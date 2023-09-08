Рыбалка в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Мурманске, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
«Мы проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Побывать на Баренцевом море и не попробовать настоящую морскую рыбалку это преступление»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    8 сентября 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
  • Д
    Денис
    29 августа 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,
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    мы посетили все места, которые хотели. Программа была насыщенная, Евгений очень постарался, чтобы мы ничего не пропустили и всё успели. Общение было комфортным, рассказы интересными. Однозначно буду рекомендовать друзьям!

  • Д
    Дмитрий
    25 октября 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению.
    Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению
  • Е
    Евгений
    15 августа 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Обязательно выйдите в море на открытом катере при волнении 2-3 балла, получите "крещение" от бога арктических вод брызгами соленой морской
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    воды. Оденьтесь соответствующе, обязательно свитер под ветровку. Север есть север. Насчет китов не уверен, они сами себе хозяева, а вот галдеж чаек на птичьем базаре будет обеспечен. Чайки давно в "туристическом бизнесе", знают когда начинать "концерт".

  • П
    Павел
    11 августа 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Ездили с Евгением, все понравилось, спасибо
    Ездили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
  2. Териберка, или российский Йотунхейм
  3. Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 26 000 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Мурманске 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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