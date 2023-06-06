Бескрайние северные пейзажи, суровая лесотундра, реки и озёра с необычными названиями — всё это Кольский полуостров. А его ближайшая к Северному Ледовитому океану точка — посёлок Териберка. Отсюда вы отправитесь на встречу с китами. А дополнят впечатления ледяные озёра и водопад, гигантский пляж с камнями, кладбище старых судов и рассказы нашего гида.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до Териберки. Мы заберём вас от места вашего проживания в Мурманске и поедем в Териберку через тундру. По пути вы услышите любопытные факты о Кольском полуострове, Баренцевом море и его обитателях, получите ответы на любые вопросы.

Морское приключение. Пора испытать на себе характер северной природы! Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по безопасности, а также узнаете всё необходимое о китах. Вместительный корабль и опытный гид, который уже не раз встречался с этими благородными животными — комфорт и безопасность в путешествии гарантированы. Что касается встречи с китами, её мы обещать не можем. Но есть вероятность, что вам попадутся тюлени, морские зайцы или дельфины.

Природные чудеса. Хотите ещё больше приключений и романтики? Суровая северная природа таит немало сюрпризов. Мы прогуляемся к Батарейскому водопаду и смотровой площадке. Посмотрим на птичий базар и дойдём до пляжа «Яйца дракона». А напоследок заглянем в этнопарк, в гости к хаски и северным оленям.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Накануне поездки мы созвонимся с вами, чтобы уточнить детали (договоримся, откуда вас забрать, и посоветуем, какую одежду и обувь взять)

Обязательно возьмите с собой паспорт, он понадобится для оформления выхода в море

Что включено в стоимость

Трансфер из Мурманска и обратно на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.

Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)

Горячий чай и лёгкий перекус

Дополнительные расходы