Наш гид - Алексей, прекрасный рассказчик, очень внимателен к своим гостям, что особо понравилось: был немного расширен маршрут, что позволило поставить логическую точку в теме Водопады)

Маргарита, большое вам спасибо за доверие и за ваш отзыв! Конечно, приезжайте к нам еще, будем рады вам! У нас много всего, что можно посмотреть, а мы обязательно все покажем)

Все было чудесно! Гид Александр просто огонь - повозил нас по местам, в которые другие гиды, как мы поняли, не возят. В эту поездку из-за погоды не попали в Териберку,

но в следующуий раз точно поедем с этими ребятами. А еще мы, кажется, узнали о Мурманске и области больше, чем в краеведческом музее)) Брали еще плюсом фотоохоту на сияние - Александр сделал супер фото и главное словил сияние для нас!) спасибо!

К Ксения

Потрясающая экскурсия! Гиды - профессионалы своего дела, очень интересно рассказывают не только про саму экскурсию, но и отвечают на бесконечные вопросы про Арктику. Помогают в преодолении маршрута - наш гид следил за нами, чтобы мы не поскользнулись)

Сами места сложно поддаются описанию, это просто восторг! Водопады, вид на Мурманск, лесные тропы, по которым мы гуляли - все было очень красиво!