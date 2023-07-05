Приглашаем в комфортное, красивое и неспешное путешествие к водопадам Кольского полуострова! Мы готовы провести его не только в классическом дневном варианте, но и ночью. Чтобы вы смогли полностью прочувствовать специфику полярного дня и насладиться местными пейзажами в нежном тёплом свете.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопад на реке Лавна. Чтобы добраться до него, нам нужно будет пройти буквально 15-20 минут по сказочному северному лесу вдоль небольшой речушки. Вы окажетесь в царстве дикой природы и отдохнёте от шума города.

Долина Славы. Мы осмотрим военный мемориал на правом берегу реки Западная Лица, посвящённый Великой Отечественной войне.

Мельничный каскад. Это красивый и бурный каскад, состоящий из трёх порогов. Вы увидите, как стремительный поток воды летит с огромной скоростью, с шумом натыкаясь на подводные камни.

Водопад Подушки. Он не может похвастается высотой, но удивит вас скоростью течения.

Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик. Это не самые большие водопады страны, но точно одни из самых живописных!

Организационные детали