Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Приглашаем отправиться в одно из самых живописных мест Кольского полуострова. Мы привезем вас из Мурманска и начнём пеший маршрут, который займёт 3-6 часов.
Вы подниметесь на перевал Геологов (вершину Аллуайв), с лучших ракурсов увидите Умбозеро и оцените красоту хибинских рельефов. Познакомитесь с историей и геологическими богатствами региона. По пути будет привал с чаем, а перед выездом обратно — обед.
Вы подниметесь на перевал Геологов (вершину Аллуайв), с лучших ракурсов увидите Умбозеро и оцените красоту хибинских рельефов. Познакомитесь с историей и геологическими богатствами региона. По пути будет привал с чаем, а перед выездом обратно — обед.
Ближайшие даты:
25
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Выезжаем из Мурманска ориентировочно в 8:00, время выезда в зависимости от погоды сообщим заранее. Дорога до старта пешего маршрута займёт 2,5 часа.
- Выходим на пеший маршрут. Будьте готовы к долгой прогулке по тундре: примерная продолжительность составит 3-6 часов, она будет зависеть от скорости группы и остановок на маршруте.
- Мы поднимемся на вершину Аллуайв (1051 м. над уровнем моря), откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, живописное Умбозеро и древний горный массив Хибины. Вы узнаете о происхождении названия вершины и местных геологических находках, включая редкие минералы.
- Вы также увидите цирки Раслака — котловины в виде амфитеатра, откуда открывается невероятный вид на северные просторы. На прогулке поговорим и о геологической ценности места.
- По пути сделаем привал — у гида будет с собой горячий чай, а вы можете взять с собой небольшой перекус (по желанию), ведь путешествие с подъемом заберёт много сил.
- На спуске наслаждаемся видами Ловозерской тундры и неспешным шагом возвращаемся к машине.
- Перед обратной дорогой мы устроим походный обед из продуктов, привезённых из Мурманска (здесь нет ни кафе, ни магазинов).
- Выезжаем обратно — ориентировочное время прибытия: 19:30-20:00.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек в группе), сопровождение гида, обед, горячий чай, вода, трекинговые палки по запросу.
- Если у вас аллергия и непереносимость продуктов, сообщите о них при бронировании — мы это учтём при подготовке продуктов для обеда.
- Сложность трекинга: средняя.
- В путешествие могут поехать дети с 6 лет.
- Необходимо взять с собой паспорт.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пять углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Мурманске
Привет! Мы команда людей, невероятно влюблённых в Север. Организуем путешествия уже больше 7 лет. Экскурсии без жёсткого тайминга — одна из идей компании. Мы хотим, чтобы вы почувствовали свободу и силу Севера. Да, иногда по погодным условиям мы всё же произносим фразу «нам надо идти дальше», но очень не любим это делать. Ведь просто полюбоваться видами Заполярья, возможно, вы приедете один раз в жизни. С нами вы получите удовольствие от каждого момента!
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
12 авг 2023
Остались двоякие чувства. Да, красота природы Севера - бесспорна. Но мало информации. Если бы ещё в автобусе был бы рассказ о месте куда мы едем, было бы интереснее, а то на месте, в движении, кто убежал вперёд с гидом, тот что-то и усвоил, а в конце цепочки ничего не было слышно. Поэтому, визуально - да, а информатиано - нет.
Юлия
5 авг 2023
Очень понравилась прогулка. Очень хороший гид Адам. Невероятно доброжелательный, выгодно отличается от гидов других компаний.
Отличный сервис, в котором чувствуется настоящая забота о туристах - резиновые перчатки, чтобы есть грязными руками, вкуснейший морс в инд. бутылочках, туристические палки, невероятный чай на вершине. Комфортабельный микроавтобус и спокойный водитель. На обратном пути всех туристов развезли по "домам". Все четко отработано!
Однозначно рекомендую!
Отличный сервис, в котором чувствуется настоящая забота о туристах - резиновые перчатки, чтобы есть грязными руками, вкуснейший морс в инд. бутылочках, туристические палки, невероятный чай на вершине. Комфортабельный микроавтобус и спокойный водитель. На обратном пути всех туристов развезли по "домам". Все четко отработано!
Однозначно рекомендую!
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