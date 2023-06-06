«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами

Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания

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Бескрайние северные пейзажи, суровая лесотундра, реки и озёра с необычными названиями — всё это Кольский полуостров. А его ближайшая к Северному Ледовитому океану точка — посёлок Териберка. Отсюда вы отправитесь на встречу с китами.

А дополнят впечатления ледяные озёра и водопад, гигантский пляж с камнями, кладбище старых судов и рассказы нашего гида.
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
«Там, где кончается край Земли». Поездка в Териберку и селфи с китами
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога до Териберки. Мы заберём вас от места вашего проживания в Мурманске и поедем в Териберку через тундру. По пути вы услышите любопытные факты о Кольском полуострове, Баренцевом море и его обитателях, получите ответы на любые вопросы.

Морское приключение. Пора испытать на себе характер северной природы! Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по безопасности, а также узнаете всё необходимое о китах. Вместительный корабль и опытный гид, который уже не раз встречался с этими благородными животными — комфорт и безопасность в путешествии гарантированы. Что касается встречи с китами, её мы обещать не можем. Но есть вероятность, что вам попадутся тюлени, морские зайцы или дельфины.

Природные чудеса. Хотите ещё больше приключений и романтики? Суровая северная природа таит немало сюрпризов. Мы прогуляемся к Батарейскому водопаду и смотровой площадке. Посмотрим на птичий базар и дойдём до пляжа «Яйца дракона». А напоследок заглянем в этнопарк, в гости к хаски и северным оленям.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Накануне поездки мы созвонимся с вами, чтобы уточнить детали (договоримся, откуда вас забрать, и посоветуем, какую одежду и обувь взять)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт, он понадобится для оформления выхода в море

Что включено в стоимость

  • Трансфер из Мурманска и обратно на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.
  • Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)
  • Горячий чай и лёгкий перекус

Дополнительные расходы

  • Посещение этнопарка — 100 руб. /вход и 200 руб. /корм для оленей
  • Поездка на снегоходах (ноябрь-март) — 1000 рублей с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любой локации Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Териберка
Кольский полуостров
К оленям
Животные
Баренцево море
Киты
Мурманская область

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