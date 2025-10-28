Кольский полуостров — это не только Северное сияние и Териберка. В этом суровом и прекрасном краю скрываются места, куда не доходит шум больших дорог. Вас ждут три удивительных водопада, песчаный пляж, маяк и одна из крайних точек Русского Севера — мыс Абрам. По пути поговорим, чем живёт Кольский полуостров, как устроены его ландшафты и почему в них влюбляются с первого взгляда.

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Описание экскурсии

9:00 — водопад на реке Лавна

Первый водопад в нашей программе — небольшой, но мощный поток, пробивающийся сквозь камни. Вокруг — леса, мох, щебнистые берега. Здесь легко почувствовать, как природа щедро дарит тишину и покой.

10:00 — мыс Абрам

С его обзорной площадки открываются завораживающие виды на Кольский залив и порт Мурманска. Это место называют «северным краем света»: горизонт кажется бесконечным, а воздух прозрачен, как лёд.

11:00 — водопад на реке Ура

Здесь мы сделаем паузу, подышим морским воздухом и поговорим о том, как в этих местах ловят дикую сёмгу — одной из самых ценных рыб Севера.

12:25 — маяк Мишуково

Дальше — радиолокационный маяк у посёлка Мишуково. Необычное строение на фоне северного неба — идеальное место для атмосферных фотографий. К тому же сам объект связан с историей прибрежной обороны и морской навигации.

13:00 — водопад на реке Большая Лавна

Финальная точка маршрута — водопад на Большой Лавне. Местность здесь более открытая, речной поток — полноводный и широкий. Мы подойдём к самому руслу, чтобы почувствовать силу воды и сделать эффектные кадры.

Организационные детали