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очень комфортабельный. Впечатлений море, гид очень грамотный и вежливый. Рассказ полон исторических фактов, особенностей природных, и климатических зон, а также диких обитателей. Также на одном из водопадов нас ждал горячий чай и неимоверно вкусные свежайшие пирожки с треской. Экскурсией остались очень довольны, не пожалели ни на секунду о выборе организаторов. Огромное им за это СПАСИБО!!!!