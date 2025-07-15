Полюбоваться красотой падающей воды и панорамами залива и услышать истории северных рек
В далёком прошлом Кольский полуостров был весь покрыт ледником. А когда ледник сошёл, он оставил на земле глубокие царапины. Так в Мурманской области образовались живописные реки и озёра. Мы отвезём вас в необыкновенно красивые места — произведения искусства природы. И познакомим с богатством местной флоры и фауны. Поездка откроет для вас новые грани красоты Севера.
Кольский полуостров — край тысяч озёр и рек. А ещё здесь множество водопадов — тысячи тонн воды устремляются вниз со скалистых вершин сопок. Это невероятное зрелище. Шум падающей воды как будто освобождает голову от дурных мыслей и усталости. После этой поездки мы всегда возвращаемся с ощущением обновления и свежими силами.
Смотровая площадка Абрам-мыс
На западном побережье Кольского залива с площадки открывается вид на залив, порт и достопримечательности Мурманска. Мы осмотрим мемориал зенитчикам, уничтожившим 727 вражеских самолётов в годы Второй мировой войны.
Водопад на реке Лавна
Каменные берега этого водопада покрыты мхом и лишайниками. В этом живописном месте мурманчане любят устраивать пикники, собирать ягоды и ловить рыбу. Мы расскажем о кумже, хариусе и щуке. И почему сейчас здесь не ловится сёмга.
Водопад на реке Малая Лавна
Мы полюбуемся несколькими бурными порогами, а поблизости найдём родники с кристально чистой водой. И вкусной!
Башня радиолокационной станции Мишуково
Башня высотой 31 метр помогает мореплаванию в Кольском заливе. С неё открывается прекрасный вид на залив и Мурманск.
Водопад на реке Ура
Пройдём по смешанному лесу, наслаждаясь почти магической северной красотой. Летом здесь можно купаться и ловить сёмгу.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортном автомобиле: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, минивэне или микроавтобусе подобного класса
Накануне поездки мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей
Очерёдность локаций может меняться
Обязательно возьмите с собой тёплую одежду, а летом и осенью — резиновые сапоги
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1199 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
А
Анастасия
15 июл 2025
интересно, удобно, красиво спасибо за поездку. надеемся приехать еще
Сергей
7 июл 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Сергею
А
Алина
29 июн 2025
Ездили вчера к водопадам. Заодно посмотрели Мишуковский маяк, Абрам-мыс, прошлись по набережной Колы. Понравился гид Антон. Подробно рассказал не только историю достопримечательностей Мурманской области, но и самого Мурманска. Поделился интересными и важными фактами и событиями в текущей жизни региона. Подсказал, где можно купить сувениры и познакомиться с местной кухней, за что ему отдельное спасибо! Гости из Питера рекомендуют!!
Елена
25 июн 2025
В Мурманске первый раз, и конечно за короткие выходные хочется объять необъятное. Я выбрала экскурсию по просмотру 5 точек и сделала правильный выбор. Меня забрали по расписанию из гостиницы и вернули читать дальше
в ту же самую точку. Всю дорогу гид Сергей рассказывал интересные факты и историю Мурманска от начала образования, до разных моментов преобразования этого города и области. Очень интересно. Смотровые площадки и шикарные водопады! Особенно повезло с погодой. Отднльное спасибо организатору тура.