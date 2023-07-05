Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова

Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы

5
2 отзыва
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Приглашаем в комфортное, красивое и неспешное путешествие к водопадам Кольского полуострова! Мы готовы провести его не только в классическом дневном варианте, но и ночью.

Чтобы вы смогли полностью прочувствовать специфику полярного дня и насладиться местными пейзажами в нежном тёплом свете.
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопад на реке Лавна. Чтобы добраться до него, нам нужно будет пройти буквально 15-20 минут по сказочному северному лесу вдоль небольшой речушки. Вы окажетесь в царстве дикой природы и отдохнёте от шума города.

Долина Славы. Мы осмотрим военный мемориал на правом берегу реки Западная Лица, посвящённый Великой Отечественной войне.

Мельничный каскад. Это красивый и бурный каскад, состоящий из трёх порогов. Вы увидите, как стремительный поток воды летит с огромной скоростью, с шумом натыкаясь на подводные камни.

Водопад Подушки. Он не может похвастается высотой, но удивит вас скоростью течения.

Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик. Это не самые большие водопады страны, но точно одни из самых живописных!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Мария
5 июля 2023
Максим - профессиональный экскурсовод, предусматривающий все мелочи. Поездка в 8 часов пролетела как 8 минут, 8 чудесных минут! Спасибо огромное!!!
Максим
27 июня 2023
Пока еще на эмоциях, хотелось бы выразить слова благодарности организатору Яне, а так же ее команде. Гид Александр тоже не остается без внимания. Рассказал про быт горожан, угостил настойками и вареньем собственного приготовления из местных ягод. Показал, рассказал и даже отвез в аэропорт(хотя это СОВСЕМ не по пути). По пути в аэропорт заехали в Колу на набережную. Еще нам сегодня повезло с погодой, гуляли в футболках, хотя еще вчера были дожди. Всем рекомендую команду Дикого Севера. Ребята молодцы.
Пока еще на эмоциях, хотелось бы выразить слова благодарности организатору Яне, а так же ее команде.Пока еще на эмоциях, хотелось бы выразить слова благодарности организатору Яне, а так же ее команде.

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