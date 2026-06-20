Кольский полуостров — это не только северное сияние и Териберский заповедник, но и невероятные лесные водопады, которые непременно стоит увидеть.
В поездке на специально подготовленном автомобиле вы полюбуетесь тремя водопадами, посетите старинный город Кола и побываете на самой крайней точке Русского Севера — мысе Абрам. А гид поделится фактами о природе нашего края.
В поездке на специально подготовленном автомобиле вы полюбуетесь тремя водопадами, посетите старинный город Кола и побываете на самой крайней точке Русского Севера — мысе Абрам. А гид поделится фактами о природе нашего края.
Описание экскурсии
Мы отправимся в затерянные уголки первозданной природы, где бушуют горные потоки, превращаясь в стремительные каскады. Будем наслаждаться красотой Кольского Заполярья, где вы сможете понаблюдать за природой у одного из водопадов.
Основные локации на маршруте
- Набережная Колы — место слияния двух рек, Колы и Туломы
- Водопад на реке Лавна — несмотря на свои скромные размеры, он поражает полноводностью. Не менее удивительны и окружающие его пейзажи с каскадами и порогами
- Мыс Абрам — крайняя точка Русского Севера, с которой открываются потрясающие панорамы Мурманска и Кольского залива
- Водопад на реке Ура — рядом есть песчаный пляж, куда мы тоже заглянем
- Маяк Мишуково — рассмотрим его на расстоянии вытянутой руки и сделаем фотографии
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожниках Volvo XC90, Toyota Fortuner, минивэнах Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle или других аналогичного класса
- Во время экскурсии вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- Расстояние от парковки до каждого водопада составляет примерно 20–30 минут ходьбы. Обратите внимание, что поход к водопадам может быть сложен для пожилых людей и тех, кто имеет травмы
- Обед в программе не предусмотрен. Вы можете взять с собой еду и термос с чаем
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 771 туриста
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Наш гид - Алексей, прекрасный рассказчик, очень внимателен к своим гостям, что особо понравилось: был немного расширен маршрут, что позволило поставить логическую точку в теме Водопады)
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М
Все было чудесно! Гид Александр просто огонь - повозил нас по местам, в которые другие гиды, как мы поняли, не возят. В эту поездку из-за погоды не попали в Териберку,
Ксения
Ответ организатора:
Маргарита, большое вам спасибо за доверие и за ваш отзыв! Конечно, приезжайте к нам еще, будем рады вам! У нас много всего, что можно посмотреть, а мы обязательно все покажем)
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К
Потрясающая экскурсия! Гиды - профессионалы своего дела, очень интересно рассказывают не только про саму экскурсию, но и отвечают на бесконечные вопросы про Арктику. Помогают в преодолении маршрута - наш гид следил за нами, чтобы мы не поскользнулись)
Сами места сложно поддаются описанию, это просто восторг! Водопады, вид на Мурманск, лесные тропы, по которым мы гуляли - все было очень красиво!
Сами места сложно поддаются описанию, это просто восторг! Водопады, вид на Мурманск, лесные тропы, по которым мы гуляли - все было очень красиво!
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Т
Очень насыщенная небольшая экскурсия!
Гид отличный, рассказал многое про грибы, про природу, про город. Видно, что знает своё дело, отвечал на все вопросы и довёз обратно, куда попросили.
Всё понравилось!
Гид отличный, рассказал многое про грибы, про природу, про город. Видно, что знает своё дело, отвечал на все вопросы и довёз обратно, куда попросили.
Всё понравилось!
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Ю
Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Гид Максим очень интересно рассказывал обо всем.
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