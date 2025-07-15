Мои заказы

Поездка к водопадам Мурманской области

Полюбоваться красотой падающей воды и панорамами залива и услышать истории северных рек
В далёком прошлом Кольский полуостров был весь покрыт ледником. А когда ледник сошёл, он оставил на земле глубокие царапины. Так в Мурманской области образовались живописные реки и озёра. Мы отвезём вас в необыкновенно красивые места — произведения искусства природы. И познакомим с богатством местной флоры и фауны. Поездка откроет для вас новые грани красоты Севера.
4.8
4 отзыва
Поездка к водопадам Мурманской области© Илья
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Кольский полуостров — край тысяч озёр и рек. А ещё здесь множество водопадов — тысячи тонн воды устремляются вниз со скалистых вершин сопок. Это невероятное зрелище. Шум падающей воды как будто освобождает голову от дурных мыслей и усталости. После этой поездки мы всегда возвращаемся с ощущением обновления и свежими силами.

Смотровая площадка Абрам-мыс

На западном побережье Кольского залива с площадки открывается вид на залив, порт и достопримечательности Мурманска. Мы осмотрим мемориал зенитчикам, уничтожившим 727 вражеских самолётов в годы Второй мировой войны.

Водопад на реке Лавна

Каменные берега этого водопада покрыты мхом и лишайниками. В этом живописном месте мурманчане любят устраивать пикники, собирать ягоды и ловить рыбу. Мы расскажем о кумже, хариусе и щуке. И почему сейчас здесь не ловится сёмга.

Водопад на реке Малая Лавна

Мы полюбуемся несколькими бурными порогами, а поблизости найдём родники с кристально чистой водой. И вкусной!

Башня радиолокационной станции Мишуково

Башня высотой 31 метр помогает мореплаванию в Кольском заливе. С неё открывается прекрасный вид на залив и Мурманск.

Водопад на реке Ура

Пройдём по смешанному лесу, наслаждаясь почти магической северной красотой. Летом здесь можно купаться и ловить сёмгу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном автомобиле: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, минивэне или микроавтобусе подобного класса
  • Накануне поездки мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей
  • Очерёдность локаций может меняться
  • Обязательно возьмите с собой тёплую одежду, а летом и осенью — резиновые сапоги
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1199 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
А
Анастасия
15 июл 2025
интересно, удобно, красиво
спасибо за поездку. надеемся приехать еще
Сергей
Сергей
7 июл 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Сергею
А
Алина
29 июн 2025
Ездили вчера к водопадам. Заодно посмотрели Мишуковский маяк, Абрам-мыс, прошлись по набережной Колы. Понравился гид Антон. Подробно рассказал не только историю достопримечательностей Мурманской области, но и самого Мурманска. Поделился интересными и важными фактами и событиями в текущей жизни региона. Подсказал, где можно купить сувениры и познакомиться с местной кухней, за что ему отдельное спасибо! Гости из Питера рекомендуют!!
Елена
Елена
25 июн 2025
В Мурманске первый раз, и конечно за короткие выходные хочется объять необъятное.
Я выбрала экскурсию по просмотру 5 точек и сделала правильный выбор. Меня забрали по расписанию из гостиницы и вернули
в ту же самую точку. Всю дорогу гид Сергей рассказывал интересные факты и историю Мурманска от начала образования, до разных моментов преобразования этого города и области.
