевики комбинезоны, сапоги, перчатки ВКЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ!!! Прогулка должна принести и оставить только положительные эмоции, а не превращаться в каторгу, где вы стуча зубами ждёте скорейшего её окончания!!! НАЛИЧИЕ ПАСПОРТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ОРИГИНАЛЫ!!! Фото в телефонах не подходят!!!
17.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чаячий базар
- Мыс Маяк Териберский
- Батарейский водопад
- Бухта с тюленями, остров Зелёный, мыс острова Малый Олений
- Бухта с тюленями
Что включено
- Норвежские рыбацкие костюмы-дождевики, спиннинги и снасти для рыбалки, обработка улова
Что не входит в цену
- Переноска и выгрузка улова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Териберка, ул. Комсомольская, 22
Завершение: Териберка, ул. Комсомольская, 24
Когда и сколько длится?
Когда: 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Внимание! Точное время встречи и выхода в море согласовываем накануне исходя из погодных условий! При бронировании не поленитесь в сообщении указывать точное число и время Вашего пребывания в Териберке. Погода на Севере изменчива её нельзя спланировать на 100% и поэтому вместо обидной отмены экскурсии по погодным условиям я всегда стараюсь её перенести или сдвинуть по времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Мурманска
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: Либо на площади Пяти углов, либо забираем по адрес...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
21 янв в 07:30
1073610 200₽ за человека
скидка
40%
13 часов
Водная прогулка
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
1700010 200₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Водная прогулка
Курс на Териберку и китов
Увидеть основные достопримечательности, насладиться северной красотой и выйти в Баренцево море
Начало: Отель «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
1200010 800₽ за человека