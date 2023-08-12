Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска

Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края

4.5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться в одно из самых живописных мест Кольского полуострова. Мы привезем вас из Мурманска и начнём пеший маршрут, который займёт 3-6 часов.

Вы подниметесь на перевал Геологов (вершину Аллуайв), с лучших ракурсов увидите Умбозеро и оцените красоту хибинских рельефов. Познакомитесь с историей и геологическими богатствами региона. По пути будет привал с чаем, а перед выездом обратно — обед.
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Ближайшие даты:
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
6
окт
13
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Выезжаем из Мурманска ориентировочно в 8:00, время выезда в зависимости от погоды сообщим заранее. Дорога до старта пешего маршрута займёт 2,5 часа.
  • Выходим на пеший маршрут. Будьте готовы к долгой прогулке по тундре: примерная продолжительность составит 3-6 часов, она будет зависеть от скорости группы и остановок на маршруте.
  • Мы поднимемся на вершину Аллуайв (1051 м. над уровнем моря), откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, живописное Умбозеро и древний горный массив Хибины. Вы узнаете о происхождении названия вершины и местных геологических находках, включая редкие минералы.
  • Вы также увидите цирки Раслака — котловины в виде амфитеатра, откуда открывается невероятный вид на северные просторы. На прогулке поговорим и о геологической ценности места.
  • По пути сделаем привал — у гида будет с собой горячий чай, а вы можете взять с собой небольшой перекус (по желанию), ведь путешествие с подъемом заберёт много сил.
  • На спуске наслаждаемся видами Ловозерской тундры и неспешным шагом возвращаемся к машине.
  • Перед обратной дорогой мы устроим походный обед из продуктов, привезённых из Мурманска (здесь нет ни кафе, ни магазинов).
  • Выезжаем обратно — ориентировочное время прибытия: 19:30-20:00.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек в группе), сопровождение гида, обед, горячий чай, вода, трекинговые палки по запросу.
  • Если у вас аллергия и непереносимость продуктов, сообщите о них при бронировании — мы это учтём при подготовке продуктов для обеда.
  • Сложность трекинга: средняя.
  • В путешествие могут поехать дети с 6 лет.
  • Необходимо взять с собой паспорт.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Н
12 авг 2023
Остались двоякие чувства. Да, красота природы Севера - бесспорна. Но мало информации. Если бы ещё в автобусе был бы рассказ о месте куда мы едем, было бы интереснее, а то на месте, в движении, кто убежал вперёд с гидом, тот что-то и усвоил, а в конце цепочки ничего не было слышно. Поэтому, визуально - да, а информатиано - нет.
Юлия
5 авг 2023
Очень понравилась прогулка. Очень хороший гид Адам. Невероятно доброжелательный, выгодно отличается от гидов других компаний.
Отличный сервис, в котором чувствуется настоящая забота о туристах - резиновые перчатки, чтобы есть грязными руками, вкуснейший морс в инд. бутылочках, туристические палки, невероятный чай на вершине. Комфортабельный микроавтобус и спокойный водитель. На обратном пути всех туристов развезли по "домам". Все четко отработано!
Однозначно рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Кольский полуостров
Мурманская область
Гора Аллуайв
Популярные места
Природа и пейзажи
Природа
Горы
На микроавтобусе

Похожие туры из Мурманска

Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
19 отзывов
Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
Покорить второй по величине горный массив Мурманской области и насладиться инопланетными пейзажами
на площади Пяти углов
Завтра
21 авг
25 авг
27 авг
9 500 за человека
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
от места вашего проживания
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
8 500 за человека
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Покорить гору Аллуайв и перевал Геологов, восхищаясь суровыми пейзажами
22 авг
23 авг
25 авг
27 авг
от 22 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ