Кольский полуостров — это край тысячи озёр с множеством красивейших рек и водопадов. Мы с вами посетим два водопада, которые расположены совсем рядом с Мурманском.
Причём про один из них знают далеко не все местные жители! Вы полюбуетесь силой природы и больше узнаете об этих местах.
Описание экскурсии
- Мы заглянем на обзорную площадку на берегу Кольского залива с лучшим видом на город
- Отправимся на водопад на реке Ура и полюбуемся бурными потоками воды
- В летний период посетим водопад на реке Лавне (зимой он спит)
Во время прогулки к водопадам изучим местную фауну и флору, по сезону — соберём грибы и ягоды. А летом иногда можно увидеть, как идёт на нерест сёмга.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике
- Зимой аренда снегоступов уже включена в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 297 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
2 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень красивые виды, потрясающая природа! Легкая и приятная прогулка, совсем не сложная в отличие от некоторых других локаций! Великолепные фото) Вкусный чай) Мы остались очень довольны! Геннадий, спасибо огромное!!!
Входит в следующие категории Мурманска
