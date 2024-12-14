Вы познакомитесь с главными местами Териберки. Увидите пляж с драконьими яйцами и заброшенные корабли. Насладитесь зрелищным водопадом и по желанию посетите природный парк. Узнаете о традициях местных жителей.
А затем отправитесь на поиск китов! Если повезёт — встретим не только китов, но и нерп, тюленей и птиц, которые облюбовали береговые скалы.
А затем отправитесь на поиск китов! Если повезёт — встретим не только китов, но и нерп, тюленей и птиц, которые облюбовали береговые скалы.
Описание водной прогулки
- Батарейский водопад. Вы увидите, как вода срывается со скалы и перекатывается через пороги — красивая и зрелищная локация.
- Пляж драконьих яиц. Пройдёте по берегу, который буквально усыпан необычными камнями.
- Кладбище заброшенных кораблей. Рассмотрите полуразрушенные корпуса судов, погруженные в прибрежный песок. Когда-то на них кипела жизнь, а сейчас это место многим покажется печальным, но неизменно очень атмосферным.
- Морская прогулка по Баренцеву морю. Нас ждёт морское приключение! Если повезёт, то встретим китов, нерп, тюленей, и многочисленные птичьи базары.
Примерный тайминг экскурсии
- 7:30–8:30 — выезд из Мурманска (130 км).
- 10:00–10:30 — прибытие в Териберку.
- 10:30–11:00 — водопад и каменный пляж драконьих яиц (в летний период идём к ним — протяжённость маршрута около 5 км, зимой едем в санях, сцепленных за снегоходом).
- 13:30–14:00 — обед.
- 15:00 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов.
- 16:00 — выход в море на 2 часа.
- 18:00–18:30 — выезд из Териберки в Мурманск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников. Если вам необходимо детское кресло, предупредите, пожалуйста, заранее.
- Общая протяжённость пешего маршрута около 5 км, если у вас есть сложности с передвижением, об этом также необходимо написать.
- Выход в море организован на маломерном рыболовецком судне.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- посещение природного парка «Териберка» — 380 ₽ за чел. (720 ₽ для иностранцев).
- обед в ресторане (по желанию) — около 1300–1600 ₽ за чел.
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 418 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аркадий
14 дек 2024
Сергей отличный гид. Показал красивейшие виды несмотря на сложные погодные условия. Однозначно советую этот тур
С
Светлана
11 дек 2024
Сергей, прекрасный организатор и гид. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, позитивный настрой, заботу и деликатность в отношении к туристам. Очень рекомендую! Поездка получилась прекрасная!
Софья
7 дек 2024
В первые поехала на такую экскурсию с гидом,не пожалела.
Все понравилось, очень красиво программа насыщена.
Гид Сергей, внимательный помогал нам взбираться и спускаться со скал.
Снимал нам видео и фото)
Очень приятный речью Гид
Китов нам не удалось увидеть,но это ничего страшного
Был вкусный обед,есть выбор рыбный или мясной по хорошей цене. Я довольна))
Все понравилось, очень красиво программа насыщена.
Гид Сергей, внимательный помогал нам взбираться и спускаться со скал.
Снимал нам видео и фото)
Очень приятный речью Гид
Китов нам не удалось увидеть,но это ничего страшного
Был вкусный обед,есть выбор рыбный или мясной по хорошей цене. Я довольна))
Д
Дарина
5 дек 2024
Были на экскурсии в Териберку с Дмитрием и остались в восторге! Все очень понравилось, север прекрасен! Дмитрий очень внимательный и отзывчивый экскурсовод, знаток своего дела. Рады, что выбрали именно эту экскурсию)
Анатолий
27 ноя 2024
Все что обещали - все показали!!
М
Мария
18 ноя 2024
Удивительной красоты место и прекрасная организация экскурсии!
Сергею удалось создать атмосферу приятной дружественной прогулки, за что отдельное спасибо.
Сергею удалось создать атмосферу приятной дружественной прогулки, за что отдельное спасибо.
Ю
Юлия
16 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась, организация на высшем уровне. Отдельное спасибо гиду Алексею!
Игорь
12 ноя 2024
Спасибо за поездку, которая прошла под руководством водителя и гида Сергея!
Всё было организовано хорошо, ехали на машине Хендай Старекс, 8 человек.
Изначально экскурсия была запланирована на 10.11, но из-за вероятности отмены
Всё было организовано хорошо, ехали на машине Хендай Старекс, 8 человек.
Изначально экскурсия была запланирована на 10.11, но из-за вероятности отмены
Полина
11 ноя 2024
Вчера ездили на экскурсию в Териберку. Впечатлений море. Наш гид Сергей рассказывал много интересных фактов по дороге (поэтому мы впервые не уснули по пути в пункт назначения😂)Попробовали морских гребешков, собрали
Лена
10 ноя 2024
Поездка была классная, я не ожидала таких красот)
Пара моментов для тех, кто собирается в поездку в холодное межсезонье:
1) Лучше взять с собой либо непромокаемые перчатки, либо пару запасных, чтобы комфортнее
Пара моментов для тех, кто собирается в поездку в холодное межсезонье:
1) Лучше взять с собой либо непромокаемые перчатки, либо пару запасных, чтобы комфортнее
Яна
1 ноя 2024
Очень понравился тур, все на высшем уровне.
Больше всего понравилось, что утром не нужно добираться до определенной точки, тебя забирает гид из твоей же гостиницы.
У нас был гидом Сергей.
Показал все самые интересные локации, рассказал интересные факты про Кольский полуостров.
Всем рекомендую данный тур
Больше всего понравилось, что утром не нужно добираться до определенной точки, тебя забирает гид из твоей же гостиницы.
У нас был гидом Сергей.
Показал все самые интересные локации, рассказал интересные факты про Кольский полуостров.
Всем рекомендую данный тур
Yizhe
29 окт 2024
Погода в Терберке сегодня потрясающая! Большое спасибо за нашего водителя и гида. Все мероприятия были организованы разумно и интересно, и мы сделали красивые фотографии. Мы обязательно дадим вам хороший отзыв! Большое спасибо!!
Дарья
23 окт 2024
Это первая наша экскурсия на Трипстере. Переживали, все ли будет хорошо. И - да, все прошло хорошо))
Тундра в октябре великолепна! Очень красивые виды, никогда не видели ничего подобного, и это
Тундра в октябре великолепна! Очень красивые виды, никогда не видели ничего подобного, и это
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