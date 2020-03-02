144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Териберка — путешествие на край земли!

Сгонять на выходные к Северному Ледовитому океану

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Этот тур – простой, доступный и романтичный способ побывать на Крайнем Севере.

Вас ждут бескрайние просторы тундры, красота суровой арктической природы, берег Северного ледовитого океана и легендарная Териберка, где проходили съемки нашумевшего фильма «Левиафан».
12500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии144 отзыва
4.85
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!

Что вас ожидает

Дорога через тундру
Всего 120 километров отделяют Мурманск от Териберки. Но зачастую сам путь становится одним из ярчайших впечатлений. Дорога проходит вдоль потрясающих видов: вокруг бесконечная белоснежная тундра и настоящая дикая природа — грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья. Добраться до места назначения не всегда легко. Зимой дорогу часто переметает так, что её не способны преодолеть даже самые навороченные внедорожники. Чтобы выбраться из снежного плена иногда приходится немало потрудиться. Однако вам не стоит беспокоиться, мы — опытные водители, не раз проезжавшие этим путем.

Берег Ледовитого океана
Берег моря завораживает, впечатляет и не оставляет равнодушным никого! Волны, бьющиеся о скалы, вдоль береговой линии — огромные валуны идеально круглой формы и снова скалы, скалы, скалы. И осознание того, что это и есть Край земли… Дальше — только океан и Северный полюс.

Териберка и левиафановские места
С одной стороны, Териберка напоминает традиционные рыболовные деревни: деревянные домики, лодки и причалы. Часть поселка застроена домами советского периода. Везде здесь царят упадок и романтика разрушения: здания изрядно потрепаны жизнью и ветром с моря, а заброшенный порт превратился в настоящее кладбище кораблей. Однако именно эти места Андрей Звягинцев выбрал для съемок прославленного «Левиафана». Мы посетим все главные «левиафановские» места, которые вы обязательно узнаете по сценам из фильма. Вы побываете на месте, где стоял дом главного героя, у озера, где жарили шашлыки и стреляли по бутылкам, а также окажетесь в магазине, где главный герой разговаривал с местным священником.

А еще в Териберке можно организовать снегоходные прогулки вдоль берега – вы ощутите настоящий детский азарт и получите незабываемые впечатления от скоростной езды по кристально чистому снежному покрову в окружении арктической природы.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на полный день. Мы встретим вас в аэропорту (оплачивается дополнительно) или на вокзале Мурманска, а после поездки в Териберку привезем обратно.
  • В зимнее время за дополнительную плату мы можем организовать захватывающую поездку на санях за снегоходом от поселка вдоль берега к водопаду
  • Авиаперелет Москва-Мурманск займет всего 2,5 часа и обойдется вам, в среднем, в 5000 рублей
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
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144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
По-моему, это развод на деньги. Нужно брать такси до Териберки за 3000р, а не платить 11000р за данную экскурсию. Дело было так:
За нами приехал гид (не тот, которого указывали на сайте). Поехали в Териберку (120км). По дороге слушали про современную жизнь Мурманска и жизнь нашего гида. На месте нас ждал снегоход с санями. Заплатили еще 2000р и нас провезли 8км вдоль побережья с остановками во всех туристических точках (замерзший водопад и скелет кита, драконий пляж). Вернулись к гиду, он отвез нас в кафе в другую часть поселка, где мы попили чая с блинами (за свой счет), цены в кафе недешевые, туристические. Потом поехали в обратный путь. В общей сложности прездка заняла часов 5. Виды красивые, гид -приятный парень, но все же не за такие деньги.
15 февраля 2020
Очень здорово. Море положительных эмоций. Рекомендую!!!
8 января 2020
От поездки в полном восторге.По дороге гид очень много рассказывал о истории края и его народе.Очень красивый берег моря. Тундра тоже восхитила.Спасобо огромное за экскурсию.
4 января 2020
Ездили на экскурсию с гидом Артемом. Впечатления отличные! Машина большая, комфортная. Нас было 3 взрослых и 5 лет ребёнок и нам было очень просторно. Рассказ о Мурманске начался сразу как сели в машину)) Артём отвечал на все вопросы, показывал и рассказывал много интересного про местную заполярную жизнь, местные традиции. Териберка- это реально край света!!! Это не передать словами!!! Если вы попали в Мурманск обязательно нужно съездить в эту деревню и к Северному Ледовитому океану. И советую съездить на экскурсию с Артемом, он поможет прочувствовать всю прелесть этой поездки !!!
31 декабря 2019
Замечательное путешествие,бескрайний простор тундры и моря впечатляют! Увидели и узнали много интересного. Хочется поблагодарить нашего гида! Я много путешествую, но пожалуй это самый лучший гид, которого я видел. Чувствуется, когда человек любит свой край и сам проникаешься этим чувством. Так держать! Отличный парень и собеседник! Возможно ещё вернемся сюда летом, посмотреть летний север. 10 баллов за экскурсию!
26 декабря 2019
Экскурсией остались очень довольны! Нашим гидом был Александр - он действительно знает свое ремесло и является просто хорошим собеседником :)
16 декабря 2019
Мы с подругой ездили на экскурсию с Владимиром. Очень давно хотели побывать в Териберке и очень рады, что нашим гидом был именно Владимир. Он рассказал нам подробно и историю этих мест и о жизни в настоящее время. На все наши вопросы отвечал максимально подробно и интересно. Виктор очень интеллигентный человек и отличный рассказчик. Мы отлично провели время и всем рекомендуем съездить на эту экскурсию.
Не понравилась работа администратора. Сложилось ощущение что ей все равно состоится ли экскурсия и какие наши впечатления. Информацию о предстоящей поездке приходилось буквально вытаскивать из нее по крупицам. Отвечает долго, никакой информации детально сама не предоставила. Считаю, что администратор быть более клиентоориентированным и сам высылать информацию о туре, о месте встречи, о том, что нужно взять с собой и т.д. Уместно было бы накануне хотя бы уточнить все ли в силе. А в итоге Утром перед экскурсией с вопросом писала я. На что она даже не ответила. Это просто напросто невежливо. Особенно учитывая достаточно высокую цену экскурсии. Надеюсь что наши пожелания не останутся без внимания.
Наталия и Ирина
4 декабря 2019
Всем привет!

Очень редко пишу отзывы, потому что не хватает времени, откладываю, и потом уже выпадает из головы. Еще надо заходить на сайт, вводить пароль и все-такое.
Но в этом случае поставил себе три напоминалки, чтобы несмотря на дела, все же написать отзыв.
Потому что обе экскурсии, которые я заказывал у компании "Мурмания", доставили целое Баренцево море позитивных впечатлений.

Первая - дневной трип в Териберку под чутким руководством профессионального историка Виктора. Причем не скучного кабинетного ученого или бездарного неуча, как это часто бывает с историками, а талантливого, начитанного и внимательного рассказчика. Интереснейший рассказ об истории и современных вызовах края, хороший расчет времени (что особенно важно в ранний период полярной ночи), забота и безопасность - заслуга его бескорыстных усилий, направленных исключительно на полный комфорт и максимальную заряженность туристов эмоциями и новыми знаниями. Безусловная рекомендация!

Вторая - поездка в Кировск (Хибины) с посещением геологического музея и снегоходной базы, с выездом до горного перевала. Главным героем второго дня был гид Александр, потомственный помор из семьи моряков. Уверенное безопасное вождение (благодаря его быстрой реакции смог вовремя среагировать не непродуманные действия другого водителя и предотвратить дтп), увлекательные жизненные истории и глубокие знания особенностей родного края обеспечили нам второй день, полный эмоций от общения с местным экспертом. Однозначная рекомендация!

Оба гида по-своему харизматичны и могут рассказать множество захватывающих историй о своей жизни именно в привязке к истории данного края. Сквозь личную призму история и культура перестают быть скучными и оторванными от жизни, а яркие детали и злободневные проблемы навсегда врезаются в память и меняют ваше отношение к привычным предметам.

С уважением,
Вячеслав
5 ноября 2019
Здравствуйте! Экскурсия прошла на самом высоком уровне! Отличная организация! Отдельное спасибо гиду Артему. После его рассказа я буквально влюбилась в этот край. Он очень интересно и увлекательно рассказывал. Отвечал на любой вопрос, все прошло великолепно! Места даже описывать не буду, это нужно увидеть. Мне все понравилось! Обязательно поеду еще! Большое спасибо!
4 ноября 2019
Очень рекомендуем. И посмотреть и пофотографировать есть что. Ресторан с местной экзотикой, хоть и невзрачный, но еду готовят с душой. Масса впечатлений!
Ещё 134 отзыва

Владимир проводит ещё 3 экскурсии

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