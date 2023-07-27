Путешествие из Мурманска: Трансферы к местам, где впадают реки Кола и Тулома
Путешествие наше пройдет с опытным гидом в комфортной группе до 7 человек. Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам.
Полюбуемся с Вами видами на Кольский залив, ведь именно здесь, 2 мощные реки Кола и Тулома впадают в Баренцево море. В лесной зоне находится красивый водопад, в несколько порогов. Так же здесь есть родник, куда мы сможем с вами спуститься и попробовать родниковой водички.
Полюбуемся с Вами видами на Кольский залив, ведь именно здесь, 2 мощные реки Кола и Тулома впадают в Баренцево море. В лесной зоне находится красивый водопад, в несколько порогов. Так же здесь есть родник, куда мы сможем с вами спуститься и попробовать родниковой водички.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная города Кола
- Водопад на реке Лавна
- Абрам-мыс
- Водопад на реке Малая Лавна
- Водопад на реке Ура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кольский полуостров
В далёком прошлом Кольский полуостров был весь покрыт ледником, потом ледник сошёл, оставляя на земле глубокие царапины, поэтому в Мурманской области множество рек (Варзуга, Умба, Нива, Воронья, Кола, Тулома, самая длинная - река Поной) и озёр (Умбозеро, Ловозеро, самое большое по площади - Имандра).
Разнообразие видов рыб в реках и озерах
Запасы вод не ограничены пресными внутренними водоёмами и морями, значительны запасы вод и в подземных пластах. Многие реки и озера Мурманской области имеют промысловое значение и включены в рыбохозяйственный фонд. В реках и озерах ловятся 34 вида рыб, среди которых семга, кумжа, озерная и речная форель, озерный голец, ряпушка, сиг, хариус, озерная корюшка, налим, щука, окунь, горбуша, ерш, сибирская минога, пелядь, лосось, камбала и др.
Важная информация:
- Забираем с места проживания в Мурманске;
- Накануне поездки связываемся для уточнения деталей поездки;
- Обязательно теплые вещи с собой (лето-осень - может даже пригодится дождевик или резиновые сапоги);
- Очередность локаций может меняться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Трансфер туда и обратно
- Экскурсия
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, место проживания гостейЗавершение: Место проживания гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- 1. Забираем с места проживания в Мурманске
- 2. Накануне поездки связываемся для уточнения деталей поездки
- 3. Обязательно теплые вещи с собой (лето-осень - может даже пригодится дождевик или резиновые сапоги)
- Очередность локаций может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 июля 2023
Очень приятная экскурсия! Посетили три водопада и смотровую площадку у радиомаяка. Алексей много и интересно рассказывал о своем любимом крае. Тепреливо ожидал, когда мы сделаем все свои 1000 фотографий. Возил нас на комфортном минивене, в котором мы легко поместились вшестером.
Приятно общаться с людьми, кто искренне любит Россию, заботится о ней и влюбляет в нее других. Она разнообразна и прекрасна!
Спасибо Алексею, мы очень довольны! Советую всем и проводника, и эти места для посещения.
Приятно общаться с людьми, кто искренне любит Россию, заботится о ней и влюбляет в нее других. Она разнообразна и прекрасна!
Спасибо Алексею, мы очень довольны! Советую всем и проводника, и эти места для посещения.
К
Кира
25 июля 2023
Интересная экскурсия- посетили город Колу и водопады, от которых в восторге. Очень красивая природа тундры. Спасибо гиду Артему за организацию поездки и интересные факты о Мурманске и его окрестностях. Рекомендую!
Н
Наталья
15 июля 2023
Замечательная экскурсия по окрестностям Мурманска. Познавательно для взрослых и детей. Гид Сергей прекрасно рассказывал о крае и показал много всего интересного. Красиво, увлекательно, интересно! Спасибо!
Д
Деревянко
14 июля 2023
О
Олег
12 июля 2023
Огромное спасибо за оперативность, так как бронировал день в день. Отдых был просто чудесный, отлично наполнил этот день новыми событиями и приятными впечатлениями.
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Групповые
Пешеходные
На машине
Водные развлечения
Необычные
Ночные
На выходные
Трансфер
Водопады
Природа и пейзажи
Рыбалка
Животные
Териберка
Выездные
Баренцево море
Водопад на реке Лавна
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Абрам-Мыс
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