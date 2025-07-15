В далёком прошлом Кольский полуостров был весь покрыт ледником. А когда ледник сошёл, он оставил на земле глубокие царапины. Так в Мурманской области образовались живописные реки и озёра. Мы отвезём вас в необыкновенно красивые места — произведения искусства природы. И познакомим с богатством местной флоры и фауны. Поездка откроет для вас новые грани красоты Севера.

Описание экскурсии

Кольский полуостров — край тысяч озёр и рек. А ещё здесь множество водопадов — тысячи тонн воды устремляются вниз со скалистых вершин сопок. Это невероятное зрелище. Шум падающей воды как будто освобождает голову от дурных мыслей и усталости. После этой поездки мы всегда возвращаемся с ощущением обновления и свежими силами.

Смотровая площадка Абрам-мыс

На западном побережье Кольского залива с площадки открывается вид на залив, порт и достопримечательности Мурманска. Мы осмотрим мемориал зенитчикам, уничтожившим 727 вражеских самолётов в годы Второй мировой войны.

Водопад на реке Лавна

Каменные берега этого водопада покрыты мхом и лишайниками. В этом живописном месте мурманчане любят устраивать пикники, собирать ягоды и ловить рыбу. Мы расскажем о кумже, хариусе и щуке. И почему сейчас здесь не ловится сёмга.

Водопад на реке Малая Лавна

Мы полюбуемся несколькими бурными порогами, а поблизости найдём родники с кристально чистой водой. И вкусной!

Башня радиолокационной станции Мишуково

Башня высотой 31 метр помогает мореплаванию в Кольском заливе. С неё открывается прекрасный вид на залив и Мурманск.

Водопад на реке Ура

Пройдём по смешанному лесу, наслаждаясь почти магической северной красотой. Летом здесь можно купаться и ловить сёмгу.

