1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
«Мы проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Побывать на Баренцевом море и не попробовать настоящую морскую рыбалку это преступление»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь8 сентября 2023Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
- ДДенис29 августа 2023Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
- ТТатьяна15 августа 2023Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,
- ДДмитрий25 октября 2022Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению.
- ЕЕвгений15 августа 2022Обязательно выйдите в море на открытом катере при волнении 2-3 балла, получите "крещение" от бога арктических вод брызгами соленой морской
- ППавел11 августа 2022Ездили с Евгением, все понравилось, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 26 000 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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