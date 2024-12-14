читать дальше

пирамидку и загадали желания в саде камней, а так же остановились по дороге посмотреть на заснеженную тундру. Больше всего эмоций у нас вызвал териберский природный парк. Сергей с нашего одобрения повел нас по более сложному, но такому крутому пути! Мы наблюдали прекраснейшие виды, а главное

вдалеке от остальной толпы туристов. Сергей также помогал всем делать крутые фотокарточки.

Затем по программе у нас было: морская прогулка, обед в ресторане, свободное время.

Пару моментов, которые не зависели от организатора:

1) по началу мы были очень рады, что море открыли в этот день. Первые минут 40 было реально интересно, мы увидели так много морских котиков🥹 Далее погода поменялась, и мы все начали сильно замерзать. Как итог, никто из нашей группы не осмелился сказать капитану корабля (гиды не выходят на морскую прогулку с группой) насколько мы все замерзли (шел дождь/град и сильный порывистый ветер) и по итогу мы откатали все 2 часа, потому что мы Стронг)

2) Наконец-то мы были на земле и пошли в ресторан, который для нас забронили (так как было очень много туристов в этот день) в очередной раз спасибо, что Сергей старался думать на несколько шагов вперед. По итогу время ожидания блюд было около часа

3) когда мы вышли из ресторана лил сильный дождь, было темно, а времени на погулять оставалось всего 40 минут. Мы выбирали между тем чтобы пойти к оленям или погулять по пляжным достопримечательностям



Из советов по организации: мониторить погодные условия, сообщить, что по согласованию всей группы (например если все замерзли) можно сократить время на корабле, и это, пожалуй, единственный минус



В целом экскурсией очень довольны, вернемся еще раз, но уже летом ❤️