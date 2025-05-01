На металлическом быстроходном катере Rib AMG PRO, оснащённом спасательными средствами и радиосвязью, отправляйтесь на морскую прогулку по Баренцеву морю. Капитан с многолетним опытом гарантирует безопасность и комфорт. Включены удочки и снасти для рыбалки, а также профессиональная норвежская экипировка. Экскурсия длится 3 часа, во время которых вы сможете увидеть китов и других морских животных. Прогулка начинается от безопасного причала в Териберке

Описание водной прогулки

К Вашим услугам Новый Скоростной Катер с мощным мотором длиной 11 метров С ТЁПЛОЙ ПРОСТОРНОЙ КАЮТОЙ И ТУАЛЕТОМ!!! . ВАЖНО!!!:

в каюте может ОДНОВРЕМЕННО разместиться компания до 11 человек. . Судно стоит на Учете В Мооском Государственном Регистре для коммерческой эксплуатации. Скоростные Характеристики катера позволяют ходить дальше и быстрее конкурентов —- но БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! Исходя из многолетнего опыта четко определена длительность прогулки— 3 ЧАСА!!!

—в каюте может ОДНОВРЕМЕННО разместиться компания до 11 человек. . Судно стоит на Учете В Мооском Государственном Регистре для коммерческой эксплуатации. Скоростные Характеристики катера позволяют ходить дальше и быстрее конкурентов —- но БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! Исходя из многолетнего опыта четко определена длительность прогулки— 3 ЧАСА!!!

это чистое время нахождения в море, На экипировку и переодевание выделяется дополнительно 20 мин «ДО» и 20 мин«ПОСЛЕ» прогулки. Мое предложение подойдёт тем, кто действительно готов ощутить со мной дыхание Северного Ледовитого океана, найти и максимально близко подойти к китам и другим морским представителям животного мира, при желании в полной мере ощутить трудовую морскую рыбалку. . Удочки, снасти для рыбалки, верхняя Норвежская профессиональная одежда от дождя и ветра, сапожки с гигиеническими носочками, перчатки — ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ. Перед прогулкой переодеваетесь в теплом помещении —все чистое и опрятное. Обязательны спасжилеты. В море отходим от безопасного и комфортного для посадки причала. Важная информация: К морской прогулке допускаются лица старше 5 лет!!! Перед поездкой в Териберку преобретите в аптеке препарат драмина от укачивания и если есть сомнения примите за 30 минут до прогулки! Важно!!! Лето на севере совершенно другое чем даже в средней полосе России –Даже когда на берегу жарко, в море зябко и прохладно. Обязательно возьмите в поездку тёплый спортивный костюм шерстяные носки и шапку, об остальном я позаботился – верхняя одежда норвежские дождевики комбинезоны, сапоги, перчатки ВКЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ!!! Прогулка должна принести и оставить только положительные эмоции, а не превращаться в каторгу, где вы стуча зубами ждёте скорейшего её окончания!!! НАЛИЧИЕ ПАСПОРТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ОРИГИНАЛЫ!!! Фото в телефонах не подходят!!!