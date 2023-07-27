Кольский полуостров

В далёком прошлом Кольский полуостров был весь покрыт ледником, потом ледник сошёл, оставляя на земле глубокие царапины, поэтому в Мурманской области множество рек (Варзуга, Умба, Нива, Воронья, Кола, Тулома, самая длинная - река Поной) и озёр (Умбозеро, Ловозеро, самое большое по площади - Имандра).

Разнообразие видов рыб в реках и озерах

Запасы вод не ограничены пресными внутренними водоёмами и морями, значительны запасы вод и в подземных пластах. Многие реки и озера Мурманской области имеют промысловое значение и включены в рыбохозяйственный фонд. В реках и озерах ловятся 34 вида рыб, среди которых семга, кумжа, озерная и речная форель, озерный голец, ряпушка, сиг, хариус, озерная корюшка, налим, щука, окунь, горбуша, ерш, сибирская минога, пелядь, лосось, камбала и др.

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