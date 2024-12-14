Курс на Териберку и китов

Увидеть основные достопримечательности, насладиться северной красотой и выйти в Баренцево море
Вы познакомитесь с главными местами Териберки. Увидите пляж с драконьими яйцами и заброшенные корабли. Насладитесь зрелищным водопадом и по желанию посетите природный парк. Узнаете о традициях местных жителей.

А затем отправитесь на поиск китов! Если повезёт — встретим не только китов, но и нерп, тюленей и птиц, которые облюбовали береговые скалы.
5
13 отзывов
Курс на Териберку и китов
Курс на Териберку и китов
Курс на Териберку и китов
Ближайшие даты:
18
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дек24
дек
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • Батарейский водопад. Вы увидите, как вода срывается со скалы и перекатывается через пороги — красивая и зрелищная локация.
  • Пляж драконьих яиц. Пройдёте по берегу, который буквально усыпан необычными камнями.
  • Кладбище заброшенных кораблей. Рассмотрите полуразрушенные корпуса судов, погруженные в прибрежный песок. Когда-то на них кипела жизнь, а сейчас это место многим покажется печальным, но неизменно очень атмосферным.
  • Морская прогулка по Баренцеву морю. Нас ждёт морское приключение! Если повезёт, то встретим китов, нерп, тюленей, и многочисленные птичьи базары.

Примерный тайминг экскурсии

  • 7:30–8:30 — выезд из Мурманска (130 км).
  • 10:00–10:30 — прибытие в Териберку.
  • 10:30–11:00 — водопад и каменный пляж драконьих яиц (в летний период идём к ним — протяжённость маршрута около 5 км, зимой едем в санях, сцепленных за снегоходом).
  • 13:30–14:00 — обед.
  • 15:00 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов.
  • 16:00 — выход в море на 2 часа.
  • 18:00–18:30 — выезд из Териберки в Мурманск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников. Если вам необходимо детское кресло, предупредите, пожалуйста, заранее.
  • Общая протяжённость пешего маршрута около 5 км, если у вас есть сложности с передвижением, об этом также необходимо написать.
  • Выход в море организован на маломерном рыболовецком судне.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • посещение природного парка «Териберка» — 380 ₽ за чел. (720 ₽ для иностранцев).
  • обед в ресторане (по желанию) — около 1300–1600 ₽ за чел.

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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3
2
1
Аркадий
14 дек 2024
Сергей отличный гид. Показал красивейшие виды несмотря на сложные погодные условия. Однозначно советую этот тур
Сергей отличный гид. Показал красивейшие виды несмотря на сложные погодные условия. Однозначно советую этот турСергей отличный гид. Показал красивейшие виды несмотря на сложные погодные условия. Однозначно советую этот турСергей отличный гид. Показал красивейшие виды несмотря на сложные погодные условия. Однозначно советую этот тур
С
11 дек 2024
Сергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность в отношении к туристам. Очень рекомендую! Поездка получилась прекрасная!
Сергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность вСергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность вСергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность вСергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность вСергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность вСергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность в
Софья
7 дек 2024
В первые поехала на такую экскурсию с гидом,не пожалела.
Все понравилось, очень красиво программа насыщена.
Гид Сергей, внимательный помогал нам взбираться и спускаться со скал.
Снимал нам видео и фото)
Очень приятный речью Гид
Китов нам не удалось увидеть,но это ничего страшного
Был вкусный обед,есть выбор рыбный или мясной по хорошей цене. Я довольна))
Д
5 дек 2024
Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен! Дмитрий очень внимательный и отзывчивый экскурсовод, знаток своего дела. Рады, что выбрали именно эту экскурсию)
Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен!Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен!Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен!Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен!Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен!Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен!
Анатолий
27 ноя 2024
Все что обещали - все показали!!
М
18 ноя 2024
Удивительной красоты место и прекрасная организация экскурсии!
Сергею удалось создать атмосферу приятной дружественной прогулки, за что отдельное спасибо.
Ю
16 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась, организация на высшем уровне. Отдельное спасибо гиду Алексею!
Игорь
12 ноя 2024
Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!
Всё было организовано хорошо, ехали на машине Хендай Старекс, 8 человек.
Изначально экскурсия была запланирована на 10.11, но из-за вероятности отмены
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морской прогулки из-за плохой погоды, организаторы мне без проблем пересели её на 11.11.
И морская прогулка состоялась!
Сергей забрал всех участников поездки прямо по адресам, доехали хорошо и началось мини путешествие!
Всё посетили, везде успели, но из-за короткого светового дня с водопада шли уже потемну. Но это же Север)
В общем, ребята молодцы, всё организовано хорошо и честно!
Илья и Сергей, спасибо!

Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!
Полина
11 ноя 2024
Вчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов по дороге (поэтому мы впервые не уснули по пути в пункт назначения😂)Попробовали морских гребешков, собрали
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пирамидку и загадали желания в саде камней, а так же остановились по дороге посмотреть на заснеженную тундру. Больше всего эмоций у нас вызвал териберский природный парк. Сергей с нашего одобрения повел нас по более сложному, но такому крутому пути! Мы наблюдали прекраснейшие виды, а главное
вдалеке от остальной толпы туристов. Сергей также помогал всем делать крутые фотокарточки.
Затем по программе у нас было: морская прогулка, обед в ресторане, свободное время.
Пару моментов, которые не зависели от организатора:
1) по началу мы были очень рады, что море открыли в этот день. Первые минут 40 было реально интересно, мы увидели так много морских котиков🥹 Далее погода поменялась, и мы все начали сильно замерзать. Как итог, никто из нашей группы не осмелился сказать капитану корабля (гиды не выходят на морскую прогулку с группой) насколько мы все замерзли (шел дождь/град и сильный порывистый ветер) и по итогу мы откатали все 2 часа, потому что мы Стронг)
2) Наконец-то мы были на земле и пошли в ресторан, который для нас забронили (так как было очень много туристов в этот день) в очередной раз спасибо, что Сергей старался думать на несколько шагов вперед. По итогу время ожидания блюд было около часа
3) когда мы вышли из ресторана лил сильный дождь, было темно, а времени на погулять оставалось всего 40 минут. Мы выбирали между тем чтобы пойти к оленям или погулять по пляжным достопримечательностям

Из советов по организации: мониторить погодные условия, сообщить, что по согласованию всей группы (например если все замерзли) можно сократить время на корабле, и это, пожалуй, единственный минус

В целом экскурсией очень довольны, вернемся еще раз, но уже летом ❤️

Вчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов поВчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов поВчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов поВчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов поВчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов поВчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов по
Лена
10 ноя 2024
Поездка была классная, я не ожидала таких красот)
Пара моментов для тех, кто собирается в поездку в холодное межсезонье:
1) Лучше взять с собой либо непромокаемые перчатки, либо пару запасных, чтобы комфортнее
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было держаться за поручни на кораблике
2) Трекинговые ботинки желательны, но не обязательны, мои валенки нормально выдержали маршрут
3) Погода может меняться пару раз за час, просто имейте это в виду)
Капитан на корабле рассказал, что летом и зимой погода либо хорошая, либо плохая на весь день и это звучит как повод вернуться еще раз)

Поездка была классная, я не ожидала таких красот)Поездка была классная, я не ожидала таких красот)Поездка была классная, я не ожидала таких красот)Поездка была классная, я не ожидала таких красот)Поездка была классная, я не ожидала таких красот)
Яна
1 ноя 2024
Очень понравился тур, все на высшем уровне.
Больше всего понравилось, что утром не нужно добираться до определенной точки, тебя забирает гид из твоей же гостиницы.
У нас был гидом Сергей.
Показал все самые интересные локации, рассказал интересные факты про Кольский полуостров.
Всем рекомендую данный тур
Yizhe
29 окт 2024
Погода в Терберке сегодня потрясающая! Большое спасибо за нашего водителя и гида. Все мероприятия были организованы разумно и интересно, и мы сделали красивые фотографии. Мы обязательно дадим вам хороший отзыв! Большое спасибо!!
Дарья
23 окт 2024
Это первая наша экскурсия на Трипстере. Переживали, все ли будет хорошо. И - да, все прошло хорошо))
Тундра в октябре великолепна! Очень красивые виды, никогда не видели ничего подобного, и это
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просто потрясающе. Водопад очень красивый, уже восстановился после летней засухи. Китов не видели (и вообще никого не видели), что немножко расстроило, но это никак не зависело от организатора, к тому же сейчас не сезон, так что мы были к этому готовы. Поэтому морская прогулка стала не самым интересным мероприятием экскурсии, а вот все остальное было классно! Например, чего стоило постоять на краю земли, смотря в море, зная, что севернее - только ледники и океан…
Пеший маршрут утомительным не показался, ну да мы вообще очень любим пешие прогулки, вышло около 13-14 тысяч шагов в итоге. Много интересного материала от гида, он отвечал на любые вопросы, ну и вообще день пролетел незаметно:) рекомендую!

Это первая наша экскурсия на Трипстере. Переживали, все ли будет хорошо. И - да, все прошло хорошо))Это первая наша экскурсия на Трипстере. Переживали, все ли будет хорошо. И - да, все прошло хорошо))Это первая наша экскурсия на Трипстере. Переживали, все ли будет хорошо. И - да, все прошло хорошо))Это первая наша экскурсия на Трипстере. Переживали, все ли будет хорошо. И - да, все прошло хорошо))

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