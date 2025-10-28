Первый водопад в нашей программе — небольшой, но мощный поток, пробивающийся сквозь камни. Вокруг — леса, мох, щебнистые берега. Здесь легко почувствовать, как природа щедро дарит тишину и покой.
10:00 — мыс Абрам
С его обзорной площадки открываются завораживающие виды на Кольский залив и порт Мурманска. Это место называют «северным краем света»: горизонт кажется бесконечным, а воздух прозрачен, как лёд.
11:00 — водопад на реке Ура
Здесь мы сделаем паузу, подышим морским воздухом и поговорим о том, как в этих местах ловят дикую сёмгу — одной из самых ценных рыб Севера.
12:25 — маяк Мишуково
Дальше — радиолокационный маяк у посёлка Мишуково. Необычное строение на фоне северного неба — идеальное место для атмосферных фотографий. К тому же сам объект связан с историей прибрежной обороны и морской навигации.
13:00 — водопад на реке Большая Лавна
Финальная точка маршрута — водопад на Большой Лавне. Местность здесь более открытая, речной поток — полноводный и широкий. Мы подойдём к самому руслу, чтобы почувствовать силу воды и сделать эффектные кадры.
Организационные детали
Экскурсия проводится с мая по сентябрь
Транспорт (комфортабельный микроавтобус или легковой автомобиль) включён в стоимость
От парковки до водопадов нужно идти 20–30 минут: нужна удобная треккинговая обувь. Не забудьте про солнцезащитные очки, крем и средства от насекомых
Учтите: пеший переход может быть трудным для пожилых людей и тех, кто недавно получил травму
С вами пойду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Воровского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы команда профессиональных гидов, которые сделают ваше путешествие на Север незабываемым и увлекательным. Проведём вас по самым живописным уголкам Кольского полуострова и поможем ощутить всю красоту этого края.
Мы работаем уже более десяти лет, постоянно развиваемся и делаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Дата посещения: 27 окт 2025
Провели в компании Александра довольно протяжённый день. Начали с неутомительной прогулки по окрестным и очень красивым природным местам Мурманска. Увидели череду водопадов, которые поражают своей широтой, сказочно чарующий лес по читать дальшеуменьшить
дороге к одному из них. Отведали остатки прежней бруснично-черничной роскоши. Прогулка получилась лёгкой, при этом познавательной. Ну а после, по наступлению ночи, повёз нас Александр на охоту за северным сиянием. Тут он проявил себя как человек дела и сделал по максимуму всё, что зависело от него. Проехали нескончаемое количество км, в погоне за этим чудо-явлением. Погода конечно подвела отчасти, но не Александр! И теперь, в 4 часа утра, по возвращению с охоты, я вместо сна хочу сказать Александру большое спасибо, за то, что сделали наше мини-путешествие в ваши края нашей необъятный Родины ещё красочнее и более запоминающимся.
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Т
Тамарова
Веселые шутки, красивые места, лёгкие и живописные маршруты. Все экскурсия проходила спокойно без спешки.
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Е
Евгения
Провели в компании Александра довольно протяжённый день. Начали с неутомительной прогулки по окрестным и очень красивым природным местам Мурманска. Увидели череду водопадов, которые поражают своей широтой, сказочно чарующий лес по читать дальшеуменьшить
дороге к одному из них. Отведали остатки прежней бруснично-черничной роскоши. Прогулка получилась лёгкой, при этом познавательной. Ну а после, по наступлению ночи, повёз нас Александр на охоту за северным сиянием. Тут он проявил себя как человек дела и сделал по максимуму всё, что зависело от него. Проехали нескончаемое количество км, в погоне за этим чудо-явлением. Погода конечно подвела отчасти, но не Александр! И теперь, в 4 часа утра, по возвращению с охоты, я вместо сна хочу сказать Александру большое спасибо, за то, что сделали наше мини-путешествие в ваши края нашей необъятный Родины ещё красочнее и более запоминающимся.
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Е
Елизавета
Экскурсия к водопадам очень понравилась! Замечательный гид, интересно рассказывает. Природа потрясающая. Мы с мужем остались довольны! Всем советую.
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О
Ольга
Интересная прогулка по великолепным местам.
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А
Анна
Хочу выразить огромную благодарность гиду за незабываемую экскурсию к водопадам Мурманска! Профессионализм, доброжелательность и искренняя страсть к своему делу сделали наше путешествие по-настоящему особенным. Отлично ориентируется в местности, делится интересными читать дальшеуменьшить
фактами и историями, а также заботится о комфорте и безопасности всей группы. Благодаря его вниманию и энтузиазму мы смогли насладиться великолепной природой, сделать потрясающие фотографии и получить массу положительных эмоций. Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет открыть для себя красоты Мурманска с профессионалом и хорошим человеком! Спасибо большое за замечательное путешествие!
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