Валерия — ваша команда гидов в Мурманске

Привет! Мы команда людей, невероятно влюблённых в Север. Организуем путешествия уже больше 7 лет. Экскурсии без жёсткого тайминга — одна из идей компании. Мы хотим, чтобы вы почувствовали свободу и силу Севера. Да, иногда по погодным условиям мы всё же произносим фразу «нам надо идти дальше», но очень не любим это делать. Ведь просто полюбоваться видами Заполярья, возможно, вы приедете один раз в жизни. С нами вы получите удовольствие от каждого момента!

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