читать дальше мы посетили все места, которые хотели. Программа была насыщенная, Евгений очень постарался, чтобы мы ничего не пропустили и всё успели. Общение было комфортным, рассказы интересными. Однозначно буду рекомендовать друзьям!

Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,