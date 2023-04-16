Открыть природу Севера и выйти в арктические воды на поиски удивительных животных
Кроме того, вы полюбуетесь пейзажами тундры, скалами и водопадом, побываете на пляже «Яйца дракона» и по желанию оцените северную кухню.
Описание
Что вас ожидает
🛣️ Дорога до Териберки. Мы заберём вас от места вашего проживания в Мурманске и поедем в Териберку по настоящей тундре. По пути вы услышите любопытные факты о Кольском полуострове, о Баренцевом море и его обитателях, получите ответы на любые вопросы. В живописной точке остановимся для небольшой прогулки и фотографий.
🐋 Морское приключение. Инструктаж по технике безопасности — и выходим в море! Путешествие на катере здесь впечатляет само по себе, но главное (держим кулачки на удачу) — это возможность увидеть тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов, полосатиков и даже горбатого кита. Охотясь, дельфины и косатки загоняют рыбу к берегу, поэтому вы сможете понаблюдать за этим процессом.
🌊 Прогулка по Териберке. Акцент этого путешествия — природные чудеса. Мы прогуляемся к Батарейскому водопаду и со смотровой площадки увидим, как его воды попадают в море. Посмотрим на птичий базар, дойдём до пляжа «Яйца дракона» с большими круглыми камнями и заглянем в грот «Логово дракона», если позволит море. А после вас ждёт обед в ресторане под стеклянным куполом с панорамным видом на море.
Если у вас возникнет желание искупаться в водах Северного Ледовитого океана, то мы с радостью поможем его осуществить! С вас смелость и решительность, с нас — полотенца и горячий душ прямо на песчаном пляже.
По окончании путешествия мы привезём вас в Мурманск к месту вашего проживания.
Организационные детали
Особенности формата
- Важно понимать, что это поездка в дикую природу: никто (и мы в том числе) не может на 100% гарантировать встречу с китами. Самые высокие шансы — с начала мая до конца августа. Мы считаем правильным акцентировать на этом ваше внимание ещё до поездки.
- Время выхода в море твёрдо не фиксируется и зависит от многих факторов, поэтому последовательность пунктов программы может быть изменена (например, выход в море может состояться после прогулки по Териберке)
Что включено в стоимость
- Трансфер из Мурманска и обратно на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.
- Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)
- Услуги гида. С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- Горячий чай и легкий перекус
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение мини-фермы (общение с северными оленями и хаски) — 100 руб. /вход и 200 руб. /корм для оленей
- Обед в ресторане по меню
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.