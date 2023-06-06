Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
А дополнят впечатления ледяные озёра и водопад, гигантский пляж с камнями, кладбище старых судов и рассказы нашего гида.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога до Териберки. Мы заберём вас от места вашего проживания в Мурманске и поедем в Териберку через тундру. По пути вы услышите любопытные факты о Кольском полуострове, Баренцевом море и его обитателях, получите ответы на любые вопросы.
Морское приключение. Пора испытать на себе характер северной природы! Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по безопасности, а также узнаете всё необходимое о китах. Вместительный корабль и опытный гид, который уже не раз встречался с этими благородными животными — комфорт и безопасность в путешествии гарантированы. Что касается встречи с китами, её мы обещать не можем. Но есть вероятность, что вам попадутся тюлени, морские зайцы или дельфины.
Природные чудеса. Хотите ещё больше приключений и романтики? Суровая северная природа таит немало сюрпризов. Мы прогуляемся к Батарейскому водопаду и смотровой площадке. Посмотрим на птичий базар и дойдём до пляжа «Яйца дракона». А напоследок заглянем в этнопарк, в гости к хаски и северным оленям.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Накануне поездки мы созвонимся с вами, чтобы уточнить детали (договоримся, откуда вас забрать, и посоветуем, какую одежду и обувь взять)
- Обязательно возьмите с собой паспорт, он понадобится для оформления выхода в море
Что включено в стоимость
- Трансфер из Мурманска и обратно на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.
- Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)
- Горячий чай и лёгкий перекус
Дополнительные расходы
- Посещение этнопарка — 100 руб. /вход и 200 руб. /корм для оленей
- Поездка на снегоходах (ноябрь-март) — 1000 рублей с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любой локации Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.